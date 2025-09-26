English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Shani Sade Sati: অচিরেই বক্রী থেকে মার্গী হবেন শনি! যাঁদের সাড়েসাতি দশা চলছে, তাঁদের জীবনে বিরাট বদল! কী ঘটবে তাঁদের? ক্ষতি, না লাভ?

Shani Sade Sati after Margi Shani: নভেম্বরে শনিদেব মার্গী হবেন। এ বছরই শনি মীন রাশিতে প্রবেশ করেছেন। ২০২৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই রাশিতেই থাকবেন। শনি প্রতিটি রাশিতে আড়াই বছর করে থাকেন। ন্যায় ও কর্মফলের দেবতা শনি। নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী জাতক-জাতিকাদের ফল দেন তিনি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 26, 2025, 04:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনি নিয়ে চিন্তার শেষ নেই সকলের! দুর্গাপুজোর সময়ে কারা কারা শনির আশীর্বাদ পাবেন, কারা কারা তাঁর কোপে পড়বেন-- এ নিয়ে চর্চা চলছেই। এর মধ্যেই শনিদেবের রাশি পরিবর্তন। এতে সাড়ে সাতি চলা রাশিগুলির উপর প্রভাব ফেলবেন শনিদেব (Shanidev)। শনি ন্যায় ও কর্মফলের দেবতা (Shanidev god of justice and karma)। তিনি এখন বক্রী (Retrograde) গতিতে। কালীপুজো বা দিওয়ালির পরে, নভেম্বর মাসে মার্গী হবেন বা স্বাভাবিক গতিতে ফিরবেন শনি। তখন কী হবে? সেটা একটা বড় প্রশ্ন। 

শনি মার্গী

আগামী ২৮ নভেম্বর শনিদেব মার্গী হবেন। এ বছরই শনি মীন রাশিতে প্রবেশ করেছেন। ২০২৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই রাশিতেই অবস্থান করবেন। সকলেই মোটামুটি জানেন যে, শনি প্রতিটি রাশিতে আড়াই বছর করে থাকেন। এবং স্বয়ং ন্যায় ও কর্মফলের দেবতা হওয়ায় নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জাতক-জাতিকাদের তিনি ফল দিয়ে থাকেন।

যাঁরা সাড়েসাতিতে

শনির এই মার্গী হওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে সেইসব রাশির উপরই প্রভাব ফেলবে যাঁরা বর্তমানে শনির সাড়ে সাতির প্রভাবে রয়েছেন। বর্তমানে মেষ, কুম্ভ ও মীন রাশির উপর শনির সাড়ে সাতি চলছে। ফলে, শনির বক্রী গতির পরে মার্গী হওয়া এই রাশিগুলির জন্য শুভ যোগ তৈরি হবে। কেমন প্রভাব পড়বে এই তিন রাশির উপরে? কী প্রভাব পড়বে? বিস্তারিত জানুন।

মেষ রাশি (Aries)

মেষ রাশির জন্য এ বছর থেকেই শনির সাড়ে সাতি শুরু হয়েছে। তবে শনির মার্গী গতি এই রাশির জাতকদের জন্য কিছুটা স্বস্তি নিয়ে আসবে। মেষ রাশির জাতকদের আপাতত গুরুত্বপূর্ণ বা বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকাই উচিত হবে। এঁদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আর্থিকভাবে লাভবান হবেন এঁরা। তবে, এই সময়টি এঁদের জন্য খুব ভালো নয়।

কুম্ভ রাশি (Aquarius)

সাড়ে সাতির প্রভাবে থাকা কুম্ভ রাশির জাতকেরা আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু স্বস্তি অনুভব করবেন। দীর্ঘ সময় ধরে এঁরা যে মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে শনির মার্গী গতি এঁদের আয় বা উপার্জনে সামান্য উন্নতি আনতে পারে। তবে, পাশাপাশি, সমস্ত আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এঁদের সতর্ক থাকতে হবে।

মীন রাশি (Pisces)

মীন রাশির জাতক-জাতিকা হিসেবে সময়টি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। মীন রাশির মানুষদের এই সময়ে শান্ত এবং স্থির থাকতে হবে। ধৈর্য ধরে কথা বললে তা এঁদের জন্য ভালো হবে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে অবশ্যই সজাগ থাকুন। সময়টি খুবই শুভ। পরিবারের সকল সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বিবেচনা করতে পারেন এঁরা।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

