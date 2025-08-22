English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kaushiki Amavasya 2025: কৌশিকী অমাবস্যায় মা তারার পুজো করছেন? সাবধান! সামান্য ভুলেই কিন্তু ছারখার হয়ে যাবে জীবন...

Kaushiki Amavasya 2025 At Home Puja Ritual: মা তারা ত্রিকালদর্শী ও করুণাময়ী। তার আরাধনা করলে জীবনের বাধা-বিপত্তি দূর হতে পারে। তবে পুজো যেন নিয়মমাফিক ও নিষ্ঠার সঙ্গে হয়, তা অবশ্যই খেয়াল রাখুন। ভুল নিয়মে পুজো করলে তার কোনও সুফল তো পাওয়া যাবে না, উলটে অশুভ প্রভাবও পড়তে পারে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 22, 2025, 07:14 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ শ্রাবণের কৌশিকী অমাবস্যা—তান্ত্রিক মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী এক তিথি। মা তারার আরাধনায় এই রাতের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। অনেকেই বাড়িতে বিশেষ নিষ্ঠায় মা তারার পুজো করে থাকেন। তবে নিয়ম না মেনে পুজো করলে সুফল না-ও মিলতে পারে।

জেনে নিন, কোন ভুলগুলো এড়িয়ে চলা উচিত:

১. তিথির সঠিক সময় না জেনে পুজো শুরু করা

অমাবস্যা কখন শুরু ও শেষ হচ্ছে তা জেনে তবেই পুজো করুন। সময়জ্ঞান না থাকলে পুজোর ফল নষ্ট হতে পারে।

২. শরীর ও স্থানের অশুদ্ধতা

পুজোর আগে স্নান না করা, অশুদ্ধ স্থানে বসা বা মন অস্থির রাখা—এইগুলো পুজোয় বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

৩. ভুল মন্ত্র বা উচ্চারণ

সঠিক মন্ত্র না জেনে জপ করবেন না। প্রয়োজনে গুরুজন বা পন্ডিতের সাহায্য নিন।

৪. লাল রঙ ব্যবহার না করা

মা তারার পুজোয় লাল ফুল, লাল চন্দন ও লাল বস্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই ভুল করে অন্য রঙ ব্যবহার করেন।

৫. পুজোর সময় মনোযোগে ঘাটতি

পুজোর সময় মন না থাকলে তা নিষ্ফল হতে পারে। একাগ্র মনে আরাধনা করলেই মা তারার কৃপা লাভ সম্ভব।

মা তারা ভক্তের ভক্তিতে তুষ্ট হন, তবে কিছু নিয়ম অবশ্যই মানা উচিত। ভুলভাবে পুজো করলে তার নেতিবাচক প্রভাবও পড়তে পারে। তাই নিয়ম মেনে নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সঙ্গে পুজো করুন—তবেই মিলবে তার আশীর্বাদ।

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Kaushiki Amavasya 2025Maa TaraWorshipping Maa TaraKaushiki Amavasya
