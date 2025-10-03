English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

শুভ শক্তির জয়: মহিষাসুর বধ, রাবণ দহন ও অর্জুনের বিজয়— এক দিনে তিন ইতিহাস

হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, দুর্গাপূজার নয় দিনের উৎসবের পর দশম দিনে উদযাপন করা হয় বিজয়া দশমী। এই বিশেষ দিনটিকে ঘিরে রয়েছে একাধিক পৌরাণিক কাহিনি এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 3, 2025, 08:53 PM IST
শুভ শক্তির জয়: মহিষাসুর বধ, রাবণ দহন ও অর্জুনের বিজয়— এক দিনে তিন ইতিহাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, দুর্গাপূজার নয় দিনের উৎসবের পর দশম দিনে উদযাপন করা হয় বিজয়া দশমী। এই বিশেষ দিনটিকে ঘিরে রয়েছে একাধিক পৌরাণিক কাহিনি এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

Add Zee News as a Preferred Source

পৌরাণিক কাহিনি: মহিষাসুর বধ ও দেবী দুর্গার জয় পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, মহিষাসুর নামক এক রাক্ষসের অত্যাচারে দেবতারা যখন অত্যাচারিত হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হন, তখন মহাদেবের তেজ ও অন্যান্য দেবতাদের শক্তিতে সৃষ্টি হন দেবী মহামায়া মা দুর্গা। তিনি মহিষাসুরের বিরুদ্ধে টানা নয় দিন যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধের অবসান ঘটে দশম দিনে, যখন দেবী দুর্গার হাতে মহিষাসুরের বিনাশ হয়। অশুভ শক্তির পরাজয় এবং শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক হিসেবে ভারতের নানান প্রান্তে এই বিজয়া দশমী উদযাপিত হয়।

আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: গ্লাসগোর বুকে বাংলার প্রাণ, ৪৫ বছরে স্কটল্যান্ডের দুর্গাপুজো এখন ঐতিহ্যের মশাল!

ঐতিহাসিক তাৎপর্য: রাবণ দহন ও অর্জুনের বিজয় বিজয়া দশমীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সত্য যুগের ঘটনা। এই দিনে শ্রী রামচন্দ্র দুরাচারী রাবণকে বধ করে বিজয় লাভ করেন। এই ইতিহাসকে স্মরণ রেখেই প্রতি বছর এই দশমী তিথিতে দশেরা বা দশমীর দিন রাবণের কুশপুতুল দাহ করে রামচন্দ্রের বিজয় উৎসব পালন করা হয়।

ঠিক একইভাবে, মহাভারতের দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রের ঐতিহাসিক ভূমিতে এই দিনেই শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় বীর অর্জুন বিরাট রাজার গোধন উদ্ধারের সময় কৌরবদের এক হাজার সেনাকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেন। তাই অনেকে এই দিনটিকে অর্জুনের জয় অর্থাৎ সত্যের জয় হিসেবেও পালন করে থাকেন।

আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: লন্ডনেও কলকাতার গন্ধ, ৬১ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে ক্যামডেনের পুজোয় এবার থিম 'মা'

বিজয়া দশমী: বিদায় এবং আনন্দ
বিশেষ করে বাঙালিরা এই দিনটি একদিকে যেমন দেবী দুর্গার বরণ ও সিঁদুর খেলার আনন্দে মেতে ওঠেন, তেমনই অন্যদিকে দেবীর কৈলাসে প্রত্যাবর্তনের অর্থাৎ প্রতিমা বিসর্জনের দুঃখে বিষণ্ণ হন। এই আনন্দ ও বিষাদের মিশ্রণে এক বিশেষ আবেগ নিয়ে বিজয়া দশমী পালিত হয়।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Bijoya Dashami Dussehra Durga Puja Mahishasura Mardini Ravan Dahan
পরবর্তী
খবর

Shani Sade Sati: অচিরেই বক্রী থেকে মার্গী হবেন শনি! যাঁদের সাড়েসাতি দশা চলছে, তাঁদের জীবনে বিরাট বদল! কী ঘটবে তাঁদের? ক্ষতি, না লাভ?
.

পরবর্তী খবর

Female Doctor shoching incident: স্বামীর পরকীয়া, লাগাতার অত্যাচার! অতিষ্ঠ চিকিত্‍সক-স্ত্রীর...