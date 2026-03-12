Good Luck from 15 March: ১৫ মার্চের পরেই কপাল খুলছে ৫ রাশির; শুধু আলো নয়, রাশি রাশি টাকাও দেবেন সূর্য!

Good Luck from 15 March: ১৫ মার্চের পরেই কপাল খুলছে ৫ রাশির; শুধু আলো নয়, রাশি রাশি টাকাও দেবেন সূর্য!
Big Change in Luck from 15 March: জ্যোতিষীদের মতে, ত্রিগ্রহী যোগ অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও রাহু উপস্থিত থাকায় এ সময়ে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এসময়ে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও একটু সতর্ক থাকা জরুরি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৫ মার্চ সূর্য গোচর (Surya Gochar)। মীন রাশিতে তৈরি হচ্ছে 'ত্রিগ্রহী যোগ' (Trigrahi Yog)। এর জেরে বেশ কয়েকটি রাশির সুদিন আসছে। যা হবে, ১৫ মার্চের পরে হবে। সূর্য মীনে প্রবেশ করবে (sun enters Pisces)। শনি (Saturn) এবং শুক্র (Venus) সেখানে আগে থেকেই আছে।
সুখের জোয়ার
জ্যোতিষ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১৫ মার্চ সূর্য কুম্ভ রাশি ত্যাগ করে মীন রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন। আর মীন রাশিতে আগে থেকেই অবস্থান করছে রাহু ও বুধ। ফলে সূর্যের এই আগমনের ফলে মীন রাশিতে তৈরি হবে 'ত্রিগ্রহী যোগ' (সূর্য, বুধ ও রাহুর মিলন)। এই বিরল মহাজাগতিক সংযোগের ফলে ৫টি বিশেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং উন্নতির প্রবল যোগ।
কপালে শতসূর্যের আলো
উপকার পাবেন যে ৫ রাশির জাতক-জাতিকারা:
১. মেষ রাশি (Aries):
এঁদের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আটকে থাকা কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা।
২. মিথুন রাশি (Gemini):
সময়টি এঁদের জন্য অত্যন্ত শুভ। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বড়সড় লাভের মুখ দেখতে পারেন এঁরা। পরিবারেও সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।
৩. কন্যা রাশি (Virgo):
সূর্যের প্রভাবে মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে কন্যা রাশির জাতকদের। যাঁরা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য সুসংবাদ আসতে পারে। বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা।
৪. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):
দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বাড়বে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের যোগ আছে।
৫. মীন রাশি (Pisces):
যেহেতু মীন রাশিতেই এই যোগ তৈরি হচ্ছে, তাই এঁদের ব্যক্তিত্বে বিশেষ চমক আসবে। এঁরা নতুন কোনো বড় প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। সমাজে এঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে।
সতর্কতা
তবে, জ্যোতিষীদের মতে, এই ত্রিগ্রহী যোগ অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও রাহু উপস্থিত থাকায় এ সময়ে সুখের উল্লাসে ভেসে গিয়ে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। এসময়ে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকা জরুরি।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)