RIP Sridevi: Here's a look at her best works in Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada films

New Delhi: Iconic actress Sridevi passed away around midnight on February 24, 2018 in Dubai. The news has left the entire nation in a state of shock.

Before venturing into Bollywood with ‘Solva Sawan’ in 1978, the actress had already made a mark in Tollywood by appearing in a number of Kannada, Telugu, Malayalam and Tamil Films.

Here is the entire Filmography of the actress's career in regional films.

Tamil

Nam Naadu (1969)

Thunaivan (1969)

Penn Deivam (1970)

Kulavilakku (1970)

En Annan (1970)

Kumara Sambhavam (1970)

Babu (1971)

Aathi Parasakthi (1971)

Sabatham (1971)

Yaanai Valartha Vanambadi Magan (1971)

Agathiyar (1972)

Kanimuthu Paappa (1972)

Malai Nattu Mangai (1972)

Vasantha Maligai (1972)

Nanban (1973)

Deiva Kuzhandhaigal (1973)

Prarthanai (1973)

Bharatha Viilas (1973)

Thirumangalyam (1974)

Thirudi (1974)

Engal Kuladheivam (1974)

Avalukku Nihar Avale (1974)

Dasavatharam (1976)

Moondru Mudichu (1976)

Gayathri (1977)

Kavikkuyil (1977)

16 Vayathinile (1977)

Ssayndhadamma Sayndhadu (1977)

Ilaya Rani Rajalakshmi (1978)

Ganga Yamuna Kaveri (1978)

Taxi Driver (1978)

Rajavuketha Rani (1978)

Vanakkatukuriya Kathaliye (1978)

Ithu Eppadi Irukku (1978)

Machanai Partheengala (1978)

Manidharil Ithanai Nirangala (1978)

Mudisooda Mannan (1978)

Pilot Premnath (1978)

Sigappu Rojakkal (1978)

Priya (1978)

Rajavuukeththa Rani (1978)

Arumbugal (1979)

Dharma Yuddham (1979)

Kalyanaraman (1979)

Pagalil Oru Iravu (1979)

Kavariman (1979)

Neela Malargal (1979)

Naan Oru Kai Parkiren (1979)

Pattakathi Bhairavan (1979)

Sigappukkal Mookkuthi (1979)

Lakshmi (1979)

Thaayillamal Naan Illai (1979)

Guru (1980)

Johnny (1980)

Varumayin Niram Sivappu (1980)

Vishwaroopam (1980)

Bala Nagamma (1981)

Dheiyva Thirumanangal (1981)

Sankarlal (1981)

Meendum Kokila (1981)

Ranuva Veeran (1981)

Moondram Pirai (1982)

Deviyin Thirivilaiyadal (1982)

Thanikattu Raja (1982)

Pokkiri Raja (1982)

Vazhvey Maayam (1982)

Vanjam (1982)

Adutha Varisu (1983)

Santhippu (1983)

Naan Adimai Illai (1986)

English Vinglish (2012)

Puli (2015)

Malayalam

Kumara Sambhavam (1969)

Swapnangal (1970)

Sabarimala Sree Dharmashastha (1970)

Poompatta (1971)

Aana Valarthiya Vanampadiyude Makan (1971)

Theerthayathra (1972)

Abhinandanam (1976)

Kuttavum Sikshayum (1976)

Aalinganam (1976)

Thulavarsham (1976)

Aasheervaadam (1977)

Aadhya Paadam (1977)

Aa Nimisham (1977)

Anthardaaham (1977)

Akale Aakaasham (1977)

Amme Anupame (1977)

Nirakudam (1977)

Oonjaal (1977)

Angeekaaram (1977)

Satyavan Savithri (1977)

Vezhambal (1977)

Naalumanippookkal (1978)

Premaabhishekam (1982)

Bala Nagamma (1982)

Hay Sundary (1995)

Devaraagam (1996)

Telugu

Maa Nanna Nirdoshi (1970)

Agni Pareeksha (1970)

Nenoo Manishine (1971)

Naa Tammudu (1971)

Shrimantudu (1971)

Bharya Biddalu (1972)

Badi Panthulu (1972)

Bala Bharatam (1972)

Bhakta Tukaram (1973)

Marapurani Manishi (1973)

Mallamma Katha (1973)

Yashoda Krishna (1975)

Ee Kalapu Pillalu (1975)

Devudulaanti Manishi (1975)

Anuragalu (1976)

Bangarakka (1977)

Padaharella Vayasu (1978)

Bangaru Chellelu (1979)

Burripalem Bolludu (1979)

Karthika Deepam (1979)

Muddula Koduku (1979)

Vetagaadu (1979)

Samajaniki Saval (1979)

Aatagadu (1980)

Chuttalunnaru Jagratta (1980)

Kaksha (1980)

Devudu Ichchina Koduku (1980)

Gharana Donga (1980)

Mama Allulla Saval (1980)

Prema Kanuka (1980)

Rowdy Ramudu Konte Krishnudu (1980)

Sardar Papa Rayudu (1980)

Gaja Donga (1980)

Mosagadu (1980)

Puli Bidda (1981)

Bhoga Bhagyalu (1981)

Aakali Rajyam (1981)

Gharana Gangulu (1981)

Gadasari Atta Sogasari Kodalu (1981)

Guru Shishyulu (1981)

Kondaveeti Simham (1981)

Premabhishekam (1981)

Rani Kasula Rangamma (1981)

Illalu (1981)

Satyam Shivam (1981)

Aadi Vishnulu (1982)

Trishulam (1982)

Andagaadu (1982)

Anuraga Devata (1982)

Bangaaru Bhoomi (1982)

Bangaaru Koduku (1982)

Bobbili Puli (1982)

Justice Chowdary (1982)

Kalavari Samsaram (1982)

Krisharjunulu (1982)

Krishnavataram (1982)

Bangaru Kanuka (1982)

Vayyari Bhamalu Vagalamari Bhartalu (1982)

Prema Nakshatram (1982)

Adavi Simhalu (1983)

Kirayi Kotigaadu (1983)

Mundadugu (1983)

Rama Rajyamlo Bheema Raju (1983)

Shri Ranganeetalu (1983)

Oorantaa Sankranti (1983)

Muddula Mogudu (1983)

Babulugaadi Debba (1984)

S.P. Bhayankar (1984)

Kanchu Kagada (1984)

Pachchani Kapuram (1984)

Kode Trachu (1984)

Vajrayudham (1985)

Oka Radha Iddaru Krishnulu (1986)

Jayam Manade (1986)

Khaidi Rudraiah (1986)

Makutam Leni Maharaju (1987)

Maa Oori Magaadu (1988)

Maharajashri Mayagaadu (1988)

Aakhari Poratam (1989)

Jagadeka Veerudu Atiloka Sundari (1990)

Kshana Kshanam (1991)

Govinda Govinda (1994)

S.P.Parasuram (1994)

Kannada

Bhakta Kumbara (1974)

Bala bharatha

Sampoorna ramayana

Yashodha krishna

Hennu Samsaradha Kannu (1975)

Priya (1979)