Mangal Gochar: মঙ্গলের মহা কৃপায় মহা প্রাপ্তি! বছরের বাকি ১০ মাস আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না এই রাশিদের...

Mangal Gochar: মঙ্গলের মহা কৃপায় মহা প্রাপ্তি! বছরের বাকি ১০ মাস আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না এই রাশিদের...
Mars Transit in Aquarius 2026: মঙ্গল যাঁকে কৃপা করেন, তাঁকে শক্তিশালী এবং সাহসী করেন। এহেন মঙ্গল যখন গোচর করেন, তখনও সেই ব্যক্তির জীবনে আসে বিরাট বদল। এঁদের হাতে অর্থের শেষ থাকে না, সম্পত্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এই আবহে অন্তত ৪ রাশির জীবনে আসবে অসম্ভব ভাল সময়। কার কার?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলকৃপায় এবার ভাগ্যে বড় ধরনের বদলের সূচনা। আজ, ২৩ ফেব্রুয়ারি গ্রহের সেনাপতি মঙ্গল (Commander Mars) কুম্ভ রাশিতে গোচর (Mars Transit in Aquarius) করতে চলেছেন। এদিকে, কুম্ভ রাশিতে প্রথম থেকেই রাহু, বুধ, সূর্য এবং শুক্র (Rahu Mercury Sun Venus) তৈরি করেছে চতুর্গ্রহী যোগ। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলের গোচর (Mangal Gochar) বিশেষ যোগ তৈরি করতে চলেছে।
মঙ্গলের কৃপায় মহা মঙ্গল
জ্যোতিষে বলে, মঙ্গল তাঁর কৃপার ব্যক্তিকে শক্তিশালী এবং সাহসী করেন। আর সেই গ্রহ যখন গোচর করেন, তখনও ব্যক্তির জীবনে আসে বিরাট বদল। তৈরি হয় ধনযোগ। হাতে অর্থের শেষ থাকে না। সম্পত্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এই আবহে অন্তত ৪ রাশির জীবনে আসবে অসম্ভব ভাল সময়। কার কার?
মেষ রাশি
মঙ্গলের এই বিশেষ গতি মেষরাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম ডেকে আনবে। এঁদের ইচ্ছেপূরণ হবে। মঙ্গলের দয়ায় এঁরা পারিবারিক অর্থের মালিক হবেন। অনেকদিন ধরে আটকে থাকা কোনও টাকাও এঁরা এ সময়ে পেয়ে যাবেন। যাঁরা ব্যবসা করছেন, সময়টা তাঁদের জন্যও দারুণ।
বৃষ রাশি
মঙ্গলের গোচরে এঁদের জীবনেও উন্নতি হবে। এঁদের কেরিয়ার তরতর করে এগিয়ে যাবে। এই সময়ে এঁদেরও বাড়বে সম্পত্তি। নতুন বাসস্থান কিনে ফেলতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে চলা দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটে যতে পারে। দাম্পত্যজীবন মধুর হবে। শরীর সুস্থ থাকবে।
বৃশ্চিক রাশি
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্যও সময়টা দারুণ। এঁদেরও সম্পত্তি আগের চেয়ে বাড়বে। এঁরা গাড়ি কিনতে পারেন। এঁদের চাকরিতে উন্নতিযোগ। যাঁরা চাকরিজীবী, সময়টা তাঁদেরও ভালো যাবে। এঁদের নতুন আয়ের পথ খুলে যেতে পারে।
মকর রাশি
মঙ্গলের এই গোচর মকর রাশির জন্যও খুব ভালো। মঙ্গল গোচরের জেরে এঁরা এঁদের জীবনে কেরিয়ারে তরতর করে এগিয়ে যাবেন। সম্পত্তির পরিমাণ বাড়বে হু হু করে। ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এঁদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, ফলে এই সময়ে এঁরা জীবনযুদ্ধে সফল হবেন।
