/শনি ত্রয়োদশীতে ছোট্ট একটা ভুল করলেই ছারখার হয়ে যাবে জীবন! সাড়েসাতির অভিশাপ কাটাতে কী করবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সনাতন ধর্মে প্রদোষ ব্রত এবং ত্রয়োদশী তিথির গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই তিথি যদি শনিবার পড়ে, তবে তাকে শনি প্রদোষ ব্রত বা শনি ত্রয়োদশী বলা হয়। এই বিশেষ দিনে দেববাদিদেব মহাদেব এবং ন্যায়দেবতা শনিদেব-- উভয়েরই আরাধনা করা হয়। বিশ্বাস, এদিন নিষ্ঠাভরে পুজো করলে শনির সাড়ে সাতি বা ঢাইয়ার অশুভ প্রভাব কেটে যায় এবং জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আসে। তবে এই পুণ্যলগ্নে অজান্তে করা কিছু ভুল ব্রতের পুণ্যফল নষ্ট করে দিতে পারে। এমনকি শনিদেবের কুনজরের কারণও হতে পারে। তাই এদিন কোন কোন কাজ থেকে বিরত থাকবেন, তা জেনে নেওয়া জরুরি।
লোহা বা কাচ নয়
লোহা বা কাচের জিনিস কেনা থেকে বিরত থাকুন। শনি ত্রয়োদশীর দিন লোহা, কাচ, তেল বা কালো তিল কেনা অত্যন্ত অশুভ বলে মনে করা হয়। এই জিনিসগুলি শনিদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশেষ করে এই দিনে লোহা কিনলে পরিবারে আর্থিক অনটন বা অশান্তি নেমে আসতে পারে।
অপমান বা উপহাস নয়
কাউকে অপমান বা উপহাস করবেন না! শনি হলেন কর্মফলদাতা। তিনি কর্ম অনুযায়ী মানুষকে বিচার করেন। তাই এই দিনে কোনো দরিদ্র, অসহায় ব্যক্তি, শ্রমিক বা কোনো পশু-পাখিকে কষ্ট দেবেন না বা অপমান করবেন না। এতে শনিদেব অত্যন্ত কুপিত হন।
মিথ্যা অন্যায় নয়
মিথ্যা কথা ও অন্যায় আচরণ বর্জন করুন। এই পবিত্র ব্রতের দিনে ভুলেও মিথ্যা কথা বলবেন না। কারও সঙ্গে প্রতারণা করবেন না বা কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না। চারিত্রিক শুদ্ধতাই এই পুজোর মূল।
সম্পূর্ণ নিরামিষ
আপনি ব্রত রাখুন বা না রাখুন, শনি প্রদোষের দিন বাড়িতে সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার করা উচিত। এই দিনে মাংস, মাছ, ডিমের পাশাপাশি পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এছাড়া যেকোনো ধরনের মাদকদ্রব্য সেবন থেকে দূরে থাকুন।
শনি মূর্তির চোখে
পুজোর সময় শনি মূর্তির চোখের দিকে তাকাবেন না। শনিদেবের মন্দিরে পুজো দেওয়ার সময় একটি বিষয় সবসময় মাথায় রাখবেন-- কখনো সরাসরি শনি মূর্তির চোখের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করবেন না। সর্বদা তাঁর চরণের দিকে তাকিয়ে পুজো বা মন্ত্র জপ করা উচিত। শনিদেবের দৃষ্টিকে অত্যন্ত তীব্র ও প্রভাবশালী মনে করা হয়।
দিনে ঘুম নয়
দিনের বেলায় ঘুমোনো নিষিদ্ধ। শাস্ত্রমতে, প্রদোষ ব্রত বা যেকোনো উপোসের দিনে দিনের বেলায় ঘুমোনো উচিত নয়। এতে ব্রতের পুণ্য ক্ষয় হয়। এই সময় অলসতা ত্যাগ করে মনে মনে শিব নাম বা শনি মন্ত্র জপ করা উচিত।
প্রদোষ কালে মহাদেব-শনি সংযোগ
অনেকেই মনে করেন, প্রদোষ ব্রতের পুজো সারাদিন ধরেই করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সূর্যাস্তের ঠিক ৪৫ মিনিট আগে থেকে সূর্যাস্তের ৪৫ মিনিট পর পর্যন্ত সময়কে ‘প্রদোষ কাল’ বলা হয়। এই দেড় ঘণ্টার মধ্যেই শিব পুজো সম্পন্ন করতে হয়। শনিদেব হলেন শিবের পরম ভক্ত ও শিষ্য। তাই প্রদোষকালে প্রথমে শিবের পুজো করে তারপর শনিদেবের আরাধনা করলে শনিদেব দ্রুত প্রসন্ন হন।
অশ্বত্থ গাছের নীচে
শনি ত্রয়োদশীর সন্ধ্যায় কোনো জলাশয়ের পাশে থাকা বা মন্দিরের অশ্বত্থ গাছের নীচে সরষের তেলের একটি প্রদীপ জ্বালান। প্রদীপে কয়েকটি কালো তিল বা একটি লোহার পেরেক দিয়ে দিন। এরপর গাছটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করুন। এটি করলে কোষ্ঠীতে থাকা তীব্র শনি দোষের উপশম হয়।
হনুমানযোগ
হনুমান চালিশা পাঠের গুরুত্বও অসীম। শনিদেবকে শান্ত করার সবচেয়ে সহজ এবং অব্যর্থ উপায় হল বজরংবলীর আরাধনা। লঙ্কা দহনের সময় হনুমানজী শনিদেবকে রাবণের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন। সেই কারণে শনিদেব কথা দিয়েছিলেন, যিনি হনুমানজির পুজো করবেন, তাঁকে শনিদেব কখনো কষ্ট দেবেন না। তাই শনি প্রদোষের দিন সন্ধ্যায় শিব পূজার পর অবশ্যই হনুমান চালিশা পাঠ করুন।
সূর্যোদয়ের পর শনিপুজো
মনে রাখবেন, শনিদেব সূর্যপুত্র হলেও বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুর নয়। তাই শাস্ত্রমতে, সূর্য উদয় থাকার সময় বা সরাসরি প্রখর সূর্যালোকের নীচে শনিদেবের পুজো করতে নেই। শনিদেবের পুজো সবসময় ভোরবেলা সূর্যোদয়ের আগে অথবা সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর করা সবচেয়ে শ্রেয়।
শনি প্রদোষের মূল কথা
শনি প্রদোষের মূল কথাই হল সংযম, দান এবং শুদ্ধতা। এদিন কোনো দরিদ্র মানুষকে কালো তিল, কালো ছাতা, কম্বল বা জুতো দান করলে রাহু-কেতু ও শনির সমস্ত অশুভ দশা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)