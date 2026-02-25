English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dol Purnima 2026 Lucky Zodiacs: আগামী ৩ মার্চ দোল পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ। এটি আংশিক চন্দ্রগ্রহণ। দোলের দিন গ্রহণ হবে! দোল আর হোলি অধিকাংশ সময়েই আলাদা দিনে পড়ে। খুব কম ক্ষেত্রেই এটা একই দিনে পড়ে। তবে, প্রতিবারই এটা নিয়ে একটা সংশয় থাকে। এবারও রয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 25, 2026, 02:29 PM IST
Dol Purnima Lucky Zodiacs: দোল পূর্ণিমায় এবার চন্দ্রগ্রহণ! কিন্তু অশুভ নয়, এই রাশিদের জীবনে বরং শুভ রঙের গভীর পরশ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সূর্যগ্রহণের (solar eclipse) পরে এবার চন্দ্রগ্রহণ (lunar eclipse)। আগামী ৩ মার্চ দোল পূর্ণিমায় (Dol Purnima 2026) চন্দ্রগ্রহণ। এটি আংশিক চন্দ্রগ্রহণ (partial lunar eclipse)। আংশিক এই চন্দ্রগ্রহণ ভারতের কোন কোন এলাকা থেকে দেখা যাবে? দোলের দিন কখন গ্রহণ শুরু হবে? রঙের উৎসব (Colour Festival 2026) কি এবার শুভই হবে, না কি, অশুভ? 

দোলে চন্দ্রগ্রহণ

আগামী ৩ মার্চ দোল পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ। এটি আংশিক চন্দ্রগ্রহণ।  দোলের দিন গ্রহণ শুরু হবে? গ্রহণ শুরু হবে বেলা ৩টে ২০ মিনিটে, গ্রহণ চলবে সন্ধে ৬টা ৪৭ মিনিট পর্যন্ত। ৩ মার্চ মঙ্গলবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি। এদিন মোট ৩ ঘণ্টা ২৭ মিনিটের গ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গ, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, অসম, অরুণাচল প্রদেশ থেকে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে। 

কোন রাশির জীবনে কী?

জ্যোতিষ বলছে, চন্দ্রগ্রহণের প্রভাবে কোনও কোনও রাশির জাতকদের জীবনে বিপুল লাভ হবে। কাদের কাদের? এবার দোলের দিনে চন্দ্রগ্রহণের প্রভাবে এই তিন রাশির জীবনে আসবে বিপুল সৌভাগ্য। এঁদের জীবন ভরে উঠবে নতুন রঙে। 

সিংহ রাশি

দোলের দিনে চন্দ্রগ্রহণ এবং বিভিন্ন গ্রহের শুভ অবস্থানের প্রভাবে বিপুল ভাবে লাভবান হবেন সিংহ রাশির জাতকরা। রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের শুভ সময়, তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে। সিংহ রাশির মহিলারাও এই সময়ে বিপুল ভাবে উপকৃত হবেন। সবকিছুতেই বিপুল সাফল্য পাবেন এঁরা।

ধনু রাশি

দোল পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে ধনু রাশির জাতকদের জন্য। এঁদের উপার্জন বাড়বে। বিপুল অর্থলাভের যোগ। বড় সাফল্য পাবেন।

মকর রাশি

দোল পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ মকর রাশির জাতকদের জন্য দারুণ শুভ প্রমাণিত হতে চলেছে। এই সময়ে এঁদের স্বপ্ন সফল হবে। এঁদের আয় বাড়বে সম্পত্তি নিয়ে জটিলতার অবসান হবে। 

ন্যাড়াপোড়া, দোল, হোলি

আর কয়েকদিন পরেই দেশ জুড়ে উদযাপিত হবে রং-উৎসব। হিসেব অনুসারে, হোলিকা দহন অর্থাৎ, বাংলায় যাকে বলে, ন্যাড়াপোড়া, সেটা হবে ২ মার্চ। এর তার ঠিক পরদিন পালিত হয় দোল উৎসব। সাধারণত ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার দিন রং খেলা হয়। বাঙালিরা এই দিনটিকে দোল পূর্ণিমা হিসেবে পালন করেন। এ বছর দোল পালিত হবে ৩ মার্চ, মঙ্গলবার। আর হোলি ৪ মার্চ, বুধবার। পশ্চিমবঙ্গে দোলের সরকারি ছুটি মঙ্গলবারই, দোলের দিন, মানে ৩ মার্চ। ২ মার্চ সোমবার সন্ধে ৫/৪২ মিনিটে পূর্ণিমা তিথি শুরু, পরদিন ৩ মার্চ মঙ্গলবার বিকেল ৪/৫৭ মিনিট পর্যন্ত থাকবে পূর্ণিমা।

রং-সংস্কৃতি

রং উৎসব তথা হোলি নিয়ে বরাবরই মানুষের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে। দোল একই সঙ্গে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে জুড়ে দেয়। জুড়ে দেয় লোকজীবনকেও। দোল পূর্ণিমাকে হিন্দুধর্মে খুবই শুভ তিথি মনে করা হয়। দিনটি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবদিবসও। এদিন রাধাকৃষ্ণের পুজো করা হয়। বৈষ্ণববিশ্বাসে দোলপূর্ণিমার দিনে মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে পালিত হয় নানা রকম দোল। এছাড়াও দোলে বাঙালির মনে পড়ে তার প্রিয় কবিকে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন বসন্ত উৎসব। ধর্মীয় অনুষঙ্গমুক্ত মানুষের মিলন-উৎসব তা, রঙে-রঙে নৃত্যে-গীতে কবিতায় প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের আনন্দ-মুহূর্ত যাপন। এর আবেগও ছুঁয়ে যায় বাঙালিকে এদিন।

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

