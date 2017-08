Gallantry awards to armed forces and paramilitary ​personnel: Full List

Delhi: The President on Monday approved 112 gallantry awards to armed forces personnel and members of paramilitary forces which include five Kirti Chakras, 17 Shaurya Chakras, 85 Sena Medals, three Nao Sena Medals and two Vayu Sena Medals.

Following is the full list:

KIRTI CHAKRA

IC-73531A MAJOR PREETAM SINGH KUNWAR, 4TH BATTALION THE GARHWAL RIFLE

5047602N HAVILDAR GIRIS GURUNG, FOURTH BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)

SS-43887Y MAJOR DAVID MANLUN, THE NAGA REGIMENT, 164 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME & HEARTH), NAGA (POSTHUMOUS)

SHRI PRAMOD KUMAR, COMMANDANT, 49 BN, CRP

CHETAN KUMAR CHEETA, COMMANDANT, CRPF

SHAURYA CHAKRA

IC-71967M MAJ SATISH DAHIYA, ASC, 30 RR (POSTHUMOUS)

SS-42717H MAJ GOSAVI KUNAL MUNNAGIR, ARTY, 166 MED REGT

JC-580725N SUB SHABIR AHMED, 17 JAK RIF

JC-414170P NB SUB SURENDRA SINGH, 4 PARA (SF)

4188533W NK CHANDRA SINGH, KUMAON SCOUTS, 13 RR (POSTHUMOUS)

4578033Y L/NK RAGHUBEER SINGH, MAHAR, 1 RR (POSTHUMOUS)

13767992A L/NK KASHMIR SINGH, JAK RIF

15687392W L/NK BHANDORIYA GOPALSINH MUNIMSINH, SIGS, 1 RR (POSTHUMOUS

2616368W SEP VENKATARAO ABOTULA, 8 MADRAS

2708834A SEP ARIF KHAN, GREN, 55 RR

PID-036364 CONST MANZOOR AHMAD NAIK, J&K POLICE, 42 RR (POSTHUMOUS)

5250886X LANCE NAIK DEEPAK ALE, FIRST BATTALION THE THIRD GORKHA RIFLES

15225911X GUNNER RISHI KUMAR RAY, REGIMENT OF ARTILLERY/155 FIELD REGIMENT

SHRI CHANDAN KUMAR, ASSISTANT COMMANDANT (IRLA : 9056), CRPF

SHRI AMAR NATH MISHRA, CONSTABLE

SHRI P. TRINADHA RAO, ASSISTANT ASSAULT COMMANDER, ANDHRA PRADESH

CH. G.V. RAMACHANDRA RAO, SENIOR COMMANDO (5966), ANDHRA PRADESH

SENA MEDAL (GALLANTRY)

IC-61402N COLONEL SAMARJIT RAY, 4TH BATTALION THE GARHWAL RIFLE

IC-64544W MAJ AMIT CHAMOLI, KUMAON, 50 RR

IC-65751P LT COL ARUNKUMAR M, 21 SIKH REGT

IC-66326W MAJ, BHRAGU RAJ JANI, GARH RIF, 14 RR

IC-68500W MAJ VARUN MAANDI, PUNJAB, 22 RR

IC-68757F MAJ SAURABH CHAUDHURY, 2/5 GR

IC-69813F MAJ SUNIL SINGH, KUMAON, 13 RR

IC-70536N MAJ ABHIJIT DEORI, 20 DOGRA

IC-70597L MAJ PARINAY BANSAL, SIKH LI, 19 RR

IC-71085L MAJ ANOGH KUMAR CHANDA, ASSAM, 35 RR

IC-71390X MAJ SEKHAR KUMAR, EME, 5 RR

IC-71459W MAJ MOHIT GREWAL, ASC, 18 RR

IC-71508N MAJ ADITYA VIKRAM SINGH, MECH INF, 13 AR

IC-71834W MAJ DEEPAK KUMAR UPADHYAY, SC, 9 PARA (SF)

IC-72543H MAJ S ARUN, JAK RIF, 3 RR

IC-72692W MAJ RISHI R, MECH INF, 42 RR

IC-73258W MAJ MALAY BAIDYA, KUMAON, 13 RR

IC-73515H MAJ BISHAL SINGH THAPA, KUMAON, 13 RR

IC-74906A MAJ PRADEEP KUMAR NIGAM, MAHAR, 1 RR

IC-75642W MAJ MANISH KUMAR YADAV, ENGRS, 3 RR

IC-75660Y MAJ ANKIT HARJAI, ARMD, 22 RR

SC-00640K MAJ JASBIR SINGH, ARMD, 38 AR

SS-42867Y MAJ SUMEER SINGH, 9 PARA (SF)

SS-45482M MAJ PEEYOOSH PANDEY, ENGRS, 1 RR

IC-77334P CAPT PRASOON SHARMA, 9 PARA (SF)

IC-78348F CAPT SARANGTHEM SHYAM, 2 PARA (SF)

IC-78817Y CAPT MITENDER YADAV, 21 MAHAR

IC-79353Y CAPT JAIDEEP RAWAT, 20 DOGRA

IC-80787L CAPT JASDEEP SINGH, 1/1 GR

SS-44873L CAPT MANOJ MALIK, AAD, 107 AD REGT

SS-44990W CAPT RAKESH NAIR, ARMD, 22 RR

SS-45306P CAPT UMESH LAMBA, 1 PARA (SF)

