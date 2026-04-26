Shani Blessed Rashi: শনির বিপুল কৃপাদৃষ্টিতে জীবনে খুলে যাচ্ছে মহা উন্নতির সোনার দরজা, ৫ রাশির বিরাট সুদিন আসছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনি তো শুধু দণ্ডদাতা নন, তিনি কর্মফলদাতাও। শনির কৃপায় মানুষের জীবনে উন্নতি ঘটে। দীর্ঘ সময় অস্তমিত থাকার পরে সবেমাত্র গত ২২ এপ্রিলে ভোর ৪:৪৯ মিনিট নাগাদ শনিদেব (Lord Shani) পুনরায় উদিত হয়েছেন (Shani Uday)। শনির (Saturn) এই শক্তিশালী অবস্থানের জেরে নির্দিষ্ট কিছু রাশির জীবনে আসছে বিপুল সাফল্য। অনেকের জীবনেই খুলে যাচ্ছে সৌভাগ্যের নতুন দুয়ার। কারা কারা সেই ভাগ্যবান রাশির জাতক-জাতিকা? আসুন, জেনে নিই।
১. বৃষ রাশি (Taurus)
শনির উদয় বৃষ রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক হতে চলেছে। এঁদের দীর্ঘদিনের অপূর্ণ ইচ্ছেগুলি এবার পূরণ হতে পারে। নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার যোগ রয়েছে এঁদের। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হওয়ায় আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা পাবেন এবং আটকে থাকা কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন হবে। ব্যবসায়ীদের জন্যও সময়টি ভালো।
২. মিথুন রাশি (Gemini)
মিথুন রাশির জাতকদের জন্যও এই সময়টি দারুণ। এঁদের কর্মে উন্নতির সংকেত। এঁদের কঠোর পরিশ্রমের যথাযথ স্বীকৃতি মিলবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। তবে সেটা হলেও খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করাই ভালো।
৩. তুলা রাশি (Libra)
তুলা রাশির জীবনে শনির এই উদয় ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি প্রশংসিত হবে। যাঁরা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য সুবর্ণসুযোগ। এঁদের আর্থিক ভিত্তি মজবুত হবে। অমীমাংসিত কাজগুলি শেষ হওয়ার সম্ভাবনা।
৪. ধনু রাশি (Sagittarius)
ধনু রাশির জাতকদের দীর্ঘদিনের আর্থিক অনটন দূর হতে পারে। অর্থ উপার্জনের নতুন ও অভিনব সুযোগ আসবে এঁদের সামনে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এঁরা। নতুন কোনো বড় দায়িত্ব এঁদের কাঁধে আসতে পারে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভের মুখ দেখবেন এঁরা। ব্যবসায় নতুন যোগ।
৫. মকর রাশি (Capricorn)
যেহেতু শনিদেব মকর রাশির অধিপতি তাই এই সময়টি এঁদের জন্য খুবই স্পেশাল। এঁদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে। সমাজে মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। চাকরিরতদের কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির এঁরা আকর্ষণীয় নতুন চাকরির প্রস্তাবও পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের জন্য এটি অত্যন্ত শুভ।
শনিবারে কী কী করবেন না
১) লোহা: শনিবার লোহার তৈরি কোনো জিনিস কেনা উচিতই নয়। মনে করা হয়, এমন কিছু কিনলে শনি অসন্তুষ্ট হন। তবে এদিন লোহার জিনিস দান করা খুব শুভ বলে মনে করা হয়।
২) তেল: সরষের তেল বা অন্য কোনো ভোজ্য তেল শনিবার কেনা বারণ। এটি করলে পরিবারে রোগ-ব্যাধি বা অশান্তি বাড়তে পারে।
৩) নুন: শনিবার নুন কিনবেন না। এদিন নুন কেনা থেকে বিরত থাকুন। এতে পরিবারে ঋণ বা আর্থিক অনটন দেখা দিতে পারে।
৪) কালো তিল: শনিপুজোয় কালো তিল ব্যবহার করা হলেও, এই দিনে এটি কেনা অশুভ। এতে কাজে বাধা আসতে পারে।
৫) কাঁচি: শনিবার কক্ষনো কাঁচি কিনবেন না। এতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।
৬) ঝাড়ু: শনিবার কক্ষনো ঝাড়ু বা ঝাঁটা কিনবেন না। এদিন ঝাড়ু বা ঝাঁটা কিনলে ঘরে অলক্ষ্মী ভর করে বলে মনে করা হয়।
৭) কালো জুতো: এদিন কোনওভাবেই জুতো কিনবেন না। শনিবার কালো রঙের জুতো কিনলে জীবনে নেমে আসবে ভয়ংকর দিন।
শনিবারে কী কী করবেন
শনির প্রকোপ কমাতে এবং কৃপা পেতে এই কাজগুলি করা যেতে পারে:
দান-ধ্যান: শনিবার গরিবদুঃখীকে কালো কাপড়, কালো তিল বা ছোলার ডাল দান করুন।
প্রদীপ জ্বালানো: শনিবার সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নীচে সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।
শনি চালিশা: এদিনে শনি চালিশা বা হনুমান চালিশা পাঠ করা অত্যন্ত শুভ।
কালো কুকুরের সেবা: কালো কুকুরকে তেল মাখানো রুটি খাওয়ালে শনি প্রসন্ন হন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
