Zee News Bengali
  • খবর
  • Astro
  • Shani Sadesati: অস্ত গেলেও শনির কৃপায় এই ৪ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম! বিপুল অর্থপ্রাপ্তি, সম্পত্তিক্রয়-যোগ...

Shani Asta 2026 in Pisces: ক'দিন পরেই শনিদেবের অস্ত হওয়ার কথা। এর জেরে কিছু রাশির খারাপ অবস্থা হবে, কিছু রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হবে। শনি আদতে কর্মফলের দেবতা। যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল পায়। আর ৮ দিন পরে ঘটবে এই মহাজাগতিক ব্যাপার!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 5, 2026, 07:26 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিদেবের অস্ত এবার। এ বছর প্রথম থেকেই শোনা যাচ্ছিল, ২০২৬ সালে শনিদেব অস্ত যাবেন (Shani Asta 2026)। কবে যাবেন? জানা গিয়েছে, মার্চের ১৩ তারিখে। এর জেরে বেশ কয়েকটি রাশির জীবন ভরে উঠবে প্রাপ্তিতে, উজ্জ্বল হবে এঁদের ভাগ্য। জ্যোতিষে, শনিকে কর্মফলদাতা এবং ন্যায়ের দেবতা মনে করা হয়। আর কয়েকদিন পেরই শনি তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করে ‘অস্ত’ দশায় যাবেন। যা নির্দিষ্ট কিছু রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ ফল বয়ে আনবে।

আরও পড়ুন: Iran-Israel-US war: ভয়ংকর শক্তিশালী পরমাণু বোমা! এরিয়া ৫১ ও ৫২-র কাছে ১০০ ভূকম্পে করাল ধ্বংসের ছায়া...

কখন কোথায় অস্তে শনি?

শনিদেব আর মাত্র ৮ দিন পরে আগামী ১৩ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় কুম্ভে অস্ত যাবেন। এখানে ৪০ দিন থাকবেন। তারপর এবং ২২ এপ্রিল ভোর ৪টে ৪৫ মিনিটে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবেন শনি। শনির এই অন্তর্ধানে ভাগ্য পাল্টাবে কিছু রাশির। জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে নবগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে ধীর গতির গ্রহ বলা হয়। শনির এই অবস্থান পরিবর্তনের ফলে অন্তত ৪টি রাশির ভাগ্য রাতারাতি বদলে যাবে।

যে তিন রাশির ভাগ্য খুলবে:

১. মেষ রাশি (Mesh Rashi, Aries):

শনির এই অবস্থান পরিবর্তনের ফলে মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের পড়ে থাকা কাজগুলি দ্রুত শেষ হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বড় কোনো চুক্তি হতে পারে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।

২. বৃশ্চিক রাশি (Vrishchik Rashi, Scorpio):

শনির এই গোচর বৃশ্চিক রাশির জন্য ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসবে। বিশেষ করে যাঁরা সরকারি চাকরি বা বড় কোনো প্রজেক্টে যুক্ত, তাঁরা বড় মাপের সাফল্য পেতে পারেন। পারিবারিক কলহ মিটে গিয়ে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। সম্পত্তি কেনার যোগ।

৩. কুম্ভ রাশি (Kumbh Rashi, Aquarius):

যেহেতু শনি নিজের রাশি কুম্ভতেই অস্ত যাচ্ছেন, তাই এই রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যসমস্যার উন্নতি ঘটবে, দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি মিলবে।

আরও পড়ুন: Iran-Israel-US war: ভয়ংকর নৃশংস 'ক্লাস্টার বোমা'র নির্মম আঘাতে ইরান তছনছ করে দিচ্ছে প্রতিপক্ষকে! ত্রাহি ত্রাহি রব ইসরায়েলে...

প্রতিকার

এই সময়ে শনির নেতিবাচক প্রভাবও পড়বে কিছু কিছু রাশির উপরে। তা এড়াতে জ্যোতিষীরা এই সময়ে কিছু প্রতিকারের পরামর্শ দেন। যেমন, প্রতি শনিবার শনি মন্দিরে সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালাতে হবে। অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে কালো তিল বা কম্বল দান করলে ভালো। 'ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্রটি নিয়মিত জপ করতে হবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

