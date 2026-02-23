English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • Astro
  • Mangal Gochar: মঙ্গলের মহা কৃপায় মহা প্রাপ্তি! বছরের বাকি ১০ মাস আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না এই রাশিদের...

Mangal Gochar: মঙ্গলের মহা কৃপায় মহা প্রাপ্তি! বছরের বাকি ১০ মাস আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না এই রাশিদের...

Mars Transit in Aquarius 2026: মঙ্গল যাঁকে কৃপা করেন, তাঁকে শক্তিশালী এবং সাহসী করেন। এহেন মঙ্গল যখন গোচর করেন, তখনও সেই ব্যক্তির জীবনে আসে বিরাট বদল। এঁদের হাতে অর্থের শেষ থাকে না, সম্পত্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এই আবহে অন্তত ৪ রাশির জীবনে আসবে অসম্ভব ভাল সময়। কার কার?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 23, 2026, 07:34 PM IST
Mangal Gochar: মঙ্গলের মহা কৃপায় মহা প্রাপ্তি! বছরের বাকি ১০ মাস আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না এই রাশিদের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলকৃপায় এবার ভাগ্যে বড় ধরনের বদলের সূচনা। আজ, ২৩ ফেব্রুয়ারি গ্রহের সেনাপতি মঙ্গল (Commander Mars) কুম্ভ রাশিতে গোচর (Mars Transit in Aquarius) করতে চলেছেন। এদিকে, কুম্ভ রাশিতে প্রথম থেকেই রাহু, বুধ, সূর্য এবং শুক্র (Rahu Mercury Sun Venus) তৈরি করেছে চতুর্গ্রহী যোগ। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলের গোচর (Mangal Gochar) বিশেষ যোগ তৈরি করতে চলেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Bangladesh: তখতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই বড় পদক্ষেপ তারেকের! নতুন সমীকরণের জেরে ভারত থেকে দ্রুত ফেরালেন...

মঙ্গলের কৃপায় মহা মঙ্গল

জ্যোতিষে বলে, মঙ্গল তাঁর কৃপার ব্যক্তিকে শক্তিশালী এবং সাহসী করেন। আর সেই গ্রহ যখন গোচর করেন, তখনও ব্যক্তির জীবনে আসে বিরাট বদল। তৈরি হয় ধনযোগ। হাতে অর্থের শেষ থাকে না। সম্পত্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এই আবহে অন্তত ৪ রাশির জীবনে আসবে অসম্ভব ভাল সময়। কার কার?

মেষ রাশি

মঙ্গলের এই বিশেষ গতি মেষরাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম ডেকে আনবে। এঁদের ইচ্ছেপূরণ হবে। মঙ্গলের দয়ায় এঁরা পারিবারিক অর্থের মালিক হবেন। অনেকদিন ধরে আটকে থাকা কোনও টাকাও এঁরা এ সময়ে পেয়ে যাবেন। যাঁরা ব্যবসা করছেন, সময়টা তাঁদের জন্যও দারুণ। 

বৃষ রাশি

মঙ্গলের গোচরে এঁদের জীবনেও উন্নতি হবে। এঁদের কেরিয়ার তরতর করে এগিয়ে যাবে। এই সময়ে এঁদেরও বাড়বে সম্পত্তি। নতুন বাসস্থান কিনে ফেলতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে চলা দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটে যতে পারে। দাম্পত্যজীবন মধুর হবে। শরীর সুস্থ থাকবে।

আরও পড়ুন: Earthquake in Malaysia: ভয়ংকর ভূমিকম্প! ৭.১ মাত্রার তীব্র কম্পনে খোলনলচে সব দুলে উঠল গোটা দেশের... প্রায় ১০০ কিমি...

বৃশ্চিক রাশি

বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্যও সময়টা দারুণ। এঁদেরও সম্পত্তি আগের চেয়ে বাড়বে। এঁরা গাড়ি কিনতে পারেন। এঁদের চাকরিতে উন্নতিযোগ। যাঁরা চাকরিজীবী, সময়টা তাঁদেরও ভালো যাবে। এঁদের নতুন আয়ের পথ খুলে যেতে পারে। 

মকর রাশি

মঙ্গলের এই গোচর মকর রাশির জন্যও খুব ভালো। মঙ্গল গোচরের জেরে এঁরা এঁদের জীবনে কেরিয়ারে তরতর করে এগিয়ে যাবেন। সম্পত্তির পরিমাণ বাড়বে হু হু করে। ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এঁদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, ফলে এই সময়ে এঁরা জীবনযুদ্ধে সফল হবেন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Mangal Gochar 2026Mars transit 2026Mangal GocharMars TransitWhich zodiac signs will see increased luck? success in technical fieldssuccess in politics
পরবর্তী
খবর

Shani: শনির কৃপায় এই তিন রাশির জীবনে ঘটতে চলেছে এক আশ্চর্য ম্যাজিক! অঢেল অর্থপ্রাপ্তি, খ্যাতিলাভ...
.

পরবর্তী খবর

Airstrikes in Afghanistan: মধ্যরাতে বিভীষিকা! ঘুমের মধ্যেই পাকিস্তানি বোমায় ছিন্নভিন্ন শিশু-...