SS-47626H CAPT AJIT LIMBU, 1/5 GR (FF)

JC-603041M SUB SHITAL PRASAD PUNN, 1/1 GR

JC-501049L NB SUB BALWINDER SINGH, 22 SIKH

JC-608107F NAIB SUBEDAR RAVIN KHANDAL, FIRST BATTALION THE THIRD GORKHA RIFLES

2486816L HAV PRADEEP KUMAR, 21 PUNJUB

4000066P HAV MADAN LAL, 20 DOGRA (POSTHUMOUS)

4076879Y HAVILDAR BRIJENDRA LAL, 4TH BATTALION THE GARHWAL RIFLE

4368172L HAV L PONGCHAI KONYAK, ASSAM, 35 RR

5046806N HAVILDAR DAMAR BAHADUR PUN , FOURTH BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)

13760447N HAV MOHD HUSSAIN, 17 JAK RIF

13760972K HAV ISHWAR SINGH, JAK RIF, 3 RR

13764171A HAV ASHOK KUMAR, 9 PARA (SF)

3396369F L/HAV DAVINDER SINGH, 17 SIKH (POSTHUMOUS)

HAV RAM KUMAR, 20 DOGRA

13764330M L/HAV RAISHAM SINGH, JAK RIF, 52 RR

2804152M NK TUPARE RAJENDRA NARAYAN, 22 MLI (POSTHUMOUS)

3197436K NK KULDEEP SINGH, 18 JAT

3999686L NK RADHA KRISHAN, DOGRA, 62 RR

4084852W LANCE NAIK SUKHPAL SINGH, 4TH BATTALION THE GARHWAL RIFLE

4192682F NK BHAGWAN SINGH RAUTELA, KUMAON, 50 RR

4192720M NK PRAMOD KUMAR KANYAL, KUMAON, 13 RR

4195610H NK HARISH SINGH CHUPHAL, KUMAON, 13 RR

4573939A NK REVAT SINGH, MAHAR, 1 RR

4574373K NK RAMBEER SINGH RAJPUT, MAHAR, 30 RR

9108390L NK JAWEED AHMAD BHAT, 9 PARA (SF)

12984405N NK NASEER AHMAD MIR, TA, 163 INF BN (TA) (H&H)

13625978X NK NANDA PRASAD, 4 PARA (SF)

14932294Y NK DILEEP KUMAR SINGH, MECH INF, 5 RR

15337560P NK CHITTARANJAN DEBBARMA, 51 ENGR REGT (POSTHUMOUS)

2497303W L/NK PANJAB SINGH, 21 PUNJAB

3004193L L/NK HANS RAM, 3 RAJPUT

4005617Y L/NK RAKESH KUMAR, 20 DOGRA

5049793M L/NK LAL BAHADUR THAPA, 4/1 GR (ATT WITH 35 RR)

5456130X L/NK RAJU CHETRY, 1/5 GR (FF)

15169808X L/NK SAIKHEDE SAGAR ASHOK, ARTY, 13 RR

2503753M SEP PARAMJEET, PUNJAB, 54 RR

3007786H SEP BHAG SINGH, 3 RAJPUT

3010595Y SEP PANKAJ SINGH, RAJPUT, 44 RR

3200871M SEP VISHAL CHAUDHARI, 18 JAT (POSTHUMOUS)

3202262F SEP BABALOO SINGH, 18 JAT (POSTHUMOUS)

3209481L SEP VICKY, 18 JAT

14848055Y SEP AJOY SARKAR, ASC, 30 RR

14937791M SEP NEERAJ KUMAR, MECH INF, 35 RR

5050884H LATE RIFLEMAN RABIN SHARMA, FOURTH BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)

5251505X RIFLEMAN BED SINGH RANA, FIRST BATTALION THE THIRD GORKHA RIFLES

13770563K RFN ANGRAZ SINGH, JAK RIF, 52 RR

13770572L RFN RAVI KUMAR, JAK RIF, 31 RR (POSTHUMOUS)

13777554L RFN ABHINASH RAI, 17 JAK RIF

G/5006436W RFN RUHITESWAR CHANGMAI, 16 ASSAM RIFLE

G/5013646Y RFN KHAMPAI WANGSU, 13 ASSAM RIFLE (POSTHUMOUS)

G/5016453K RFN AMARNATH S, 28 ASSAM RIFLE

13776342N PTR VIKRANT PARIHAR, 1 PARA (SF)

4092134P PTR JAYVEER SINGH, 9 PARA (SF)

NAO SENA MEDAL(GALLANTRY)

LT PUSHPINDER TYAGI (07452-K)

JASKARAN SINGH, CH MECH (122343-B)

AZHAR AZHARUDDIN, SEA II CD III (237737-N)

VAYU SENA MEDAL(GALLANTRY)

WING COMMANDER SUBHASH SINGH RAO (25827) FLYING (PILOT)

WING COMMANDER RAVINDER AHLAWAT (26300) FLYING (PILOT)