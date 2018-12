Full list of Telangana MLAs

The 119-member constituency saw the incumbent Telangana Rashtra Samithi (TRS) and the rival Congress-led 'People's Front' lock horn while the results of assembly elections will be declared on Tuesday. The Election Commission confirmed that Telangana recorded a figure 67 per cent voter turnout.

This is the second elections for Telangana which was formed on June 2, 2014. Previous elections in Telangana were held on 20th April 2014, after its separation from Andhra Pradesh.

Following is the full list of current MLAs according to their corresponding party and constituency.

Serial No. Constituency Sitting MLAs Party 1 Sirpur Koneru Konappa BSP 2 Chennur Nallala Odelu TRS 3 Bellampalli Durgam Chinnaiah TRS 4 Mancherial Diwakar Rao Nadipelli TRS 5 Asifabad Kova Laxmi TRS 6 Khanapur Ajmeera Rekha TRS 7 Adilabad Jogu Ramanna TRS 8 Boath Rathod Bapurao TRS 9 Nirmal Allolla Indra Karan Reddy BSP 10 Mudhole Gaddigari Vittal Reddy INC 11 Armur Ashannagari Jeevan Reddy TRS 12 Bodhan Shakil TRS 13 Jukkal Hanmanth Shinde TRS 14 Banswada Srinivas Reddy Parige TRS 15 Yellareddy Eanugu Ravinder Reddy TRS 16 Kamareddy Gampa Govardhan TRS 17 Nizamabad Urban Bigala Ganesh TRS 18 Nizamabad Rural Goverdhan Baji Reddy TRS 19 Balkonda Vemula Prashanth Reddy TRS 20 Koratla Kalvakuntla Vidya Sagar Rao TRS 21 Jagtial Jeevan Reddy Thatiparthi INC 22 Dharmapuri Koppula Eshwar TRS 23 Ramagundam Somarapu Satyanarayana TRS 24 Manthani Putta Madhukar TRS 25 Peddapalli Manohar Reddy Dasari TRS 26 Karimnagar Gangula Kamalakar TRS 27 Choppadandi Bodiga Shobha TRS 28 Vemulawada Ramesh Chennamaneni TRS 29 Sircilla K.Tarakarama Rao (Ktr) TRS 30 Manakondur Rasamai Balakishan TRS 31 Huzurabad Eatala Rajender TRS 32 Husnabad Vodithela Sathish Kumar TRS 33 Siddipet Thanneeru Harish Rao TRS 34 Medak M.Padma Devender Reddy TRS 35 Narayankhed Patlolla Kishta Reddy INC 36 Andole Babumohanpally TRS 37 Narsapur Chilumula Madan Reddy TRS 38 Zahirabad Jetty Geeta INC 39 Sangareddy Chinta Prabhakar TRS 40 Patancheru Gudem Maipal Reddy TRS 41 Dubbak Solipteta Rama Linga Reddy TRS 42 Gajwel Kalvakuntla Chandrashekar Rao TRS 43 Medchal Malipedhi Sudheer Reddy TRS 44 Malkajgiri C. Kanaka Reddy TRS 45 Quthbullapur K.P. Vivekanand TDP 46 Kukatpally Madhavaram Krishna Rao TDP 47 Uppal Nvss Prabhakar BJP 48 Ibrahimpatnam Manchireddy Kishan Reddy TDP 49 Lal Bahadur Nagar Ryaga Krishnaiah TDP 50 Maheshwaram Teegala Krishna Reddy TDP 51 Rajendranagar Tolkanti Prakash Goud TDP 52 Serilingampally Arekapudi Gandhi TDP 53 Chevella Kale Yadaiah INC 54 Pargi Tammannagari Ram Mohan Reddy INC 55 Vikarabad B.Sanjeeva Rao TRS 56 Tandur