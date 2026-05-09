Shani Jayanti: অন্তত ৫ রাশির উপর শনির বিশেষ প্রভাব; জীবন কি ছারখার হয়ে যাবে, না ভরে উঠবে সুখেসম্পদে?

Shani Jayanti: অন্তত ৫ রাশির উপর শনির বিশেষ প্রভাব; জীবন কি ছারখার হয়ে যাবে, না ভরে উঠবে সুখেসম্পদে?
Shani Jayanti 2026: ধাইয়া ও সাড়েসাতির কবলে পড়েছেন ৫ রাশির জাতক-জাতিকা! ২০২৬ সাল শনির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন শনি কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করছেন। এই সময়ে ৫ রাশির উপর শনির বিশেষ দৃষ্টি বা প্রভাব থাকবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধাইয়া ও সাড়েসাতির (effect of Saturn, Sade Sati and Dhaiya) কবলে পড়তে চলেছেন কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকা; ২০২৬ সালে শনি জয়ন্তীর (Saturn Jayanti) দিনটি জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে শনিদেব কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করছেন। আগামী দিনে তিনি মীন রাশিতে প্রবেশ (Saturn will transit in Pisces) করবেন।
২০২৭ সাল পর্যন্ত মূলত তিনটি রাশির উপর শনির সাড়েসাতির প্রভাবে থাকবে:
মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের উপর শনির সাড়েসাতির প্রথম পর্যায় শুরু হবে। এর ফলে এঁদের কাজে বাধা পড়বে এবং এঁদের মানসিক উদ্বেগের সৃষ্টি হতে পারে।
কুম্ভ রাশি: কুম্ভ রাশির উপরও সাড়েসাতির শেষ পর্যায়ের প্রভাব থাকবে। আর্থিক টানাপড়েনের শিকার হবেন। ধৈর্য ধরে থাকলে সুফল মিলবে।
মীন রাশি: মীন রাশির জাতকদের উপর সাড়েসাতির দ্বিতীয় বা মধ্য পর্যায় চলবে। যা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করা হয়। পারিবারিক কলহ ও স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে।
শনির ধাইয়া
জ্যোতিষ বলছে, এই ২০২৬ সালে শনি জয়ন্তীর সময় ৫ রাশির উপর শনির বিশেষ দৃষ্টি বা প্রভাব থাকবে। তবে, বর্তমানে দুটি রাশি শনির ধাইয়ার কবলে রয়েছে:
সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতকদের উপর ধাইয়ার প্রভাব থাকবে। এঁদের জন্য কর্মক্ষেত্রে শত্রুদের থেকে সাবধান থাকা দরকার, এঁদের কঠোর পরিশ্রম করাও জরুরি।
ধনু রাশি: ধনু রাশির উপরও শনির ধাইয়া চলবে। এর ফলে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বা অযথা আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে।
শনির অশুভ প্রভাব কমানোর উপায়
দান: এই দিনে তিল, সরষের তেল, কালো কাপড় বা লোহা দান করা অত্যন্ত শুভ।
মন্ত্র জপ: শনিবারে বা শনিজয়ন্তীতে ১০৮ বার 'ওঁ শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্রটি জপ করা উচিত।
প্রদীপ প্রজ্বলন: শনি জয়ন্তীর সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নীচে সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালালে শনিদেব তুষ্ট হন।
সেবা: দরিদ্র বা অসহায় মানুষকে সাহায্য করলে শনির কুনজর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস।
পরামর্শ
জ্যোতিষীদের মতে, শনি কর্মফলের দেবতা। তাই এই সময়ে ধৈর্য বজায় রাখা এবং সৎ পথে চলা অত্যন্ত জরুরি। যাঁদের রাশিতে শনির সাড়েসাতি বা ধাইয়া চলছে, তাদের আগামী বছরদেড়েক সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)