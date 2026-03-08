Baba Vanga Predictions: যুদ্ধ হোক বা পৃথিবী রসাতলে যাক, এঁদের কোটিপতি হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না; বাবা ভাঙ্গা বলছেন ৯ মাসে মহাম্যাজিক

Baba Vanga Predictions: যুদ্ধ হোক বা পৃথিবী রসাতলে যাক, এঁদের কোটিপতি হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না; বাবা ভাঙ্গা বলছেন ৯ মাসে মহাম্যাজিক
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস তিনি। বিখ্যাত বাবা ভাঙ্গা (famous Bulgarian mystic Baba Vanga)। অব্যর্থ ভবিষ্য়দ্বাণীর জন্য বিশ্ব জুড়ে বিখ্যাত (known worldwide for predictions)। তিনি অতীতে বহু বিশ্বঘটনার নিখুঁত (accurately foretold many major world events) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর জ্যোতিষ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীও (astrological predictions) এখন আলোচনার বিষয়। কয়েকটি রাশির জাতকদের নিয়ে তাঁর এই সাম্প্রতিক পূর্বাভাস (recent prediction about certain zodiac signs) সাড়া ফেলে দিয়েছে। কেননা, বাবা ভাঙ্গা পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন, এ সময়ে কারা বিপুল ভাবে ধনী হবেন (getting rich), কারা হবে মিলিওনেয়ার, কোটিপতি! কারা হবেন?
৯ মাসে কোটিপতি
বাবা ভাঙ্গা যা বলে গিয়েছেন হুবহু মিলেছে। ২০২৫ সালের প্রায় সব কথাই মিলেছে তাঁর। ২০২৬ সালেই-বা মিলবে কেন?
বাবা ভাঙ্গা বলছেন, চলতি বছরে এই চার রাশি মেঘের উপর দিয়ে হাঁটবেন। এঁদের আর টাকার পিছনে দৌড়তে হবে না, বরং টাকাই এঁদের পিছনে দৌড়বে। বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, যে ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের এই বছরের বাকি ৯ মাসে কোটিপতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে:
বৃষ রাশি (Taurus):
অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে বিপুল অর্থলাভ হতে পারে এঁদের। এই রাশির জাতকদের সমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। এঁরা হয়তো কোনো সরকারি চাকরি পেতে পারেন। বা এঁরা কোনও স্থিতিশীল ব্যবসার সুযোগ পেতে পারেন। এঁদের হাতে নগদ অর্থের প্রবাহ বাড়বে, সঞ্চয়ের হারও বৃদ্ধি পাবে।
বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):
এই রাশির জাতকদের দ্বিগুণ আয়ের সুযোগ তৈরি হতে পারে এ বছরের বাকি ৯ মাসে। বিনিয়োগ থেকে দারুণ মুনাফা আসবে এঁদের হাতে। বৃশ্চিক রাশির যাঁরা সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁদের সেই স্বপ্ন এই সময়ে পূরণ হতে পারে। সময়টি সব মিলিয়ে ভালো। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
কন্যা রাশি (Virgo):
এই রাশির জাতকদের জন্য অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে। বিশেষ করে মার্চের পর থেকে তাদের আয়ের সুযোগ বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রচেষ্টার সুফল পাবেন এঁরা। কর্মক্ষেত্র ও পরিবারে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এঁদের।
কুম্ভ রাশি (Aquarius):
এই রাশির জাতকদের সব পরিকল্পিত কাজ সময়মতো সম্পন্ন হবে। এঁদের পক্ষে ২০২৬ সালের বাকি সময়টা দারুণ ভালো প্রমাণিত হতে চলেছে। এঁরা নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করলে তা থেকে অসাধারণ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এঁদের আয় বাড়বে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
আরও যাঁরা ভাগ্যবান
এছাড়াও সিংহ ও মকর রাশির জন্যও সময়টা মন্দ নয়। ২০২৬ সালটা সিংহরাশির জন্য এমনিতেই অসাধারণ। এঁরা এই সময়ে অকল্পনীয় টাকা রোজগার করবেন। এঁদের নিজস্ব বৃত্তে বা জগতে এঁদের নিজস্ব আইডেনটিটি তৈরি হবে। সব মিলিয়ে এঁরা ধনী হওয়ার দিকে এগিয়ে যাবেন। ওদিকে মকর রাশিরও জীবনেও নানা ভালো ব্য়াপার ঘটবে। এঁরা এমনিতেই খুব পরিশ্রমী হন। এঁরা এ বছরে পরিশ্রম করেই উন্নতি করবেন। অর্থব্যয় রোধ করতে পারবেন। যাঁরা সরকারি চাকরি করেন তাঁদের নতুন বছরে বিপুল অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে।
