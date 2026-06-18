/কর্কট রাশিতে প্রবেশ চাঁদের! চন্দ্রের স্পর্শে ধনসম্পদের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হবে ৪ রাশির জীবন, কপাল খুলল বলে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার চন্দ্র গোচর বা মুন ট্রানজিট। গত ১৭ জুন মিথুন রাশি থেকে বিদায় নিয়ে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করেছে চন্দ্র। সকাল ৮টা বেজে ১৪ মিনিটেই চন্দ্রের এই রাশি পরিবর্তন বা গোচর সম্পন্ন হয়ে যায়। এই গোচরের প্রভাবে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অত্যন্ত ইতিবাচক ফল ফলতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি এবং আর্থিক লাভের প্রবল যোগ রয়েছে কিছু কিছু রাশির ক্ষেত্রে। কারা সেই সৌভাগ্যশালী রাশি? আসুন জেনে নেওয়া যাক!
মেষ রাশি
চন্দ্রের এই গোচরে মেষ রাশির সুসময়। এঁদের পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রেও এঁদের শুভ। এঁরা ব্যবসায় বড়সড় আর্থিক লাভের মুখ দেখতে পারেন। কেউ কেউ নতুন ব্যবসা শুরুর কথাও ভাবতে পারেন। চন্দ্রের প্রভাবে এঁদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
মিথুন রাশি
এই মুহূর্তে চন্দ্র মিথুন রাশির ধনসম্পদের ঘরে গোচর করছে। এই সময় এঁদের আটকে থাকা টাকা ফিরে পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। শেয়ার বাজারের বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন মিলতে পারে এঁদের। কর্মক্ষেত্রে এবং সামাজিক মহলে এঁদের সম্মান ও খ্যাতি বাড়বে।
কর্কট রাশি
চন্দ্র কর্কট রাশির অধিপতি। এই গোচর কর্কট রাশির মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের অবসান। পার্টনারশিপ ব্যবসায় বড় সাফল্য। ধনসম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে সুখের ছোঁয়া।
কন্যা রাশি
চন্দ্রের এই রাশি পরিবর্তন কন্যা রাশির পক্ষে শুভ প্রমাণিত হতে চলেছে। চন্দ্রের গোচর এঁদের জীবনে বড় সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। এঁদের আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। ভ্রমণযোগ রয়েছে।
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