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মহালয়ের ঠিক আগের দিন কী ঘটছে আপনার ভাগ্যচক্রে? কার প্রাপ্তি, কার পরাজয়? জানুন, আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal, 2026 October 09, Horoscope Today: মেষ, আপনি হয়তো এখন একটু নেপথ্যে থাকতে চাইবেন। আপনার কপালে একটা ট্রাভেল নাচছে। রেডি থাকুন। মিথুন! আত্ম-সংযম আর আত্ম-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবেন আপনি! সাফল্য ও সন্তুষ্টি নিয়ে ভাববেন না। আজকের হরস্কোপ জানেন তো?

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 09, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 01:17 PM IST
মহালয়ের ঠিক আগের দিন কী ঘটছে আপনার ভাগ্যচক্রে? কার প্রাপ্তি, কার পরাজয়? জানুন, আজকের রাশিফল

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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