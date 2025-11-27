English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shani in 2026: আপনার ভাগ্য ঘুমিয়ে আছে? শনি-রাহুর ছোঁয়ায় সিংহের মতো জেগে উঠবে 'পোড়া' কপাল, ঘটাবে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যা কখনও ঘটেনি...

Shani and Rahu in 2026: নতুন বছর ২০২৬-এ ঘটবে নানা অসাধারণ ঘটনা। এই আসন্ন ২০২৬-য়েই শনি-রাহুর গোচর কয়েকটি রাশির জন্য নিয়ে আসবে মহা সৌভাগ্য!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 27, 2025, 07:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে শনি এবং রাহু (Shani and Rahu) বিশেষ স্থান আছে। সাধারণত রাহু ও শনির বিষয়ে মানুষের মনে একটু ভয়ই কাজ করে। এঁদের অশুভ প্রভাবে (inauspicious effects of Shani and Rahu) মানুষ সদা সর্বদা ভীত থাকেন। তবে, এটাও মনে রাখা উচিত যে, এঁরা কেবল অশুভ ফলই দেন না, শুভও করেন। যখন রাহু-শনি শুভ অবস্থানে থাকেন, তখন কারও কারও সুপ্ত ভাগ্যও জেগে ওঠে।

২০২৬ সালে শনি মীন রাশিতেই থাকবেন এবং রাহু কুম্ভ রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন। জ্যোতিষ অনুসারে, ২০২৬ সালে এই ৩ রাশির উপর শনি ও রাহুর বিশেষ কৃপা বজায় থাকবে:

মিথুন রাশি (Gemini)

২০২৬ সালে মিথুন রাশির উপর শনি ও রাহুর বিশেষ কৃপা থাকবে। শনি আপনাকে পরিশ্রমী করবেন, আপনাকে দেবেন নেতৃত্ব ক্ষমতা, শনি আপনার কর্মজীবনে এনে দেবেন বিশেষ গতি। রাহু আপনাকে দেবেন গুপ্ত লাভের শক্তি, দেবেন নতুন সুযোগ। যাঁরা চাকরিজীবী, তাঁদের পদোন্নতি ঘটাবে, বেতন বৃদ্ধি হতে পারে। যাঁরা ব্যবসায়ী, তাঁদেরও দারুণ শুভ যাবে সময়টা, নতুন বিনিয়োগকারী এসে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ করে দেবেন। ২০২৬ সালটি মিথুন রাশির জন্য কর্মজীবনে উন্নতি, আর্থিক লাভ এবং কর্ম দক্ষতা দেখানোর বছর হবে।

তুলা রাশি (Libra)

তুলা রাশির জন্য ২০২৬ সাল আনন্দে ভরপুর থাকবে। এঁদের বহু সমস্যা কমবে। ঘর-পরিবার, সম্পত্তি এবং যানবাহন সম্পর্কিত বিষয়ে সুবিধা পাবেন এঁরা। মামলার রায় এঁদের পক্ষে আসতে পারে। বাড়ি কেনাবেচায় লাভ হবে, হঠাৎ ধনপ্রাপ্তিযোগও তৈরি হতে পারে। পুরনো কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। আসন্ন নতুন বছরটি তুলা রাশির জাতকদের জন্য বিলাস এবং আর্থিক শক্তিময়তার বছর হতে চলেছে।

মকর রাশি (Capricorn) 

মকর রাশির জন্যও ২০২৬ অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। এঁদের সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবে এ বছরে। এঁদের ব্যক্তিত্ব আরও শক্তিশালী হবে। এই বছরে চাকরিপ্রার্থীরা নতুন চাকরি পাবেন, চাকরিরতরা পদোন্নতি পেতে পারেন, সমাজে প্রতিপত্তিও বাড়বে। অর্থ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এঁদের পক্ষে যাবে। আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে। পরিশ্রমের ফল মিলবে। সব মিলিয়ে, ২০২৬ মকর রাশির জাতকদের জন্য উন্নতি, লাভ এবং নামযশের বছর হবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

