Zee News Bengali
Shani: শনির কৃপায় এই তিন রাশির জীবনে ঘটতে চলেছে এক আশ্চর্য ম্যাজিক! অঢেল অর্থপ্রাপ্তি, খ্যাতিলাভ...

Shani Asta 2026 in Pisces: আর কদিন পরেই শনিদেবের অস্ত হওয়ার কথা। এর জেরে মকর, তুলা ও মিথুন রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হবে; এদিকে, বেশির ভাগ মানুষের কাছেই শনি উগ্র গ্রহ হিসেবে প্রতিভাত, কিন্তু শনি তো আদতে কর্মফলের দেবতা। যে যেমন কাজ করে, শনির থেকে সে তেমন ফল লাভ করে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 21, 2026, 07:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিদেবের অস্ত এবার। এ বছর প্রথম থেকেই শোনা যাচ্ছিল, ২০২৬ সালে শনিদেব অস্ত যাবেন (Shani Asta 2026)। এর জেরে বেশ কয়েকটি রাশির জীবন ভরে উঠবে প্রাপ্তিতে, উজ্জ্বল হবে এঁদের ভাগ্য। কারা হবেন সফল ও সমৃদ্ধ?

'অস্ত' দশায় শনি

জ্যোতিষে, শনিদেবকে কর্মফলদাতা এবং ন্যায়ের দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০২৬ সালে শনিদেব তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করে ‘অস্ত’ দশায় যাবেন। যা নির্দিষ্ট কিছু রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ ফল বয়ে আনবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কখন অস্তে শনি?

পঞ্জিকা বলছে, শনিদেব আগামী ১৩ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে অস্ত যাবেন এবং ১৭ এপ্রিল ভোর ৫টা ২৫ মিনিটে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবেন। অর্থাৎ, শনিদেব প্রায় ৩৫ দিন অস্ত অবস্থায় থাকবেন।

যে রাশির ভাগ্য ঘুরবে

জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে নবগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে ধীর গতির গ্রহ বলা হয়। শনির এই অবস্থান পরিবর্তনের ফলে অন্তত তিনটি রাশির ভাগ্য রাতারাতি বদলে যাবে। কোন তিন রাশি?

যে তিন রাশির ভাগ্য খুলবে:

১. মিথুন রাশি

শনিদেবের এই অস্ত-অবস্থান মিথুন রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। এই সময়-পর্বে এঁদের বিপুল আর্থিক লাভের প্রবল যোগ রয়েছে। আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হয়ে যাবে। যাঁরা চাকরিজীবী তাঁদের চাকরিতে ও যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসায় উন্নতির সুযোগ আসবে।

২. তুলা রাশি

তুলা রাশির জাতকদের জন্য এটি একটি সোনালি সময় হতে চলেছে। এঁদের মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। এঁদের পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে বড় ধরনের আর্থিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে এঁদের।

৩. মকর রাশি

মকর রাশির অধিপতি স্বয়ং শনিদেব। তাই শনির এই চলনে তাঁরা বিশেষ উপকৃত হবেন। এঁদের কেরিয়ারে বড় ধরনের পরিবর্তন বা পদোন্নতি হতে পারে। মকর রাশির জাতকদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

বিপুল সৌভাগ্য, প্রচুর সাফল্য, অঢেল সম্পদ

শনিদেবের এই ৩৫ দিনের অস্ত-দশা এই তিন রাশির জাতকদের জন্য বয়ে আনবে বিপুল সৌভাগ্য, প্রচুর সাফল্য এবং অঢেল ধনসম্পদ। গ্রহরাজ শনি এখন মীন রাশিতে আছেন। তাই মীন রাশির ব্যক্তিরা এখন শনির সাড়েসাতি দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। 
১৩ মার্চে শনি মীন রাশিতে অস্ত যাবেন। উদিত হবেন এপ্রিলে। 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Shani Asta 2026Shani Asta bad effectSaturn sets after HoliSaturn sets after 30 yearsShani Asta in PiscesSaturn will set in PiscesMarch 13 2026holiSaturn's positionশনির অস্তমীনে শনিশনির সাড়েসাতি