P. Mahender Reddy TRS 57 Musheerabad Dr.K Laxman BJP 58 Malakpet Ahmed Bin Abdullah Balala AIMIM 59 Amberpet G.Kishan Reddy BJP 60 Khairatabad Chintala Rama Chandra Reddy BJP 61 Jubilee Hills Maganti Gopinath TDP 62 Sanathnagar Talasani Srinivas Yadav TDP 63 Nampalli Jaffar Hussain AIMIM 64 Karwan Kausar Moinuddin AIMIM 65 Goshamahal T. Raja Singh BJP 66 Charminar Syed Ahmed Pasha Quadri AIMIM 67 Chandrayangutta Akbaruddin Owaisi AIMIM 68 Yakutpura Mumtaz Ahmed Khan AIMIM 69 Bahdurpura Mohd. Moazam Khan AIMIM 70 Secunderabad T. Padma Rao TRS 71 Secunderabad Cantonment G .Sayanna TDP 72 Kodangal Anumula Revanth Reddy TDP 73 Narayanpet S.Rajender Reddy TDP 74 Mahbubnagar Srinivas Goud. V TRS 75 Jadcherla Charlakola Laxma Reddy TRS 76 Devarkadra Alla Venkateshwar Reddy TRS 77 Makthal Chittem Ram Mohan Reddy INC 78 Wanaparthy Dr.G.Chinna Reddy INC 79 Gadwal Aruna D. K INC 80 Alampur S.A.Sampath Kumar INC 81 Nagarkurnool Marri Janardhan Reddy TRS 82 Achampet Guvvala Balaraju TRS 83 Kalwakurthy Challa Vamshichand Reddy INC 84 Shadnagar Anjaiah Yelganamoni TRS 85 Kollapur Jupally Krishna Rao TRS 86 Devarakonda Ravindra Kumar Ramavath CPI 87 Nagarjuna Sagar Jana Reddy Kunduru INC 88 Miryalguda Bhaskar Rao Nallamothu INC 89 Huzurnagar Uttam Kumar Reddy Nalamada INC 90 Kodad Padmavathi Reddy Nalamada INC 91 Suryapet Guntakandla Jagadish Reddy TRS 92 Nalgonda Komatireddy Venkat Reddy INC 93 Munugode Koosukuntla Prabhakar Reddy TRS 94 Bhongir Pailla Shekar Reddy TRS 95 Nakrekal Vemula Veeresham TRS 96 Thungathurthy Gadari Kishore Kumar TRS 97 Alair Gongidi Sunitha TRS 98 Jangaon Muthireddy Yadagiri Reddy TRS 99 Ghanpur Station Thatikonda Rajaiah TRS 100 Palakurthi Dayaker Rao Errabelli TDP 101 Dornakal D.S. Redya Naik INC 102 Mahabubabad Banoth Shankar Nayak TRS 103 Narsampet Donthi Madhava Reddy IND 104 Parkal Challa Dharma Reddy TDP 105 Warangal West Dasyam Vinay Bhasker TRS 106 Warangal East Konda Surekha TRS 107 Wardhannapet Aroori Ramesh TRS 108 Bhupalpalle Madhusudana Chary Sirikonda TRS 109 Mulug Azmeera Chandulal TRS 110 Pinapaka Payam Venkateswarlu YSRC 111 Yellandu Koram Kanakaiah INC 112 Khammam Ajay Kumar Puvvada INC 113 Palair Ramireddy Venkatareddy INC 114 Madhira Bhatti Vikramarka Mallu INC 115 Wyra Banoth Madan Lal YSRC 116 Sathupalli Sandra Venkata Veeraiah TDP 117 Kothagudem Venkat Rao Jalagam TRS 118 Aswaraopeta Thati Venkateswarlu YSRC 119 Bhadrachalam Sunnam Rajaiah CPM

The leaders of 'People's Front' -- Telangana Pradesh Congress Committee (TPCC) president N Uttam Kumar Reddy, TDP's Telangana unit president L Ramana, CPI leader Chada Venkat Reddy and Telangana Jana Samiti (TJS) -- also exuded confidence that the alliance would come to power.

Counting of votes would be taken up on Tuesday.