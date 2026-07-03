/রোহিণী নক্ষত্রে মঙ্গলের বিশেষ গোচর! ৪ জুলাই থেকে ৪ রাশির কুণ্ডলীতে রাজযোগের ছোঁয়ায় মহা প্রাপ্তিযোগে সোনাদানা টাকাকড়ি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গল রোহিণীতে! রোহিণী নক্ষত্রে মঙ্গলের বিশেষ গোচর আগামীকাল ৪ জুলাই। ২৫ জুলাই পর্যন্ত ৪টি রাশির কুণ্ডলীতে তাই রাজযোগের যোগ। আর তার জেরে কপাল খুলছে চাররাশির। জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের গোচর বা স্থান পরিবর্তনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শক্তি এবং সাহসের কারক মঙ্গল গ্রহ রোহিণী নক্ষত্রে প্রবেশ করেছে। এর ইতিবাচক প্রভাব ৪ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২৫ জুলাই পর্যন্ত থাকবে।
বিশেষ লাভ কাদের?
মঙ্গলের এই গোচর শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও নতুন শক্তির সঞ্চার করবে। জেনে নেওয়া যাক্, সেই ৪ ভাগ্যবান রাশি কারা? ওই সময়ে কারা পেতে চলেছেন বিশেষ লাভ?
মেষ রাশি
মঙ্গলের এই রোহিণী নক্ষত্রে প্রবেশে মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। যে কাজ এঁরা দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রেখেছিলেন, তা সম্পন্ন করার এটাই উপযুক্ত সময়। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা পাবেন। এঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির যোগও তৈরি হচ্ছে।
কর্কট রাশি
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্যও সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। এঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আরও বাড়বে। এঁরা যদি কোথাও বিনিয়োগের পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এই সময়টি সেক্ষেত্রে লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। এঁদের পরিবারে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে। এঁদের আটকে থাকা সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।
কন্যা রাশি
মঙ্গলের এই গোচর কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নানা সুখবর বয়ে আনবে। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। ফলে এঁদের আয়ের উৎস বাড়তে পারে। সমাজে মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বাড়বে। এঁরা সঙ্গীর সঙ্গে খুব ভালো সময় কাটাবেন।
মকর রাশি
মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মঙ্গলের এই গোচর খুবই ফলপ্রসূ হতে চলেছে। সময়টি এঁদের কর্মজীবন বা কেরিয়ারকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। মকরের যাঁরা চাকরি খুঁজছেন তাঁরা কোনো ভালো খবর পেতে পারেন। আর্থিকভাবে এই সময়টি আরও মজবুত হতে চলেছে এঁদের। বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজে সাফল্য পাবেন এঁরা। এঁদের আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা।
বিধি
মঙ্গলের এই গোচরের সর্বাধিক সুবিধা পেতে এই সময়টায় নিয়মিত হনুমান চালিসা পাঠ করুন। বিশেষ করে মঙ্গলবার হনুমানজিকে লাল ফুল অর্পণ করুন। এতে আপনার ভাগ্যচক্রে গ্রহের অবস্থান আরও মজবুত হবে।
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