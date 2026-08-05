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বুধ-বৃহস্পতি যোগে বিরাট সুসময়! ৪ রাশির কপালে ঠিকরে পড়বে বিপুল সৌভাগ্যের আলো; বন্যার মতো আসবে টাকা, সুখ

Mercury Jupiter Yuti Drishti Yog 2026: জ্যোতিষে বুধ ও বৃহস্পতিকে শুভ গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বুধ গ্রহ বুদ্ধি, ব্যবসা ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতার কারক; আর বৃহস্পতি জ্ঞান, সৌভাগ্য, ধর্মবোধ ও শিক্ষার প্রতীক। একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে আসার ফলে এই দুটি গ্রহ এখন অত্যন্ত শক্তিশালী এক 'যুতি' তৈরি করেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 05, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:17 PM IST
বুধ-বৃহস্পতি যোগে বিরাট সুসময়! ৪ রাশির কপালে ঠিকরে পড়বে বিপুল সৌভাগ্যের আলো; বন্যার মতো আসবে টাকা, সুখ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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