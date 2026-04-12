English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • Astro
Neel Shashti 2026: মহাদেবের অতি প্রিয় ৫ রাশি; নীল ষষ্ঠীর শুভ ক্ষণে অর্থে-সম্পদে ধনদৌলতে ভরে উঠবেন এঁরা

Shiva's Favourite Zodiac Signs on Neel Shashti 2026: দেবাদিদেবের সমগ্র জগৎই প্রিয়। সমস্ত মানুষই প্রিয়। তবু কিছু প্রকারভেদ আছে। ১৩ এপ্রিল সোমবার নীল ষষ্ঠী। এই আবহে জেনে নেওয়া যাক, কোন কোন রাশি মহাদেবের অতি প্রিয়। এই নীলে শিবের কৃপায় কাদের জীবনে কী মহা প্রাপ্তি ঘটবে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 12, 2026, 08:37 PM IST
শিবের অপার কৃপায় সৌভাগ্যের চূড়ায় উঠবেন এঁরা। কারা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এমনিতেই সোমবারটা মহাদেবের বার। এর উপর এবার আবার সোমবারেই পড়েছে নীল ষষ্ঠী (Neel Shashti 2026)। শিবকে (Lord Shiva) প্রসন্ন করতে হলে সোমবার ভক্তিভরে পুজোর বিধি। আর এবার সেটা শিবভক্তের কাছে অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। সোমবার নীলের দিনে মহাদেবের বিশেষ অভিষেক করতে হবে। মহাদেব আদি দেব। দেবাদিদেব তো নামই তাঁর। এই সমগ্র জগৎই তাঁর প্রিয়। সমস্ত মানুষই তাঁর প্রিয়। তবু তার মধ্যেও কিছু প্রকারভেদ আছে, কিছু উনিশ-বিশ আছে। আসুন, নীল ষষ্ঠীর (Neel Shashti 2026) এই আবহে জেনে নেওয়া যাক, কোন কোন রাশি মহাদেবের অতি প্রিয় (Mahadev's Favourite Zodiacs)।  জেনে নিই, এই নীলে শিবের কৃপায় কাদের জীবনে কী মহা প্রাপ্তি!

Add Zee News as a Preferred Source

মেষ রাশি

মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গল গ্রহ। ফলে, এঁদের উপর হনুমানজির বিশেষ কৃপা থাকে। কারণ, হনুমানজিকে শিবেরই অবতার বলে মনে করা হয়। ভোলানাথের কৃপায় এঁদের পড়ে থাকা বা আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হবে। এঁদের কেরিয়ারে উন্নতি ঘটবে, যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসায় উন্নতি হবে। শিবের কৃপায় এঁরা সাফল্যের শিখরে উঠবেন। 

কর্কট রাশি

কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র। এই চাঁদ আবার শিবের মাথায় থাকেন! তাই এই রাশির জাতকদের উপর স্বাভাবিক ভাবেই মহাদেবের অসীম কৃপা থাকে। এই রাশির জাতকেরা খুবই সহনশীল ও ধৈর্য্যশীল। মহাদেবের কৃপায় এঁদের উন্নতিও অবধারিত।

সিংহ রাশি

সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা শিবের অতি প্রিয়। শিবের সাহস ও শৌর্য এঁদের চরিত্রেও থাকে। শিবের কৃপায় এঁরা শক্তিমান হন। এঁদের জীবনে সুখ-সম্পদের অভাব হয় না। 

মকর রাশি

মকর রাশির অধিপতি শনি। এদিকে শনিদেব শিবকে নিজের আরাধ্য দেবতা বলে মনে করেন। তাই এই রাশির জাতকদের শনি কোনও ক্ষতি করেন না। আবার এঁরা শিবের কৃপাও বিপুল ভাবে পান। এঁদের শিব নিজে রক্ষা করেন বলে বিশ্বাস। নীল ষষ্ঠীতেও এঁরা শিবের এই কৃপা পাবেন। 

কুম্ভ রাশি

কুম্ভ রাশির অধিপতিও শনি। ফলে এই রাশির জাতক জাতিকাদেরও শনির থেকে ক্ষতি ঘটে না। এদিকে এঁরা শিবের কৃপাও পান। আর এঁরা শিবের খুব প্রিয়ও হন। কুম্ভ রাশির জাতকেরা নানা ভালো গুণ থাকে যেজন্য এঁদের উপর শিব সহজেই প্রসন্ন হন। শিবের কৃপায় এঁদের জীবনে অর্থ-সম্পদ, ধনদৌলতের কোনও কমতি হয় না। 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Neel Shashti 2026Neel ShashtiLord ShivaMahadev's Favourite Zodiacsshiva's Favourite zodiac Signs
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

