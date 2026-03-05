Shani Sadesati: অস্ত গেলেও শনির কৃপায় এই ৪ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম! বিপুল অর্থপ্রাপ্তি, সম্পত্তিক্রয়-যোগ...

Shani Sadesati: অস্ত গেলেও শনির কৃপায় এই ৪ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম! বিপুল অর্থপ্রাপ্তি, সম্পত্তিক্রয়-যোগ...
Shani Asta 2026 in Pisces: ক'দিন পরেই শনিদেবের অস্ত হওয়ার কথা। এর জেরে কিছু রাশির খারাপ অবস্থা হবে, কিছু রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হবে। শনি আদতে কর্মফলের দেবতা। যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল পায়। আর ৮ দিন পরে ঘটবে এই মহাজাগতিক ব্যাপার!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিদেবের অস্ত এবার। এ বছর প্রথম থেকেই শোনা যাচ্ছিল, ২০২৬ সালে শনিদেব অস্ত যাবেন (Shani Asta 2026)। কবে যাবেন? জানা গিয়েছে, মার্চের ১৩ তারিখে। এর জেরে বেশ কয়েকটি রাশির জীবন ভরে উঠবে প্রাপ্তিতে, উজ্জ্বল হবে এঁদের ভাগ্য। জ্যোতিষে, শনিকে কর্মফলদাতা এবং ন্যায়ের দেবতা মনে করা হয়। আর কয়েকদিন পেরই শনি তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করে ‘অস্ত’ দশায় যাবেন। যা নির্দিষ্ট কিছু রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ ফল বয়ে আনবে।
কখন কোথায় অস্তে শনি?
শনিদেব আর মাত্র ৮ দিন পরে আগামী ১৩ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় কুম্ভে অস্ত যাবেন। এখানে ৪০ দিন থাকবেন। তারপর এবং ২২ এপ্রিল ভোর ৪টে ৪৫ মিনিটে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবেন শনি। শনির এই অন্তর্ধানে ভাগ্য পাল্টাবে কিছু রাশির। জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে নবগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে ধীর গতির গ্রহ বলা হয়। শনির এই অবস্থান পরিবর্তনের ফলে অন্তত ৪টি রাশির ভাগ্য রাতারাতি বদলে যাবে।
যে তিন রাশির ভাগ্য খুলবে:
১. মেষ রাশি (Mesh Rashi, Aries):
শনির এই অবস্থান পরিবর্তনের ফলে মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের পড়ে থাকা কাজগুলি দ্রুত শেষ হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বড় কোনো চুক্তি হতে পারে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।
২. বৃশ্চিক রাশি (Vrishchik Rashi, Scorpio):
শনির এই গোচর বৃশ্চিক রাশির জন্য ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসবে। বিশেষ করে যাঁরা সরকারি চাকরি বা বড় কোনো প্রজেক্টে যুক্ত, তাঁরা বড় মাপের সাফল্য পেতে পারেন। পারিবারিক কলহ মিটে গিয়ে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। সম্পত্তি কেনার যোগ।
৩. কুম্ভ রাশি (Kumbh Rashi, Aquarius):
যেহেতু শনি নিজের রাশি কুম্ভতেই অস্ত যাচ্ছেন, তাই এই রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যসমস্যার উন্নতি ঘটবে, দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি মিলবে।
প্রতিকার
এই সময়ে শনির নেতিবাচক প্রভাবও পড়বে কিছু কিছু রাশির উপরে। তা এড়াতে জ্যোতিষীরা এই সময়ে কিছু প্রতিকারের পরামর্শ দেন। যেমন, প্রতি শনিবার শনি মন্দিরে সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালাতে হবে। অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে কালো তিল বা কম্বল দান করলে ভালো। 'ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্রটি নিয়মিত জপ করতে হবে।
