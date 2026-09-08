/সম্পত্তি-ধনরত্ন-টাকাকড়ির অনন্ত প্লাবন! সূর্য গোচরে আগামী ৪ মাস ৪ রাশির মহারাজকীয় সময়! সূর্য কি প্রসন্ন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সূর্যের নক্ষত্র পরিবর্তনে ঘটবে বিরাট প্রাপ্তিযোগ। ধনসম্পত্তিতে ভরে উঠবে ঘর। সমাজে মানসম্মান বৃদ্ধি পাবে। দারুণ সুখের সময় ৪ রাশির। উৎসবের মরশুমে উন্নতির জোয়ারে ভেসে যাবেন এঁরা। আর মাত্র ৫ দিন। এর পরেই বিরাট পরিবর্তন ভাগ্যে। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বরে সূর্যদেব তাঁর নিজের নক্ষত্র উত্তরাফাল্গুনীতে প্রবেশ করবেন। সেই উপলক্ষে বিরাট প্রাপ্তি ঘটবে কয়েকটি রাশির। এর সূত্রে কোন কোন রাশি লাভবান হবে? আসুন, শুভ কাজ ফেলে না রেখে জেনে ফেলা যাক সেই সুখ-বার্তা।
উত্তরাফাল্গুনী নক্ষত্রে সূর্য
জ্যোতিষে সূর্যদেবতাকে আত্মা, পিতা এবং মান-সম্মানের কারক দেবতা (নক্ষত্র) হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে, যখনই সূর্য তাঁর রাশি বা নক্ষত্র পরিবর্তন করেন, তখনই তার শুভ প্রভাব সরাসরি পড়ে মানবজীবনে। সূর্যের প্রভাবে এঁদের কর্মজীবন, আর্থিক অবস্থা এবং সামাজি সম্মান ও প্রতিপত্তির উপর পড়ে বড় রকম প্রভাব। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর সূর্য উত্তরাফাল্গুনী নক্ষত্রে প্রবেশ করতে চলেছেন। উত্তরাফাল্গুনী নক্ষত্রের অধিপতি স্বয়ং সূর্যই। যখন কোনো গ্রহ তার নিজের নক্ষত্রেই গোচর করে তখন তা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং শুভ ফলদায়ী হয়ে ওঠে। সূর্যের ক্ষেত্রেও সেটা ঘটবে। তাহলে, সূর্যের এই নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে কোন কোন রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হতে চলেছে?
মেষ রাশি
মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সূর্যের এই গোচর তাঁদের কর্মজীবন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্দান্ত উন্নতি আনবে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চাকরিতে পদোন্নতির অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁরা এবার সুখবর পাবেন।
বৃষ রাশি
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য সূর্যের নিজের নক্ষত্রে আগমন কর্মক্ষেত্রে লাভের যোগ তৈরি করতে চলেছে। যাঁরা নিজস্ব ব্যবসা করছেন বা নতুন কোনো কাজ শুরু করতে চলেছেন, তাঁরা এই গোচরের শুভ প্রভাবে বড় ধরনের আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। পাশাপাশি, যাঁরা গাড়ি কেনার কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য সময়টি খুবই উপযুক্ত হতে চলেছে।
সিংহ রাশি
সিংহ রাশির অধিপতি স্বয়ং সূর্য দেব, তাই এই গোচর আপনার জন্য বরদানের চেয়ে কম হবে না। পুরনো রোগব্যাধি থেকে মুক্তি মিলবে। কর্মরত ব্যক্তিরা বড় কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা সাফল্য পাবেন।
বৃশ্চিক রাশি
বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সূর্যের এই নক্ষত্র পরিবর্তন ভাগ্যের দরজা খুলে দেওয়ার মতো প্রমাণিত হবে। আটকে থাকা টাকা ফেরত আসবে এবং আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকেও ভালো মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর সাথে সাথে পিতার পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে এবং পরিবারে মাঙ্গলিক কাজ সম্পন্ন হবে।
সূর্যদেবকে প্রসন্ন করার উপায়
সূর্য অর্ঘ্য: প্রতিদিন সকালে উদীয়মান সূর্যকে তামার ঘটি বা পাত্র থেকে জল অর্পণ করুন। জলে সিঁদুর/কুমকুম এবং লাল ফুল মিশিয়ে নিন।
প্রতিদিন অথবা রবিবার আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করুন।
মন্ত্র: জল দেওয়ার সময় "ওঁ সূর্যায় নমঃ" বা "ওঁ ঘৃণি সূর্যায় নমঃ" মন্ত্র জপ করুন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
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