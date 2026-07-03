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রোহিণী নক্ষত্রে মঙ্গলের বিশেষ গোচর! ৪ জুলাই থেকে ৪ রাশির কুণ্ডলীতে রাজযোগের ছোঁয়ায় মহা প্রাপ্তিযোগে সোনাদানা টাকাকড়ি

Mar's Transit in Rohini Nakshatra Raja Yoga: জ্যোতিষে যে কোনও গ্রহের গোচর বা স্থান পরিবর্তনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। মঙ্গল গ্রহ রোহিণী নক্ষত্রে প্রবেশ করছে। এর ইতিবাচক প্রভাব আগামী কাল ৪ জুলাই থেকেই শুরু হচ্ছে। তা বিরাজ করবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। মঙ্গলের এই গোচর সব দিক থেকেই প্রভাবিত করবে সংশ্লিষ্ট রাশির জাতকদের।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 03, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:07 PM IST
রোহিণী নক্ষত্রে মঙ্গলের বিশেষ গোচর! ৪ জুলাই থেকে ৪ রাশির কুণ্ডলীতে রাজযোগের ছোঁয়ায় মহা প্রাপ্তিযোগে সোনাদানা টাকাকড়ি
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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