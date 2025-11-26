Shani Margi 2025: এবার রুপোর পায়ে হাঁটবেন শনি! তাই বড়বাবার কৃপায় বিপুল সৌভাগ্যের মুখোমুখি ৩ রাশির জাতকেরা! অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ এবং...

Shani Margi 2025: এবার রুপোর পায়ে হাঁটবেন শনি! তাই বড়বাবার কৃপায় বিপুল সৌভাগ্যের মুখোমুখি ৩ রাশির জাতকেরা! অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ এবং...
Saturn on Silver Pedestal in 3 Zodiac Signs: আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে শনি তাঁর প্রত্যক্ষ গতি বা সহজ/সোজা গতি শুরু করবেন। অর্থাৎ, এদিন থেকে শনি মার্গী হবেন। জ্যোতিষ অনুসারে, শনির প্রত্যক্ষ গতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা সমস্ত রাশিচক্রের উপর শুভ বা অশুভ প্রভাব ফেলে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনি (Lord Shani) কর্মফলের দেবতা। যদিও তাঁকে ভয়ংকর এক দেবতা মনে করা হয়, তথাপি তাঁর কৃপার জন্য লালায়িত থাকেন মানুষ। আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত শনি মীন রাশিতে (Pisces) থাকবেন। এ-পর্বে শনির গতিবিধি কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাবে। শনি আগামী ২৮ নভেম্বরে সকাল ৯টা ২০ মিনিট নাগাদ মীন রাশিতে মার্গী (Shani Margi) হবেন। তা বেশ কয়েকটি রাশির জন্য নিয়ে আসবে দারুণ সুদিন। তবে শনির বক্রী গতির ব্যাপারও আছে এর মধ্যে।
শনি গ্রহের প্রত্যক্ষ গতি
আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে শনি তার প্রত্যক্ষ গতি বা সহজ/সোজা গতি শুরু করবে, অর্থাৎ, এই দিন থেকে শনি মার্গী (Direct) হবেন। জ্যোতিষ অনুসারে, শনির প্রত্যক্ষ গতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়, যা সমস্ত রাশিচক্রের উপর শুভ বা অশুভ প্রভাব ফেলে। শনির এই প্রত্যক্ষ গতি মীন রাশিতে হতে চলেছে। তাই শনির এই গতি পরিবর্তন কিছু রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক হতে পারে। এই পরিবর্তন সেই রাশিগুলির জন্য বিশেষভাবে শুভ হবে, যেখানে শনি রুপোর পা (Silver Feet) নিয়ে গোচর করছে। তাহলে, আসুন জেনে নেওয়া যাক, শনির এই গতির সূত্রে কোনগুলি হতে চলেছে সৌভাগ্যবান রাশি।
কর্কট রাশি
শনির প্রত্যক্ষ গতি (direct motion) কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দারুণ শুভ প্রমাণিত হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে এঁদের কাজের অত্যন্ত প্রশংসা হবে। কর্মক্ষেত্রে এঁদের পদোন্নতিরও সম্ভাবনা। বেতনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। অর্থ উপার্জনের নতুন পথ খুলে যাবে। আগের বিনিয়োগগুলি থেকে এঁরা প্রচুর লাভ পাবেন। এঁদের বৈষয়িক সুখসুবিধা বাড়বে। পুরনো বিবাদ থেকে মিলবে মুক্তি।
বৃশ্চিক রাশি
রুপোর পা নিয়ে বৃশ্চিক রাশিতেও গোচর করছেন শনি। শনি মার্গী (direct) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, এটি প্রথমে বৃশ্চিক রাশিদের পদোন্নতি নিশ্চিত করবে। এঁদের আর্থিক সমস্যাগুলির সমাধান হবে। আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। বিদেশভ্রমণের যোগ আছে। ব্যবসায়ীদেরও ভালো হবে।
কুম্ভ রাশি
কুম্ভ রাশিতেও শনির রুপোর পা রয়েছে। শনি মার্গী (direct) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, এটি এঁদের সম্পদ বৃদ্ধি করবে। এঁদের প্রতিটি উদ্যোগে সাফল্য আসবে। অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন হবে। চাকরিসন্ধানীরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত চাকরিটি পেতে পারেন। ব্যবসায়ও জোর লাভ, বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ।
কী এই শনির রুপোর পা?
শনির রূপার পা (Silver Base) ব্যাপারটি কীভাবে নির্ধারিত হয়? শনির গোচরের (Saturn's transit) সময়ে চন্দ্র যদি শনির প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়, পঞ্চম বা নবম ঘরে (2nd, 5th, or 9th houses) অবস্থান করে, তখন সেই পরিস্থিতিকে শনির রুপোর পা বলা হয়। ২০২৫ সালের ২৯ মার্চ যখন শনি মীন রাশিতে প্রবেশ করেছিল, তখন কর্কট, বৃশ্চিক এবং কুম্ভ রাশির জন্য শনি তার রুপোর পায়ে অবস্থান করছিল।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
