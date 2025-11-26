English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Saturn on Silver Pedestal in 3 Zodiac Signs: আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে শনি তাঁর প্রত্যক্ষ গতি বা সহজ/সোজা গতি শুরু করবেন। অর্থাৎ, এদিন থেকে শনি মার্গী হবেন। জ্যোতিষ অনুসারে, শনির প্রত্যক্ষ গতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা সমস্ত রাশিচক্রের উপর শুভ বা অশুভ প্রভাব ফেলে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 26, 2025, 06:54 PM IST
Shani Margi 2025: এবার রুপোর পায়ে হাঁটবেন শনি! তাই বড়বাবার কৃপায় বিপুল সৌভাগ্যের মুখোমুখি ৩ রাশির জাতকেরা! অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ এবং...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনি (Lord Shani) কর্মফলের দেবতা। যদিও তাঁকে ভয়ংকর এক দেবতা মনে করা হয়, তথাপি তাঁর কৃপার জন্য লালায়িত থাকেন মানুষ। আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত শনি মীন রাশিতে (Pisces) থাকবেন। এ-পর্বে শনির গতিবিধি কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাবে। শনি আগামী ২৮ নভেম্বরে সকাল ৯টা ২০ মিনিট নাগাদ মীন রাশিতে মার্গী (Shani Margi) হবেন। তা বেশ কয়েকটি রাশির জন্য নিয়ে আসবে দারুণ সুদিন। তবে শনির বক্রী গতির ব্যাপারও আছে এর মধ্যে। 

শনি গ্রহের প্রত্যক্ষ গতি 

আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে শনি তার প্রত্যক্ষ গতি বা সহজ/সোজা গতি শুরু করবে, অর্থাৎ, এই দিন থেকে শনি মার্গী (Direct) হবেন। জ্যোতিষ অনুসারে, শনির প্রত্যক্ষ গতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়, যা সমস্ত রাশিচক্রের উপর শুভ বা অশুভ প্রভাব ফেলে। শনির এই প্রত্যক্ষ গতি মীন রাশিতে হতে চলেছে। তাই শনির এই গতি পরিবর্তন কিছু রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক হতে পারে। এই পরিবর্তন সেই রাশিগুলির জন্য বিশেষভাবে শুভ হবে, যেখানে শনি রুপোর পা (Silver Feet) নিয়ে গোচর করছে। তাহলে, আসুন জেনে নেওয়া যাক, শনির এই গতির সূত্রে কোনগুলি হতে চলেছে সৌভাগ্যবান রাশি।

কর্কট রাশি

শনির প্রত্যক্ষ গতি (direct motion) কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দারুণ শুভ প্রমাণিত হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে এঁদের কাজের অত্যন্ত প্রশংসা হবে। কর্মক্ষেত্রে এঁদের পদোন্নতিরও সম্ভাবনা। বেতনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। অর্থ উপার্জনের নতুন পথ খুলে যাবে। আগের বিনিয়োগগুলি থেকে এঁরা প্রচুর লাভ পাবেন। এঁদের বৈষয়িক সুখসুবিধা বাড়বে। পুরনো বিবাদ থেকে মিলবে মুক্তি।

বৃশ্চিক রাশি

রুপোর পা নিয়ে বৃশ্চিক রাশিতেও গোচর করছেন শনি। শনি মার্গী (direct) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, এটি প্রথমে বৃশ্চিক রাশিদের পদোন্নতি নিশ্চিত করবে। এঁদের আর্থিক সমস্যাগুলির সমাধান হবে। আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। বিদেশভ্রমণের যোগ আছে। ব্যবসায়ীদেরও ভালো হবে।

কুম্ভ রাশি

কুম্ভ রাশিতেও শনির রুপোর পা রয়েছে। শনি মার্গী (direct) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, এটি এঁদের সম্পদ বৃদ্ধি করবে। এঁদের প্রতিটি উদ্যোগে সাফল্য আসবে। অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন হবে। চাকরিসন্ধানীরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত চাকরিটি পেতে পারেন। ব্যবসায়ও জোর লাভ, বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ।

কী এই শনির রুপোর পা?

শনির রূপার পা (Silver Base) ব্যাপারটি কীভাবে নির্ধারিত হয়? শনির গোচরের (Saturn's transit) সময়ে চন্দ্র যদি শনির প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়, পঞ্চম বা নবম ঘরে (2nd, 5th, or 9th houses) অবস্থান করে, তখন সেই পরিস্থিতিকে শনির রুপোর পা বলা হয়। ২০২৫ সালের ২৯ মার্চ যখন শনি মীন রাশিতে প্রবেশ করেছিল, তখন কর্কট, বৃশ্চিক এবং কুম্ভ রাশির জন্য শনি তার রুপোর পায়ে অবস্থান করছিল।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Shani Margi 2025Shani MargiSaturn on silver pedestalShani on Silver FeetSaturn on silver pedestal in three zodiac signsSaturn bring financial gainsSaturn bring financial gains on November 28th
