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মহালয়া শব্দের ইতিহাস, তর্পণের পৌরাণিক ব্যাকগ্রাউন্ড, দুর্গাপুজোর সম্পূর্ণ সময়সূচি

Mahalaya: শারদীয়া দুর্গাপুজোর আগমনী সুর বেজে উঠেছে! আগামী ১০ অক্টোবর মহালয়া। দেবীপক্ষের সূচনায় জেনে নিন মহালয়া শব্দটির উৎপত্তি, মহাভারতে মর্ত্যে প্রথম তর্পণের রোমাঞ্চকর কাহিনী এবং ২০২৬ সালের দুর্গাপুজোর সম্পূর্ণ নির্ঘন্ট।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Oct 02, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 09:19 PM IST
মহালয়া শব্দের ইতিহাস, তর্পণের পৌরাণিক ব্যাকগ্রাউন্ড, দুর্গাপুজোর সম্পূর্ণ সময়সূচি

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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