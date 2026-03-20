Shani Dev: উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির প্রবেশ; চার রাশির ঘরে উপচে পড়ে ধনসম্পদ, উড়ে উড়ে আসবে টাকা

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 20, 2026, 05:27 PM IST
শনির অশেষ কৃপায় বিরাট প্রাপ্তিযোগ কয়েকটি রাশির।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অচিরেই শনি (Lord Shani) উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের চতুর্থ পর্বে প্রবেশ (Saturn Enter Uttara Bhadrapada Nakshatra) করবে। এর প্রভাবে সমস্ত রাশিই প্রভাবিত হবে। তবে বিশেষ করে উপকৃত হবেন চারটি রাশির জাতকেরা। এঁদের আর্থিক লাভ ঘটবে, জীবনে আসবে বিপুল সাফল্য, সুখ ও সমৃদ্ধি।

১৭ এপ্রিল বিকেল ৪:০৫ মিনিটে

আগামী ১৭ এপ্রিল বিকেল ৪:০৫ মিনিটে শনি উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের চতুর্থ পর্বে প্রবেশ করবেন। যদিও এই নক্ষত্র পর্বের প্রভাবে সমস্ত রাশিই প্রভাবিত হবে, তবে বিশেষ করে চারটি রাশি সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে বলে আশা করা যায়। এই সময়ে তারা আর্থিক লাভ, সাফল্য এবং সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। কোন কোন রাশির এই সৌভাগ্য?

মেষ রাশি 

শনির এই আসন্ন নক্ষত্র পরিবর্তনে মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের বিপুল প্রাপ্তি ঘটবে। এঁদের জীবনে উন্নতির সুযোগ আসবে। দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন প্রকল্পগুলি সফল হতে পারে। ব্যবসায় নতুন কোনো চুক্তি বা সমঝোতা হতে পারে, যা এঁদের আর্থিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। কর্মক্ষেত্রে আরও দায়িত্ব বাড়বে এঁদের। সমাজে সম্মান ও স্বীকৃতি বাড়বে এঁদের। আর্থিক সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। আয়ের নতুন উৎস উন্মুক্ত হতে পারে। পারিবারিক জীবনে শান্তি আসবে।

কর্কট রাশি

শনির এই নক্ষত্র পরিবর্তন কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হতে চলেছে। এঁদের জীবনে স্থিতিশীলতা আসবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা টাকা উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাঁরা কর্মরত, তাঁরা পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ পেতে পারেন। পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি আসবে; বহু বছর ধরে চলে আসা সমস্যার সমাধান হবে। এঁরা মানসিক শান্তি লাভ করবেন। আয় বাড়বে।

সিংহ রাশি

শনির অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা অত্যন্ত শুভ ও কল্যাণকর ফল লাভ করতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ শান্ত ও ইতিবাচক থাকবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত হবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং পুরোনো শারীরিক সমস্যা চলে যাবে। মানসিক চাপ কমবে। আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়বে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা সুফল বয়ে আনবে। নতুন বিনিয়োগের সুযোগ পেতে পারেন। ভবিষ্যতে লাভবান হবেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে।

মীন রাশি

শনির এই নক্ষত্র পরিবর্তন মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ ফল বয়ে আনবে। এঁদের জীবনে নতুন উদ্দীপনা আসবে। আটকে থাকা কাজগুলি গতি পাবে। এঁদের ব্যবসা প্রসারিত হবে। পুরনো বিনিয়োগগুলি থেকে ভালো মুনাফার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। কঠোর পরিশ্রম এঁদের কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে। এঁদের আয়বৃদ্ধি হবে। আর্থিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি ঘটবে। সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

