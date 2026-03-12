English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • Astro
  • Good Luck from 15 March: ১৫ মার্চের পরেই কপাল খুলছে ৫ রাশির; শুধু আলো নয়, রাশি রাশি টাকাও দেবেন সূর্য!

Good Luck from 15 March: ১৫ মার্চের পরেই কপাল খুলছে ৫ রাশির; শুধু আলো নয়, রাশি রাশি টাকাও দেবেন সূর্য!

Big Change in Luck from 15 March: জ্যোতিষীদের মতে, ত্রিগ্রহী যোগ অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও রাহু উপস্থিত থাকায় এ সময়ে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এসময়ে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও একটু সতর্ক থাকা জরুরি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 12, 2026, 07:41 PM IST
Good Luck from 15 March: ১৫ মার্চের পরেই কপাল খুলছে ৫ রাশির; শুধু আলো নয়, রাশি রাশি টাকাও দেবেন সূর্য!
মাত্র ৩ দিন পরেই সূর্যের আশীর্বাদে যুদ্ধের বাজারেও পায়ের উপর পা তুলে টাকার গদিতে শুয়ে থাকবেন আপনি।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৫ মার্চ সূর্য গোচর (Surya Gochar)। মীন রাশিতে তৈরি হচ্ছে 'ত্রিগ্রহী যোগ' (Trigrahi Yog)। এর জেরে বেশ কয়েকটি রাশির সুদিন আসছে। যা হবে, ১৫ মার্চের পরে হবে। সূর্য মীনে প্রবেশ করবে (sun enters Pisces)। শনি (Saturn) এবং শুক্র (Venus) সেখানে আগে থেকেই আছে। 

সুখের জোয়ার

জ্যোতিষ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১৫ মার্চ সূর্য কুম্ভ রাশি ত্যাগ করে মীন রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন। আর মীন রাশিতে আগে থেকেই অবস্থান করছে রাহু ও বুধ। ফলে সূর্যের এই আগমনের ফলে মীন রাশিতে তৈরি হবে 'ত্রিগ্রহী যোগ' (সূর্য, বুধ ও রাহুর মিলন)। এই বিরল মহাজাগতিক সংযোগের ফলে ৫টি বিশেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং উন্নতির প্রবল যোগ।

কপালে শতসূর্যের আলো

উপকার পাবেন যে ৫ রাশির জাতক-জাতিকারা:

১. মেষ রাশি (Aries):

এঁদের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আটকে থাকা কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা।

২. মিথুন রাশি (Gemini):

সময়টি এঁদের জন্য অত্যন্ত শুভ। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বড়সড় লাভের মুখ দেখতে পারেন এঁরা। পরিবারেও সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

৩. কন্যা রাশি (Virgo):

সূর্যের প্রভাবে মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে কন্যা রাশির জাতকদের। যাঁরা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য সুসংবাদ আসতে পারে। বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা।

৪. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):

দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বাড়বে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের যোগ আছে।

৫. মীন রাশি (Pisces):

যেহেতু মীন রাশিতেই এই যোগ তৈরি হচ্ছে, তাই এঁদের ব্যক্তিত্বে বিশেষ চমক আসবে। এঁরা নতুন কোনো বড় প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। সমাজে এঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে।

সতর্কতা

তবে, জ্যোতিষীদের মতে, এই ত্রিগ্রহী যোগ অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও রাহু উপস্থিত থাকায় এ সময়ে সুখের উল্লাসে ভেসে গিয়ে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। এসময়ে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকা জরুরি।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Big Change in Luckgood Luck from 15 MarchTrigrahi YogHuge Moneywealthটাকাসম্পদ
