English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • Astro
  • Last Saturday of 2025: ২০২৫-এর শেষ শনিবারে শনিদেবের ভয়ংকর অভিশাপে ৩ রাশি! শনির কোপ এড়াতে হনুমানপুজো-সহ করুন এই ৪...

Last Saturday of 2025: ২০২৫-এর শেষ শনিবারে শনিদেবের ভয়ংকর অভিশাপে ৩ রাশি! শনির কোপ এড়াতে হনুমানপুজো-সহ করুন এই ৪...

Last Saturday of 2025: নতুন বছর ২০২৬-এ ঘটবে নানা অসাধারণ ঘটনা। কিন্তু তার আগে এই শনিবার কী হবে? বছরের শেষ শনিবার এটি! শনি কি বয়ে নিয়ে আসবে মহা সৌভাগ্য, নাকি মহা বিপদ!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 26, 2025, 07:36 PM IST
Last Saturday of 2025: ২০২৫-এর শেষ শনিবারে শনিদেবের ভয়ংকর অভিশাপে ৩ রাশি! শনির কোপ এড়াতে হনুমানপুজো-সহ করুন এই ৪...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সাল শেষ হল বলে। আর এমন একটা বছরের শেষ শনিবার আগামীকাল। ২৭ ডিসেম্বরের শনিবার এ বছরের শেষ শনিবার (Last Saturday of 2025)। এখন মেষ, কুম্ভ ও মীন-- এই ৩ রাশি শনির প্রভাবে প্রভাবিত। শনির সাড়েসাতি দশা চলবে এদের। ফলে নিজেদের উপর থেকে শনির এই নেতিবাচক প্রভাব কাটাতে হবে এদের। সেজন্য কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে এঁদের।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Baba Vanga 2026 Predicts: ২০২৬ সালে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ১ জানুয়ারি থেকেই বদলে যাবে এঁদের পৃথিবী...

কী কী মেনে চললে মঙ্গল হবে এঁদের?

শনিপুজো

শনিদেবকে পুজো করলে শনির কৃপা আসবে এঁদের উপর। 

অশ্বত্থ গাছের নীচে প্রদীপদান

প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় চার শিখাওয়ালা প্রদীপ জ্বালুন অশ্বত্থ গাছের নীচে। এতে সরষের তেল দিন। সঙ্গে কালো তিল দিন। 'ওঁ শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন ১০৮ বার। এটা করলে শনির সাড়েসাতি দোষ কেটে যায়।

শনিবার দানধ্যান

শনিবার কোনও দরিদ্রকে কালো তিল, অড়হর ডাল আর লোহার পাত্র দান করুন। এতে দুর্দশা লাঘব হয়। 

ফুল নিবেদন

শনিদেবতাকে তুষ্ট করতে বাড়িতে বা কোনও শনিমন্দিরে শনিমূর্তিতে নীল রঙের ফুল নিবেদন করুন। শনি মন্ত্র বা শনি চালিশা পাঠ করুন। স্ট্রেস কমে, শরীরস্বাস্থ্য ভালো থাকে। 

আরও পড়ুন: Deadliest Tsunami: ৯.৩ মাত্রার ভয়াল ভূমিকম্প আর ১০০ ফুট উঁচু দানব-ঢেউ বদলে দিল পৃথিবীর মানচিত্র, ধুয়েমুছে দিল আস্ত দেশ, মৃত্যুমিছিল...

হনুমানপুজো

আশ্চর্য লাগলেও সত্যি, প্রতি শনিবার শনিদেবের পাশাপাশি পুজো করতে হয় বজরঙ্গবলী হনুমানকেও। এদিন রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড পাঠ বা হনুমান চালিশা পাঠ বিধেয়। এতে শনিদোষ কাটে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Last Saturday of 2025blessings of saturnshani blessingsSani Sade SatiDahiyaShani Direct Motionlucky zodiac signsUnlucky zodiac signsshaniwar upayশনির রোষশনির কৃপাশনিপুজোসাড়েসাতিহনুমানজি
পরবর্তী
খবর

Lakshmi Blessed Rashi 2026: একাধিক রাজযোগ আর মা লক্ষ্মীর কৃপায় নতুন বছরে টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন এই রাশির জাতকেরা...
.

পরবর্তী খবর

Big Warning for India: সৌদির তুষারপাত ভারতে ডেকে আনতে চলেছে বড় মাপের আবহাওয়া-বিপর্যয়? প্রাণ...