English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • Astro
Chandra Gochar: চন্দ্র গোচরের ভয়ংকর কুপ্রভাবে নববর্ষের আগেই বিরাট অভিশাপ নেমে আসবে কয়েকটি রাশির জীবনে

Transit of Moon 2026: জ্যোতিষ অনুসারে, সবেমাত্র কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করেছে চন্দ্র। প্রায় আড়াই দিন চাঁদ এই রাশিতেই অবস্থান করবেন। এদিকে, কুম্ভ রাশির অধিপতি শনি। তাহলে, কী হবে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 13, 2026, 08:24 PM IST
মাত্র আড়াই দিনের সময়পর্বেই চাঁদ ছারখার করে দেবে এঁদের জীবন।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জ্যোতিষে চন্দ্রের গোচর (Chandra Gochar) বা অবস্থান পরিবর্তন (Transit of Moon 2026) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকৃত পক্ষে, বিষয়টি হয়তো তাই-ই। কেননা চন্দ্রের বিপুল প্রভাব থাকে মানুষের উপর। আর চন্দ্রের এই গোচর বা অবস্থান বদলেরও সরাসরি প্রভাব পড়বে মানুষের মন ও আবেগের উপর  (effect on mind and emotions)।

Add Zee News as a Preferred Source

গোচরে সাবধান!

জ্যোতিষ অনুসারে, গত ১২ এপ্রিল রাত ১টা ১৯ মিনিট নাগাদ কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করেছে চন্দ্র। প্রায় আড়াই দিন চাঁদ এই রাশিতেই অবস্থান করবে। এদিকে, কুম্ভ রাশির অধিপতি হলেন শনি, যাকে চন্দ্রের শত্রু-গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, চন্দ্রের এই গোচর কিছু রাশির জন্য কষ্টদায়কও হতে পারে। তাই সামগ্রিক জ্যোতিষমত হল, এই সময়ে কিছুটা সতর্ক থাকাই প্রয়োজন। কাদের কাদের সতর্ক থাকা জরুরি?

কর্কট রাশি

কর্কট রাশির জাতকদের পক্ষে এই গোচর অতি আকস্মিক এক ঘটনা হতে চলেছে। এঁদের জীবনে নানা সমস্যা ঘটবে। এই সময়ে এঁদের মানসিক চাপ বাড়বে, কাজে বাধা আসবে, এঁদের জীবনে নানা হতাশার ঘটনা ঘটতে পারে। নানা ছোটখাটো বিষয়ে এঁরা রাগারাগি করে ফেলতে পারেন।

কন্যা রাশি

কন্যা রাশির জাতকদেরও এই সময়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এঁদের জীবনে বিবাদবিসম্বাদ ঘটবে, অসুস্থতার প্রকোপ বাড়বে এবং শত্রুও বাড়বে। এই সময়ে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে এঁদের বিরত থাকাই ভালো। কেননা, এই সময়ে এঁদের ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি।

মীন রাশি

মীন রাশির জাতকদের এ সময়ে ব্যয় বাড়বে। কোনও ক্ষতি ঘটে যেতে পারে। এই সময়ে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত সমস্যা বাড়তে পারে এঁদের। মানসিক ভাবে এঁরা কিছুটা বিপর্যস্ত বোধ করতে পারেন। ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা। সমস্যা আসবে, তবে যে কোনো সমস্যা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করুন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Chandra Gochar 2026Transit of MoonAquarius lord of SaturncancerVirgopiscesbad timesevil daysmonetary loss3 zodiac signs will suffer
