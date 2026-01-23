Shani Sade Sati: শনির সাড়েসাতির ৩ পর্যায়ের কোনটি সবচেয়ে মারাত্মক? জেনে নিন, সাড়সাতির মহা সর্বনাশ থেকে রেহাই পেতে কী করতে হবে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shani Sade Sati Phases: জ্যোতিষ অনুযায়ী, যখনই কোনো ব্যক্তির জীবনে শনির সাড়ে সাতি শুরু হয়, তখনই তাঁর জীবনে নানা ওলটপালট বা অস্থিরতা দেখা দেয়। তবে সাড়ে সাতি মানেই যে সব সময় খারাপ, তা কিন্তু নয়। কখনও-সখনও এতে ভালো কিছুও ঘটে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 23, 2026, 04:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনির সাড়ে সাতি (Saturn's Sade Sati) নিয়ে সকলেই আতঙ্কিত থাকেন। শনির সাড়ে সাতি শুরু হলেই অনেকের হৃদস্পন্দন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু শনির সাড়ে সাতি কি সব সময়ই খারাপ (is Sadi Sati always bad?)? না, ব্যাপারটা তেমন নয়। শনি যদি কারও জন্মকোষ্ঠীর শুভ স্থানে থাকেন, তবে সাড়ে সাতির প্রভাব ভালো হতে পারে। সাড়ে সাতির তিনটি দশা-- প্রতিটি দশা আড়াই বছরের। তবে দ্বিতীয় দশাই এর মধ্যে সব চেয়ে বিপজ্জনক। প্রসঙ্গত, এখন শনি মেষ, কুম্ভ ও মীনের উপর দিয়ে চলেছেন (Saturn running on Aquarius Pisces Aries)।

শনি সাড়ে সাতি ২০২৬

জ্যোতিষ অনুযায়ী, যখনই কোনো ব্যক্তির জীবনে শনির সাড়ে সাতি শুরু হয়, তখনই তাঁর জীবনে অনেক ওলটপালট বা অস্থিরতা দেখা দেয়। তবে সাড়ে সাতি মানেই যে সব সময় খারাপ, তা নয়। কারও কুণ্ডলীতে শনি যদি শুভ স্থানে অবস্থান করেন, তবে এই সময়টি অনেক ক্ষেত্রে শুভ ফলও বয়ে আনে। শনির সাড়ে সাতি মূলত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত এবং প্রতিটি পর্যায়ের মেয়াদ আড়াই বছর করে। এর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়টিকে সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর বা ক্ষতিকারক বলে মনে করা হয়। 

তিন রাশি তিন দশা

বর্তমানে কুম্ভ, মীন এবং মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের উপর শনির সাড়ে সাতি চলছে। তবে, কোন রাশির উপর কোন পর্যায় চলছে? বর্তমানে মীন রাশির জাতকদের উপর সাড়ে সাতির দ্বিতীয় পর্যায় চলছে। অন্য দিকে, কুম্ভ রাশির ক্ষেত্রে এটি সাড়ে সাতির শেষ পর্যায় এবং মেষ রাশির জাতকদের জন্য এটি প্রথম পর্যায়।

শনি সাড়ে সাতির প্রতিটি পর্যায়ের প্রভাব

১. প্রথম পর্যায়: একে উদয় পর্যায়ও বলে। এটি সাড়ে সাতির শুরু। এই সময়ে ব্যক্তিকে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অহেতুক খরচ বাড়ে, মানসিক উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পায়।

২. দ্বিতীয় পর্যায়: একে শিখর পর্যায়ও বলে। একে সবচেয়ে কঠিন পর্যায় বলা হয়। এই সময়ে সাড়েসাতির দশাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মানসিক, শারীরিক এবং পারিবারিক নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। এঁদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরার আশঙ্কা থাকে। কঠোর পরিশ্রমের ফল খুব কম পাওয়া যায় বা অনেক সময় পাওয়াই যায় না। স্বাস্থ্যেরও ব্যাপক অবনতি ঘটতে পারে।

৩. তৃতীয় পর্যায়: একে অস্ত পর্যায়ও বলে। এটি সাড়ে সাতির শেষ ধাপ। একে চলতি কথায়, ঢলতি সাড়ে সাতিও বলা হয়। এই সময়ে শনিদেব বিদায় নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর ভুলের শিক্ষা দিয়ে যান। এবং আগের দুই পর্যায়ে হওয়া ক্ষতির কিছুটা পূরণ করার সুযোগ দেন। এই পর্যায়টি শেষ হওয়ার সময় কিছু না কিছু শুভ ফল বা উপকার অবশ্যই ঘটে।

সাড়ে সাতির কুপ্রভাব থেকে বাঁচার উপায়

সাড়ে সাতি চলাকালীন প্রতিদিন হনুমানজির আরাধনা করা উচিত। মনে করা হয়, শনিদেব হনুমানজিকে কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি হনুমান-ভক্তদের কখনও কষ্ট দেবেন না। তাই প্রতি শনিবার হনুমান চালিশা বা সুন্দরকাণ্ড পাঠ করলে সাড়ে সাতির অশুভ প্রভাব অনেকটা কমে।

শনিবার ছায়া দান করুন। একটি পাত্রে সরষের তেল নিয়ে তাতে নিজের প্রতিবিম্বিত মুখ দেখুন এবং সেই তেল কোনো অভাবী মানুষকে দান করে দিন।

শনিবার সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নীচে সরষের তেলের একটি চতুর্মুখী প্রদীপ (চারটি সলতে যুক্ত) জ্বালান। এতে শনির প্রকোপ কম হয় বলে মনে করা হয়।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

