Last Saturday of 2025: ২০২৫-এর শেষ শনিবারে শনিদেবের ভয়ংকর অভিশাপে ৩ রাশি! শনির কোপ এড়াতে হনুমানপুজো-সহ করুন এই ৪...

Last Saturday of 2025: ২০২৫-এর শেষ শনিবারে শনিদেবের ভয়ংকর অভিশাপে ৩ রাশি! শনির কোপ এড়াতে হনুমানপুজো-সহ করুন এই ৪...
Last Saturday of 2025: নতুন বছর ২০২৬-এ ঘটবে নানা অসাধারণ ঘটনা। কিন্তু তার আগে এই শনিবার কী হবে? বছরের শেষ শনিবার এটি! শনি কি বয়ে নিয়ে আসবে মহা সৌভাগ্য, নাকি মহা বিপদ!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সাল শেষ হল বলে। আর এমন একটা বছরের শেষ শনিবার আগামীকাল। ২৭ ডিসেম্বরের শনিবার এ বছরের শেষ শনিবার (Last Saturday of 2025)। এখন মেষ, কুম্ভ ও মীন-- এই ৩ রাশি শনির প্রভাবে প্রভাবিত। শনির সাড়েসাতি দশা চলবে এদের। ফলে নিজেদের উপর থেকে শনির এই নেতিবাচক প্রভাব কাটাতে হবে এদের। সেজন্য কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে এঁদের।
কী কী মেনে চললে মঙ্গল হবে এঁদের?
শনিপুজো
শনিদেবকে পুজো করলে শনির কৃপা আসবে এঁদের উপর।
অশ্বত্থ গাছের নীচে প্রদীপদান
প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় চার শিখাওয়ালা প্রদীপ জ্বালুন অশ্বত্থ গাছের নীচে। এতে সরষের তেল দিন। সঙ্গে কালো তিল দিন। 'ওঁ শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন ১০৮ বার। এটা করলে শনির সাড়েসাতি দোষ কেটে যায়।
শনিবার দানধ্যান
শনিবার কোনও দরিদ্রকে কালো তিল, অড়হর ডাল আর লোহার পাত্র দান করুন। এতে দুর্দশা লাঘব হয়।
ফুল নিবেদন
শনিদেবতাকে তুষ্ট করতে বাড়িতে বা কোনও শনিমন্দিরে শনিমূর্তিতে নীল রঙের ফুল নিবেদন করুন। শনি মন্ত্র বা শনি চালিশা পাঠ করুন। স্ট্রেস কমে, শরীরস্বাস্থ্য ভালো থাকে।
হনুমানপুজো
আশ্চর্য লাগলেও সত্যি, প্রতি শনিবার শনিদেবের পাশাপাশি পুজো করতে হয় বজরঙ্গবলী হনুমানকেও। এদিন রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড পাঠ বা হনুমান চালিশা পাঠ বিধেয়। এতে শনিদোষ কাটে।
