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সম্পত্তি-ধনরত্ন-টাকাকড়ির অনন্ত প্লাবন! সূর্য গোচরে আগামী ৪ মাস ৪ রাশির মহারাজকীয় সময়! সূর্য কি প্রসন্ন?

Surya Nakshtra Parivartan: আর মাত্র ৫ দিন। এর পরেই বিরাট পরিবর্তন ভাগ্যে। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বরে সূর্যদেব তাঁর নিজের নক্ষত্র উত্তরাফাল্গুনীতে প্রবেশ করবেন। সেই উপলক্ষে বিরাট প্রাপ্তি ঘটবে কয়েকটি রাশির। এর সূত্রে কোন কোন রাশি লাভবান হবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 08, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:55 PM IST
সম্পত্তি-ধনরত্ন-টাকাকড়ির অনন্ত প্লাবন! সূর্য গোচরে আগামী ৪ মাস ৪ রাশির মহারাজকীয় সময়! সূর্য কি প্রসন্ন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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