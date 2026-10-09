/মহালয়ের ঠিক আগের দিন কী ঘটছে আপনার ভাগ্যচক্রে? কার প্রাপ্তি, কার পরাজয়? জানুন, আজকের রাশিফল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজকের হরস্কোপ জানেন তো? আর কয়েকঘণ্টা পরেই তো দেবীপক্ষ শুরু হচ্ছে। আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে? মিথুন! আত্ম-সংযম আর আত্ম-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবেন আপনি! সাফল্য ও সন্তুষ্টি নিয়ে ভাববেন না। আর বাকিরা? কী হবে তাঁদের? আসুন, জেনে নেওয়া যাক।
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
আপনি হয়তো এখন একটু নেপথ্যে থাকতে চাইবেন। আপনার কপালে একটা ট্রাভেল নাচছে। রেডি থাকুন।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
একটু মুডি আর আবেগি থাকবেন আজ। তবে এর জেরে আর্থিক ব্যাপার-স্যাপারগুলো অবহেলা করবেন না যেন!
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
আত্ম-সংযম আর আত্ম-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবেন আপনি! সাফল্য ও সন্তুষ্টি নিয়ে ভাববেন না।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
আপনি আশাবাদেই আছেন, সেটাই থাকুন। একটা নতুনত্বের ছটফটানি থাকবে আপনার মধ্যে।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
আজ কোনও নারী আপনার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন। তিনি মা হতে পারেন, স্ত্রী হতে পারেন, বন্ধুও হতে পারেন।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
ঘটনা তার নিজের মতো করে বয়ে যাবে, যাক, বাধা দিতে চেষ্টা করবেন না, বরং দেখতে থাকুন।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
কারও আবেগে প্রভাবিত হতে পারেন। দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যান। ঝামেলা থেকে বড় কোনও প্রাপ্তি কিন্তু ঘটবে না।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
আজ আপনার সঙ্গী একটু ঝামেলাপ্রবণ হয়ে উঠতে পারেন। তবে তাঁর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটিতে যাবেন না।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
ভ্রমণযোগ এবং তা থেকে কারও সঙ্গে দেখা হওয়ার মতো অভাবনীয় ঘটনা ঘটবে আজ।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
পুরনো কোনও আর্থিক সংকটের স্মৃতি এখন আপনাকে এ-জাতীয় বিপদে সাহায্য করবে।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
কাজ করে হাল্লাক হয়ে যাবেন আজ। কেরিয়ারে বেটার অপশনের খবর আসবে।
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
আপনি অ্যালার্ট, মানসিক ভাবেও ধারালো আছেন। আর, আজ এটা আরও বাড়বে বই কমবে না।
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