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শনি ত্রয়োদশীতে ছোট্ট একটা ভুল করলেই ছারখার হয়ে যাবে জীবন! সাড়েসাতির অভিশাপ কাটাতে কী করবেন?

Shani Trayodashi 2026: প্রদোষ ব্রত এবং ত্রয়োদশী তিথির গুরুত্ব অপরিসীম। এই তিথি যদি শনিবার পড়ে, তবে তাকে শনি প্রদোষ ব্রত বা শনি ত্রয়োদশী বলে। এই বিশেষ দিনে মহাদেব এবং শনিদেব-- উভয়েরই আরাধনা করা হয়। বিশ্বাস, এই দিনে নিষ্ঠাভরে পুজো করলে শনির সাড়ে সাতি বা ঢাইয়ার অশুভ প্রভাব কেটে যায় এবং জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আসে।

Written BySoumitra SenEdited By:Soumitra Sen
Published: Jun 26, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:01 PM IST
শনি ত্রয়োদশীতে ছোট্ট একটা ভুল করলেই ছারখার হয়ে যাবে জীবন! সাড়েসাতির অভিশাপ কাটাতে কী করবেন?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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