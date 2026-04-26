English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • Astro
  • Shani Blessed Rashi: শনির বিপুল কৃপাদৃষ্টিতে জীবনে খুলে যাচ্ছে মহা উন্নতির সোনার দরজা, ৫ রাশির বিরাট সুদিন আসছে

Shani Blessed Rashi: শনির বিপুল কৃপাদৃষ্টিতে জীবনে খুলে যাচ্ছে মহা উন্নতির সোনার দরজা, ৫ রাশির বিরাট সুদিন আসছে

Good Effects of Shani Uday: শনিদেব তো কেবল দণ্ডদাতা নন, তিনি কর্মফলেরও দেবতা। তিনি কর্মফল দাতা। সৎ পথে চললে এবং যথাযথ নিয়ম মেনে চললে শনির কৃপায় জীবনে উন্নতি ঘটে, সাফল্য আসে। এবারও আসবে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 26, 2026, 07:14 PM IST
Shani Blessed Rashi: শনির বিপুল কৃপাদৃষ্টিতে জীবনে খুলে যাচ্ছে মহা উন্নতির সোনার দরজা, ৫ রাশির বিরাট সুদিন আসছে
এপ্রিল থেকেই ঘুরবে ভাগ্যের চাকা! নিজেই বিশ্বাস করতে পারবেন না, কী ঘটছে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনি তো শুধু দণ্ডদাতা নন, তিনি কর্মফলদাতাও। শনির কৃপায় মানুষের জীবনে উন্নতি ঘটে। দীর্ঘ সময় অস্তমিত থাকার পরে সবেমাত্র গত ২২ এপ্রিলে ভোর ৪:৪৯ মিনিট নাগাদ শনিদেব (Lord Shani) পুনরায় উদিত হয়েছেন (Shani Uday)। শনির (Saturn) এই শক্তিশালী অবস্থানের জেরে নির্দিষ্ট কিছু রাশির জীবনে আসছে বিপুল সাফল্য। অনেকের জীবনেই খুলে যাচ্ছে সৌভাগ্যের নতুন দুয়ার। কারা কারা সেই ভাগ্যবান রাশির জাতক-জাতিকা? আসুন, জেনে নিই।

Add Zee News as a Preferred Source

১. বৃষ রাশি (Taurus)

শনির উদয় বৃষ রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক হতে চলেছে। এঁদের দীর্ঘদিনের অপূর্ণ ইচ্ছেগুলি এবার পূরণ হতে পারে। নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার যোগ রয়েছে এঁদের। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হওয়ায় আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা পাবেন এবং আটকে থাকা কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন হবে। ব্যবসায়ীদের জন্যও সময়টি ভালো।

২. মিথুন রাশি (Gemini)

মিথুন রাশির জাতকদের জন্যও এই সময়টি দারুণ। এঁদের কর্মে উন্নতির সংকেত। এঁদের কঠোর পরিশ্রমের যথাযথ স্বীকৃতি মিলবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। তবে সেটা হলেও খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করাই ভালো।

৩. তুলা রাশি (Libra)

তুলা রাশির জীবনে শনির এই উদয় ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি প্রশংসিত হবে। যাঁরা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য সুবর্ণসুযোগ। এঁদের আর্থিক ভিত্তি মজবুত হবে। অমীমাংসিত কাজগুলি শেষ হওয়ার সম্ভাবনা।

৪. ধনু রাশি (Sagittarius)

ধনু রাশির জাতকদের দীর্ঘদিনের আর্থিক অনটন দূর হতে পারে। অর্থ উপার্জনের নতুন ও অভিনব সুযোগ আসবে এঁদের সামনে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এঁরা। নতুন কোনো বড় দায়িত্ব এঁদের কাঁধে আসতে পারে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভের মুখ দেখবেন এঁরা। ব্যবসায় নতুন যোগ।

৫. মকর রাশি (Capricorn)

যেহেতু শনিদেব মকর রাশির অধিপতি তাই এই সময়টি এঁদের জন্য খুবই স্পেশাল। এঁদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে। সমাজে মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। চাকরিরতদের কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির এঁরা আকর্ষণীয় নতুন চাকরির প্রস্তাবও পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের জন্য এটি অত্যন্ত শুভ।

শনিবারে কী কী করবেন না

১) লোহা: শনিবার লোহার তৈরি কোনো জিনিস কেনা উচিতই নয়। মনে করা হয়, এমন কিছু কিনলে শনি অসন্তুষ্ট হন। তবে এদিন লোহার জিনিস দান করা খুব শুভ বলে মনে করা হয়।

২) তেল: সরষের তেল বা অন্য কোনো ভোজ্য তেল শনিবার কেনা বারণ। এটি করলে পরিবারে রোগ-ব্যাধি বা অশান্তি বাড়তে পারে।

৩) নুন: শনিবার নুন কিনবেন না। এদিন নুন কেনা থেকে বিরত থাকুন। এতে পরিবারে ঋণ বা আর্থিক অনটন দেখা দিতে পারে।

৪) কালো তিল: শনিপুজোয় কালো তিল ব্যবহার করা হলেও, এই দিনে এটি কেনা অশুভ। এতে কাজে বাধা আসতে পারে।

৫) কাঁচি: শনিবার কক্ষনো কাঁচি কিনবেন না। এতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

৬) ঝাড়ু: শনিবার কক্ষনো ঝাড়ু বা ঝাঁটা কিনবেন না। এদিন ঝাড়ু বা ঝাঁটা কিনলে ঘরে অলক্ষ্মী ভর করে বলে মনে করা হয়।

৭) কালো জুতো: এদিন কোনওভাবেই জুতো কিনবেন না। শনিবার কালো রঙের জুতো কিনলে জীবনে নেমে আসবে ভয়ংকর দিন। 

শনিবারে কী কী করবেন

শনির প্রকোপ কমাতে এবং কৃপা পেতে এই কাজগুলি করা যেতে পারে:

দান-ধ্যান: শনিবার গরিবদুঃখীকে কালো কাপড়, কালো তিল বা ছোলার ডাল দান করুন।

প্রদীপ জ্বালানো: শনিবার সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নীচে সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।

শনি চালিশা: এদিনে শনি চালিশা বা হনুমান চালিশা পাঠ করা অত্যন্ত শুভ।

কালো কুকুরের সেবা: কালো কুকুরকে তেল মাখানো রুটি খাওয়ালে শনি প্রসন্ন হন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Shani rising in Meena RashiSaturn rising in PiscesCAREER GROWTH5 lucky zodiac signs receiving maximum labhTauruscancerScorpioCapricornpiscesmajor financial stabilitynew career opportunitiesশনির কৃপা৫ ভাগ্যবান রাশিশনিবারে কী করবেনশনিবারে কী করবেন না
পরবর্তী
খবর

Akshaya Tritiya 2026: এবারের অক্ষয় তৃতীয়ায় ১০০ বছর পরে অতি বিরল 'অক্ষয় যোগ'; মহাজাগতিক সংযোগে মহাপ্রাপ্তির মহালগ্ন
.

পরবর্তী খবর

Kanpur Lawyer mysterious Death: বাবা যেন আমার মৃতদেহ স্পর্শ না করে: বাবার যৌন লালসায় হার মেন...