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কর্কট রাশিতে প্রবেশ চাঁদের! চন্দ্রের স্পর্শে ধনসম্পদের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হবে ৪ রাশির জীবন, কপাল খুলল বলে

Chandra Gochar: মিথুন রাশি থেকে বিদায় নিয়ে চন্দ্র কর্কট রাশিতে প্রবেশ করেছে। চন্দ্রের এই রাশি পরিবর্তন বা গোচর খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়েছে। এই গোচরের প্রভাবে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অত্যন্ত ইতিবাচক ফল আসতে চলেছে। কাদের?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 18, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:16 PM IST
কর্কট রাশিতে প্রবেশ চাঁদের! চন্দ্রের স্পর্শে ধনসম্পদের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হবে ৪ রাশির জীবন, কপাল খুলল বলে
Image Credit: জুন থেকে এঁদের আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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