Shani Sade Sati Dhaiya: কারও ধাইয়া কাটবে ২০৪৩ সালে, কারও সাড়ে সাতি শেষ ২০৩৪-য়ে! অবিশ্বাস্য শনি-প্রভাবে কোন রাশির জীবনে কী ঘটতে চলেছে?

Shani Sade Sati Dhaiya: কারও ধাইয়া কাটবে ২০৪৩ সালে, কারও সাড়ে সাতি শেষ ২০৩৪-য়ে! অবিশ্বাস্য শনি-প্রভাবে কোন রাশির জীবনে কী ঘটতে চলেছে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনি দেব যখনই তাঁর রাশি (Shani Transit) পরিবর্তন করেন, তখনই কিছু রাশির উপর সাড়ে সাতি (sade sati) শুরু হয় এবং কিছু রাশি এটি থেকে মুক্তি পায়। ২০২৫ সালের ২৯শে মার্চ, শনি কুম্ভ রাশি ত্যাগ করে মীন রাশিতে প্রবেশ করেছেন। এর ফলে ১২টি রাশির উপরই কোনো না কোনো প্রভাব পড়েছে।
শনির সাড়ে সাতির প্রভাব
মীন রাশিতে শনির প্রবেশের ফলে তিনটে রাশির উপর সাড়ে সাতির প্রভাব থাকবে:
মীন রাশি (Pisces):
মীন রাশির উপর সাড়ে সাতির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে। এটি সাধারণত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে বিবেচিত হয়।
কুম্ভ রাশি (Aquarius):
কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এটি সাড়ে সাতির শেষ পর্যায়। অর্থাৎ, শীঘ্রই তাঁরা এই প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন।
মেষ রাশি (Aries):
মীন রাশিতে শনির গমনের সঙ্গে সঙ্গেই মেষ রাশির উপর সাড়ে সাতির প্রথম পর্যায় শুরু হবে।
শনির ধাইয়ার প্রভাব
রাশি পরিবর্তনের ফলে কেবল সাড়ে সাতি নয়, দুটি রাশির উপর 'ধাইয়া' (আড়াই বছরের প্রভাব) শুরু হবে:
সিংহ রাশি (Leo):
২০২৫ সালের ২৯ মার্চ থেকে শুরু হয়ে সিংহ রাশির জাতকদের উপর শনির ধাইয়া থাকবে ২০২৭ সালের ৩ জুন পর্যন্ত।
ধনু রাশি (Sagittarius):
ধনু রাশির জাতকদের উপরও এই সময় থেকে শনির ধাইয়ার প্রভাব শুরু হয়েছে, এবং সেটা একই সময়ে শেষ হবে।
কারা কারা মুক্তি পাবেন
শনির এই পরিবর্তনের ফলে কর্কট এবং বৃশ্চিক রাশির জাতকরা শনির ধাইয়া থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবেন।
১২ রাশির উপর প্রভাবের সংক্ষিপ্ত সারণি
রাশি উপর প্রভাবের ধরন
মেষ-- সাড়ে সাতি শুরু (প্রথম পর্যায়)
বৃষ-- শুভ প্রভাব ও উন্নতির সম্ভাবনা
মিথুন-- কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ
কর্কট--- ধাইয়া থেকে মুক্তি
সিংহ-- শনির ধাইয়া শুরু
কন্যা-- মিশ্র ফলাফল, সতর্ক থাকা প্রয়োজন
তুলা-- চ্যালেঞ্জ থাকলেও সাফল্যের সুযোগ
বৃশ্চিক-- ধাইয়া থেকে মুক্তি
ধনু-- শনির ধাইয়া শুরু
মকর-- সাড়ে সাতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি
কুম্ভ-- সাড়ে সাতির শেষ পর্যায় (তৃতীয় ধাপ)
মীন-- সাড়ে সাতির মধ্য পর্যায় (দ্বিতীয় ধাপ)
শনির অশুভ প্রভাব কাটানোর উপায়
শনির দশা চললে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিছু সাধারণ প্রতিকারের মাধ্যমে এর প্রভাব কমানো সম্ভব:
যেমন, প্রতি শনিবার শনি মন্দিরে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালানো
অসহায় বা দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করা, দানধ্যান
'ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্র জপ করা
এবং হনুমান চালিশা পাঠ করা
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
