  • Akshaya Tritiya 2026: এবারের অক্ষয় তৃতীয়ায় ১০০ বছর পরে অতি বিরল অক্ষয় যোগ; মহাজাগতিক সংযোগে মহাপ্রাপ্তির মহালগ্ন

Akshay Yoga on Akshaya Tritiya 2026: এই বছর অক্ষয় তৃতীয়া পালিত হবে আগামী ১৯ এপ্রিল, রবিবার। এবারের অক্ষয় তৃতীয়ায় ১০০ বছর পরে তৈরি হচ্ছে বিরল যোগ। তৈরি হচ্ছে গজকেশরী ও মালব্য রাজযোগের মতো শুভ সংযোগ। এই সব যোগের মিলিত প্রভাবে কয়েকটি রাশির জাতকজাতিকাদের জীবনে খুলে যাবে সৌভাগ্যের সোনার দ্বার।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 17, 2026, 11:25 AM IST
জীবনের গোল্ডেন গেট খুলে যাচ্ছে এই রাশির জাতকদের।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবারের অক্ষয় তৃতীয়ায় ১০০ বছর পরে আসছে বিরল তিথি (Rarest Tithi Yogas after 100 years)। এ বছর কবে অক্ষয় তৃতীয়া (Akshaya Tritiya 2026)? পঞ্জিকা অনুসারে, এ বছর অক্ষয় তৃতীয়া পালন করা হবে আগামী ১৯ এপ্রিল, রবিবার। জানা গিয়েছে, এবার তৈরি হচ্ছে অতি বিরল অক্ষয় যোগ (Akshay Yoga)। এছাড়াও তৈরি হচ্ছে আরও নানা রাজযোগ। বিশ্বাস, এই সব যোগের সম্মিলিত প্রভাবে কিছু নির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আসছে দারুণ শুভ সময়, এঁদের অর্থভাগ্যের দ্বার খুলে যাবে।

আরও পড়ুন: Horoscope Today: মেষের সমাধান, মিথুনের সাফল্য, কুম্ভের অর্থলাভ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

১০০ বছর পরে 'অক্ষয় যোগ'
 
জ্যোতিষমতে, এবারের অক্ষয় তৃতীয়ায় অনেকগুলি দুর্লভ যোগের সমন্বয় ঘটতে চলেছে। যার মধ্যে অন্যতম 'অক্ষয় যোগ'। এই বিশেষ যোগটি কিছু নির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দারুণ শুভ হতে চলেছে। এর জেরে এঁদের ভাগ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটবে। এই অক্ষয় যোগ এঁদের জীবনে স্রেফ 'লাইফ চেঞ্জার' বা 'গেম চেঞ্জার' প্রমাণিত হতে চলেছে। কাদের কাদের জীবনে আসছে সেই শুভ সময়?

মেষ রাশি

এই রাশির জাতকদের জন্য অক্ষয় যোগ একেবারে দারুণ আশীর্বাদস্বরূপ হতে চলেছে। এঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা। কোনো বড় বিনিয়োগের জন্য এটি সেরা সময়। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের যোগও আছে।

বৃষ রাশি

শুক্র গ্রহের প্রভাবে বৃষ রাশির জাতকদের জীবনে সুখ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাবে। এঁদের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সফলভাবে সম্পন্ন হবে। যাঁরা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন, তাঁদের উপর সদয় হবেন মা লক্ষ্মী।

তুলা রাশি 

এই সময়টি এঁদের জন্য মানসিক শান্তি ও স্বস্তির সময়। পাশাপাশি এই সময়ে এঁরা পারিবারিক কোনো শুভ সংবাদ পেতে পারেন। ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তা সফল হবে। সবচেয়ে বড় কথা, আর্থিক টানাপোড়েন থেকে মুক্তি মিলবে।

সিংহ রাশি 

এঁদের সামাজিক মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে এঁদের নেতৃত্বের প্রশংসা হবে। এই সময় এঁরা মূল্যবান কোনো বস্তু বা গয়না কেনাকাটা করতে পারেন যা ভবিষ্যতে এঁদের জন্য লাভদায়ক হবে।

বৃশ্চিক রাশি 

এঁদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। নতুন আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। দাম্পত্যসুখ।

আরও পড়ুন: Bengali New Year Rashifal: এই নববর্ষ একেবারেই 'শুভ' হবে না, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে ছারখার হবে এঁদের জীবন; অর্থক্ষতি সম্পত্তিক্ষয়

অক্ষয় তৃতীয়ার এই পবিত্র দিনে দান-ধ্যান, সোনা কেনা বা নতুন কাজ শুরু করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এ বছরে এই মহাজাগতিক সংযোগ মূলত আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নতির সংকেত দিচ্ছে।

অক্ষয় তৃতীয়া

অক্ষয় তৃতীয়া তিথি শুরু: ১৯ এপ্রিল, সকাল ১০:৪৯ মিনিটে।

অক্ষয় তৃতীয়া তিথি শেষ: ২০ এপ্রিল, সকাল ০৭:২৭ মিনিটে।

অক্ষয় তৃতীয়া পূজার শুভ মুহূর্ত: ১৯ এপ্রিল সকাল ১০:৪৯ মিনিট থেকে দুপুর ১২:২০ মিনিট পর্যন্ত

অক্ষয়-তাৎপর্য

হিন্দুধর্মে অক্ষয় তৃতীয়া অত্যন্ত শুভ ও পবিত্র একটি দিন। 'অক্ষয়' শব্দের অর্থ-- যা কখনও ক্ষয় হয় না বা কমে না। বিশ্বাস করা হয়, এদিন কোনো শুভ কাজ করলে তার ফল জীবনে ও কর্মে চিরস্থায়ী হয়। দিনটিকে সুখ-সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবেও ধরা হয়। এই দিনেই ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের জন্ম হয়েছিল বলে দিনটিকে পরশুরাম জয়ন্তী হিসেবেও পালন করা হয়। এদিন অনেক পরিবারই বিয়ে, গৃহপ্রবেশ, নতুন ব্যবসার শুরু, সম্পত্তি ক্রয় (গাড়ি-বাড়ি কেনা) বা সোনা কেনার জন্য নির্ধারিত রাখেন। দিনটিকে জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য করা হয়।

আরও পড়ুন: Bengali New Year Rashifal: পয়লা বৈশাখ থেকেই ভাগ্যে হীরের ঝলক; নতুন বাংলা বছরে কাদের প্রাপ্তি আকাশছোঁয়া?

অক্ষয়-পূজা

১. এদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করলে সেটা শুভ
২. ঘর ও পুজোর ঘর পরিষ্কার করে গণেশ এবং লক্ষ্মীর পুজো করা হয়।
৩. অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জপধ্যান করা ভালো, এদিন ধর্মগ্রন্থ পাঠও খুব কার্যকর (যেমন, ভগবদ্গীতা)। এদিন এসব পাঠ করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে।
৪. এদিন দান-ধ্যানও বিশেষ পুণ্যের বলে মনে করা হয়।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Chandra Gochar: চন্দ্র গোচরের ভয়ংকর কুপ্রভাবে নববর্ষের আগেই বিরাট অভিশাপ নেমে আসবে কয়েকটি রাশির জীবনে

Bengal weather Kalbaisakhi Red Alert: সন্ধ্যা নামলেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ: জারি লাল সতর্...