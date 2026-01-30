Shaniwar Remedies: শনিবার ভুলেও কিনবেন না এই ৭ জিনিস! জীবনে নেমে আসবে ভয়ংকর অভিশাপ, শনিদোষে ছারখার হবে...

Shaniwar Remedies: শনিবার ভুলেও কিনবেন না এই ৭ জিনিস! জীবনে নেমে আসবে ভয়ংকর অভিশাপ, শনিদোষে ছারখার হবে...
Do Not Buy These Things on Saturday: শনিবার কী কিনবেন আর কী কিনবেন না, জানেন কি? শনিবার কিছু বিশেষ জিনিস কেনা অশুভ বলে মনে করা হয়। কোন কোন জিনিস? ভালো করে জানুন এ বিষয়ে কী আছে জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়ম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার (Saturday) কিছু বিশেষ জিনিস কেনা অশুভ (Bad Effects) বলে মনে করা হয়। এতে ঘরে দারিদ্র্য (Poverty) আসতে পারে বা শনিদোষ (Shanidosha)তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হয়। এ বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু নিয়ম আছে। আসুন সেগুলো জেনে নেওয়া যাক।
কী কী কেনা উচিত নয়
১) লোহা: শনিবার লোহার তৈরি কোনো জিনিস কেনা উচিতই নয়। মনে করা হয়, এমন কিছু কিনলে শনি অসন্তুষ্ট হন। তবে এদিন লোহার জিনিস দান করা খুব শুভ বলে মনে করা হয়।
২) তেল: সরষের তেল বা অন্য কোনো ভোজ্য তেল শনিবার কেনা বারণ। এটি করলে পরিবারে রোগ-ব্যাধি বা অশান্তি বাড়তে পারে।
৩) নুন: শনিবার নুন কিনবেন না। এদিন নুন কেনা থেকে বিরত থাকুন। এতে পরিবারে ঋণ বা আর্থিক অনটন দেখা দিতে পারে।
আরও পড়ুন: Identify Ajit Pawar's Body: বীভৎস ভাবে পুড়ে যাওয়া দলা-পাকানো দেহ! আগুনধোঁয়ার ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও অজিত পওয়ারকে চিনিয়ে দিল এই ছোট্ট জিনিসটি...
৪) কালো তিল: শনিপুজোয় কালো তিল ব্যবহার করা হলেও, এই দিনে এটি কেনা অশুভ। এতে কাজে বাধা আসতে পারে।
৫) কাঁচি: শনিবার কক্ষনো কাঁচি কিনবেন না। এতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।
৬) ঝাড়ু: শনিবার কক্ষনো ঝাড়ু বা ঝাঁটা কিনবেন না। এদিন ঝাড়ু বা ঝাঁটা কিনলে ঘরে অলক্ষ্মী ভর করে বলে মনে করা হয়।
৭) কালো জুতো: এদিন কোনওভাবেই জুতো কিনবেন না। শনিবার কালো রঙের জুতো কিনলে জীবনে নেমে আসবে ভয়ংকর দিন।
শনিবার যা করা শুভ
শনির প্রকোপ কমাতে এবং কৃপা পেতে এই কাজগুলি করা যেতে পারে:
দান-ধ্যান: শনিবার গরিবদুঃখীকে কালো কাপড়, কালো তিল বা ছোলার ডাল দান করুন।
প্রদীপ জ্বালানো: শনিবার সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নীচে সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।
আরও পড়ুন: Deadly Plane Crash: ফের ভেঙে পড়ল বিমান, নেতা-সহ বহু মৃত্যু! ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগে রেডার থেকে হঠাৎই উধাও! কেন? ঘনাচ্ছে ঘোর রহস্য...
শনি চালিশা: এদিনে শনি চালিশা বা হনুমান চালিশা পাঠ করা অত্যন্ত শুভ।
কালো কুকুরের সেবা: কালো কুকুরকে তেল মাখানো রুটি খাওয়ালে শনি প্রসন্ন হন।
শনির কৃপায়
শনিদেব তো কেবল দণ্ডদাতা নন, তিনি কর্মফলেরও দেবতা। তিনি কর্মফল দাতা। সৎ পথে চললে এবং যথাযথ নিয়ম মেনে চললে শনির কৃপায় আমাদের জীবনে উন্নতি ঘটে, সাফল্য আসে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)