/মহালয়া শব্দের ইতিহাস, তর্পণের পৌরাণিক ব্যাকগ্রাউন্ড, দুর্গাপুজোর সম্পূর্ণ সময়সূচি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শারদীয়া দুর্গাপুজো বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। ঢাকের আওয়াজ আর শিউলি ফুলের গন্ধে মেতে ওঠার এই দিনগুলির সূচনা হয় ‘মহালয়া’-র মাধ্যমে। পিতৃপক্ষের শেষ এবং দেবীপক্ষের শুভ সূচনা ঘটে এই বিশেষ সন্ধিক্ষণে। সরাসরি দুর্গাপুজোর দিনগুলির মধ্যে না পড়লেও মহালয়ার গুরুত্ব বাঙালি সনাতন ধর্মে অপরিসীম। ২০২৬ সালের ১০ অক্টোবর, শনিবার অনুষ্ঠিত হবে মহালয়া। এদিন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে গঙ্গাজল ও তিল অর্পণ করে জলতর্পণ করা হবে।
মহালয়া শব্দের উৎপত্তি ও তাৎপর্য
আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা অমাবস্যা তিথিটি ‘মহালয়া’ নামে পরিচিত। ‘মহালয়’ কথাটির অর্থ হল পিতৃপুরুষদের উৎসবের আধার বা আশ্রয়স্থল। এই ‘মহালয়’ শব্দ থেকেই ‘মহালয়া’ শব্দের উদ্ভব। সনাতন বিশ্বাস অনুযায়ী, এই কৃষ্ণপক্ষে পিতৃপুরুষেরা মর্ত্যে নেমে আসেন এবং তাঁদের উত্তরপুরুষদের কাছ থেকে খাদ্য ও জল গ্রহণ করেন। এরপর দীপান্বিতা অমাবস্যায় তাঁরা স্বলোকে ফিরে যান। তাঁদের ফেরার পথ আলোকিত করতেই আকাশে প্রদীপ জ্বালানোর প্রচলন রয়েছে।
তর্পণ কী এবং মর্ত্যে প্রথম তর্পণ
তর্পণ হল জল ও তিলের মাধ্যমে পিতৃপুরুষদের আত্মাকে তৃপ্ত করার একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পিতৃহীন গৃহস্থের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য, যাকে ‘পিতৃযজ্ঞ’ও বলা হয়।মহাভারতের কাহিনী অনুসারে, মর্ত্যে তর্পণের সূচনা হয় দানবীর কর্ণের মাধ্যমে। মৃত্যুর পর পরলোকে কর্ণের আত্মা পৌঁছালে তাঁকে খাদ্য হিসেবে অন্ন-জলের পরিবর্তে সোনাদানা ও মণিরত্ন দেওয়া হয়। কর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইন্দ্র জানান, কর্ণ সারা জীবন অগাধ ধন-রত্ন দান করলেও নিজের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে কখনো খাদ্য বা জল দান করেননি। কর্ণ জানান, তিনি নিজের পিতৃপরিচয় জানতেন না বলে এই কাজ করতে পারেননি। তখন তাঁকে ১৬ দিনের জন্য মর্ত্যে ফিরে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্ন ও তিলতর্পণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। মর্ত্যে এই ১৬ দিনের সময়কালই ‘পিতৃপক্ষ’ নামে পরিচিত হয় এবং সেখান থেকেই তর্পণের ধারা সূচিত হয়।
শারদীয়া দুর্গাপুজো ২০২৬ নির্ঘন্ট
শাস্ত্র মতে, মানুষের ছয় মাস দেবতাদের এক দিনের সমান এবং বাকি ছয় মাস এক রাতের সমান। মাঘ থেকে আষাঢ় (উত্তরায়ণ) দেবতাদের দিন এবং শ্রাবণ থেকে পৌষ (দক্ষিণায়ন) দেবতাদের রাত। শরৎকাল দক্ষিণায়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় দেবতারা এ সময় নিদ্রিত থাকেন। তাই এই সময়ে দুর্গাপুজোর পূর্বে ‘অকাল-বোধন’ করা হয়।
২০২৬ সালের দুর্গাপুজোর সময়সূচি:
মহালয়া: ১০ অক্টোবর, শনিবার
মহাষষ্ঠী (বোধন): ১৭ অক্টোবর, শনিবার
মহাসপ্তমী: ১৭ ও ১৮ অক্টোবর (পঞ্জিকা ভেদে উভয় দিনই সপ্তমী তিথি নির্দেশিত)
মহাষ্টমী ও সন্ধিপুজো: ১৯ অক্টোবর, সোমবার
মহানবমী: ২০ অক্টোবর, মঙ্গলবার
বিজয়া দশমী ও প্রতিমা বিসর্জন: ২১ অক্টোবর, বুধবার
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