/বুধ-বৃহস্পতি যোগে বিরাট সুসময়! ৪ রাশির কপালে ঠিকরে পড়বে বিপুল সৌভাগ্যের আলো; বন্যার মতো আসবে টাকা, সুখ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুভ সময় এল বলে! বুধ ও দেবগুরু বৃহস্পতির যোগে আসছে বিরাট শুভ সময়! ৪ রাশির কপালে ঠিকরে পড়বে বিপুল সৌভাগ্যের আলো। জ্যোতিষে বুধ ও বৃহস্পতিকে শুভ গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বুধ গ্রহটি বুদ্ধি, ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতার কারক; ওদিকে বৃহস্পতি গ্রহ জ্ঞান, সৌভাগ্য, ধর্মবোধের প্রতীক। একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে আসার ফলে দুটি গ্রহ এখন অত্যন্ত শক্তিশালী এক 'যুতি' তৈরি করেছে। অচিরেই তার নানা শুভ ফল ফলবে।
১৫ অগাস্টে মহা-স্বাধীনতা
আগামী ১৫ অগাস্ট শনিবার বিকেল ৪টে ৫১ মিনিট নাগাদ বুধ ও বৃহস্পতি এই যুতি তৈরি করবে। এর জেরে বেশ কয়েকটি রাশির জীবনে ঘটবে নানা শুভ ব্যাপার। এঁদের কেরিয়ারের ক্ষেত্রে বিরাট বদল আসবে। এঁদের হাতে অর্থের আগমন হবে। সংসারে থাকবে প্রাচুর্য। তবে বিশেষ করে চারটি নির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকারা এই সব বিশেষ সুফল লাভ করবেন। কারা তাঁরা?
বৃষ রাশি
বুধ ও বৃহস্পতির সংযোগের ফলে বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দারুণ অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। চাকরিজীবীদের আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। এঁদের পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে। এঁরা অর্থ সঞ্চয়েও বিপুল ভাবে সফল হবেন।
ধনু রাশি
বুধ ও বৃহস্পতির মিলনযোগের প্রভাবে ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনেও আসবে ইতিবাচক নানা পরিবর্তন। তাঁদের প্রেমজীবন বা সম্পর্কের বিষয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন এঁরা। পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটাবেন। অপ্রত্যাশিতভাবে জীবনে আসবে সুখ। সম্পদ সঞ্চয় সংক্রান্ত পরিকল্পনাও সফল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।
মকর রাশি
বুধ ও বৃহস্পতির তৈরি এই দৃষ্টিযোগ মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। এর ফলে এঁদের সামনে বিপুল সাফল্যের পথ প্রশস্ত হবে। এঁদের কর্মক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি ঘটবে। কোনও বড় ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। এঁরা ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবেন। সমাজে এঁদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। এঁরা সৃজনশীল কাজে আকৃষ্ট হবেন।
মীন রাশি
মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বৃহস্পতি ও বুধের এই দৃষ্টিযোগ অত্যন্ত শুভ ফল বয়ে আনবে। মীন রাশির জাতকেরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করবেন। এঁদের জীবনে আসবে সুখের মুহূর্ত। আয়বৃদ্ধি ঘটবে। শ্বশুরবাড়ির তরফে গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।
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