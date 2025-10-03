শুভ শক্তির জয়: মহিষাসুর বধ, রাবণ দহন ও অর্জুনের বিজয়— এক দিনে তিন ইতিহাস

শুভ শক্তির জয়: মহিষাসুর বধ, রাবণ দহন ও অর্জুনের বিজয়— এক দিনে তিন ইতিহাস
হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, দুর্গাপূজার নয় দিনের উৎসবের পর দশম দিনে উদযাপন করা হয় বিজয়া দশমী। এই বিশেষ দিনটিকে ঘিরে রয়েছে একাধিক পৌরাণিক কাহিনি এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য।
পৌরাণিক কাহিনি: মহিষাসুর বধ ও দেবী দুর্গার জয় পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, মহিষাসুর নামক এক রাক্ষসের অত্যাচারে দেবতারা যখন অত্যাচারিত হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হন, তখন মহাদেবের তেজ ও অন্যান্য দেবতাদের শক্তিতে সৃষ্টি হন দেবী মহামায়া মা দুর্গা। তিনি মহিষাসুরের বিরুদ্ধে টানা নয় দিন যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধের অবসান ঘটে দশম দিনে, যখন দেবী দুর্গার হাতে মহিষাসুরের বিনাশ হয়। অশুভ শক্তির পরাজয় এবং শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক হিসেবে ভারতের নানান প্রান্তে এই বিজয়া দশমী উদযাপিত হয়।
ঐতিহাসিক তাৎপর্য: রাবণ দহন ও অর্জুনের বিজয় বিজয়া দশমীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সত্য যুগের ঘটনা। এই দিনে শ্রী রামচন্দ্র দুরাচারী রাবণকে বধ করে বিজয় লাভ করেন। এই ইতিহাসকে স্মরণ রেখেই প্রতি বছর এই দশমী তিথিতে দশেরা বা দশমীর দিন রাবণের কুশপুতুল দাহ করে রামচন্দ্রের বিজয় উৎসব পালন করা হয়।
ঠিক একইভাবে, মহাভারতের দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রের ঐতিহাসিক ভূমিতে এই দিনেই শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় বীর অর্জুন বিরাট রাজার গোধন উদ্ধারের সময় কৌরবদের এক হাজার সেনাকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেন। তাই অনেকে এই দিনটিকে অর্জুনের জয় অর্থাৎ সত্যের জয় হিসেবেও পালন করে থাকেন।
বিজয়া দশমী: বিদায় এবং আনন্দ
বিশেষ করে বাঙালিরা এই দিনটি একদিকে যেমন দেবী দুর্গার বরণ ও সিঁদুর খেলার আনন্দে মেতে ওঠেন, তেমনই অন্যদিকে দেবীর কৈলাসে প্রত্যাবর্তনের অর্থাৎ প্রতিমা বিসর্জনের দুঃখে বিষণ্ণ হন। এই আনন্দ ও বিষাদের মিশ্রণে এক বিশেষ আবেগ নিয়ে বিজয়া দশমী পালিত হয়।