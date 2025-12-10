English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Lakshmi Blessed Rashi 2026: একাধিক রাজযোগ আর মা লক্ষ্মীর কৃপায় নতুন বছরে টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন এই রাশির জাতকেরা...

Powerful Rajyog 2026 Rashifal: জ্যোতিষে ২০২৬ সাল অত্যন্ত শুভ প্রতিপন্ন হতে চলেছে। নতুন বছরে বেশ কয়েকটি প্রধান গ্রহের উল্লেখযোগ্য রাশি পরিবর্তন ৪টি শক্তিশালী রাজযোগ তৈরি করবে। গঠিত হবে হংস মহাপুরুষ রাজযোগ, বুধাদিত্য যোগ, মহালক্ষ্মী যোগ এবং গজকেশরী যোগ। এই যোগগুলিকে অত্যন্ত প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। এদের সম্মিলিত প্রভাব কেবল ব্যক্তি নয়, দেশ ও বিশ্বের জন্যও দারুণ ইতিবাচক।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 10, 2025, 08:14 PM IST
Lakshmi Blessed Rashi 2026: একাধিক রাজযোগ আর মা লক্ষ্মীর কৃপায় নতুন বছরে টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন এই রাশির জাতকেরা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছরের শুরুতেই মা লক্ষ্মীর কৃপা। অনেকেরই আসন্ন ২০২৬ সাল লক্ষ্মীলাভ হবে। জ্যোতিষে বলা হচ্ছে, ২০২৬ সাল অত্যন্ত শুভ প্রতিপন্ন হতে চলেছে ধনদেবীর কৃপায়। তাছাড়া নতুন বছরে বেশ কয়েকটি প্রধান গ্রহের উল্লেখযোগ্য রাশি পরিবর্তন ৪টি শক্তিশালী রাজযোগ তৈরি করবে। গঠিত হবে হংস মহাপুরুষ রাজযোগ, বুধাদিত্য যোগ, মহালক্ষ্মী যোগ এবং গজকেশরী যোগ। এই যোগগুলিকে অত্যন্ত প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। এদের সম্মিলিত প্রভাব কেবল ব্যক্তি নয়, দেশ ও বিশ্বের জন্যও দারুণ ইতিবাচক। দূর হবে অর্থনৈতিক মন্দা, ব্যবসাবাণিজ্য ত্বরান্বিত হবে, সামাজিক ভারসাম্য জোরদার হবে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Heavy Rain in Saudi: মহা বিপর্যয় সৌদিতে! মহা প্লাবন মক্কায়! বৃষ্টি, বন্যা, শিলাবৃষ্টি, বালিঝড়ে ভয়ংকর পরিস্থিতি ইসলামের পুণ্য তীর্থে...

২০২৬ সালে বিশেষ রাজযোগ

২০২৬ সা লে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী রাজযোগ তৈরি হবে। যা জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। প্রথম শুভ যোগ, গজকেশরী রাজযোগ, ২ জানুয়ারি তৈরি হবে। চন্দ্র এবং বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে একত্রে অবস্থান করবে এতে। এর পরে ১৪ মে গজলক্ষ্মী রাজযোগ তৈরি হবে। যখন শুক্র মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবে। যা সুখ, সমৃদ্ধি এবং আর্থিক বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করবে। তৈরি হচ্ছে বুধাদিত্য রাজযোগ, এর প্রভাব ২ জুন পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এই যোগ বুদ্ধিমত্তা, সাফল্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়। বছরের চতুর্থ শক্তিশালী রাজযোগ, হংস মহাপুরুষ রাজযোগ ২ জুন তৈরি হবে। যখন বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে অবস্থা ন করবে।

কর্কট

২০২৬ সাল কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ এবং ফলপ্রসূ হতে চলেছে। এই বছরে যে ৪ শক্তিশালী রাজযোগ তৈরি হবে তা এঁদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং শিক্ষায় সাফল্যের সুযোগ তৈরি হবে। সম্পত্তিক্রয়যোগ। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা। আর্থিকভাবে ২০২৬ সাল দারুণ কাটবে। সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। সামগ্রিক ভাবে এই বছর কর্কট রাশির জাতকদের জন্য আনছে অগ্রগতি, সৌভাগ্য এবং সাফল্য।

কন্যা 

কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ২০২৬ সাল সৌ ভাগ্যের বছর হতে চলেছে। আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। রাজযোগের প্রভাবে এঁদের আয়বৃদ্ধি হবে। ভাগ্য এঁদের কর্মজীবন এবং ব্যক্তিজীবনে অনুকূল প্রভাব ফেলবে। পারিবারিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল দেখা যাবে। সাহস, উৎসাহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। নতুন প্রজেক্ট সাফল্যের মুখ দেখবে।

আরও পড়ুন: Fire in Office WATCH: ভয়াবহ আগুন অফিসে! দ্রুত ছড়াল লেলিহান শিখা! টিফিন খেতে-খেতেই মর্মান্তিক মৃত্যু বহু জনের...দেখুন ভয়াল ছবি...

মকর

মা লক্ষ্মীর কৃপায় এঁদের ভাগ্য একেবারে তুঙ্গে থাকবে। মকর রাশির জাতকেরা ২০২৬ সালটিতে সৌভাগ্যের শীর্ষে বসে থাকবেন। নানা দিক থেকে সহায়তা লাভ হবে এঁদের। এঁদের বিনিয়োগ থেকে লাভ হবে। এঁদের আর্থিক অবস্থা আরও জোরদার হবে। এঁদের টাকার পিছনে ছুটতে হবে না, বরং টাকাই এঁদের পিছনে দৌড়বে। এঁদের নতুন সম্পত্তি কেনার যোগও আছে। জীবনে আসবে সার্বিক সাফল্য। এঁরা স্রেফ নাক ডেকে ঘুমোন। ভাগ্য চলবে তরতরিয়ে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Maa Lakshmi Blessed Rashi 2026lakshmiLaxmiMa Lakshmiboon of goddess Laxmieffects of Powerful RajyogasLucky 2026very rich 2026 for these zodiacs
পরবর্তী
খবর

Shani in 2026: আপনার ভাগ্য ঘুমিয়ে আছে? শনি-রাহুর ছোঁয়ায় সিংহের মতো জেগে উঠবে 'পোড়া' কপাল, ঘটাবে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যা কখনও ঘটেনি...
.

পরবর্তী খবর

Humayun Kabir: মেগা বাজেটের নিরাপত্তা! বাবরির জেরে প্রাণ সংশয়? হুমায়ুন ভাড়া করছেন কপ্টার, হ...