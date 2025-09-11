Solar Eclipse Effect: কালো ২১? মহালয়ার দিনের সূর্যগ্রহণে বিভিন্ন রাশির উপর পড়ছে ভয়ংকর অশুভ প্রভাব...খুব সাবধান!

Solar Eclipse Effect: কালো ২১? মহালয়ার দিনের সূর্যগ্রহণে বিভিন্ন রাশির উপর পড়ছে ভয়ংকর অশুভ প্রভাব...খুব সাবধান!
Solar Eclipse Effect: ২১ সেপ্টেম্বরের সূ্র্য গ্রহণ ঘটতে চলেছে কন্যায় রাশিতে। এই গ্রহণ বিভিন্ন রাশির উপর নানা প্রভাব ফেলবে। থাকতে হবে সাবধানে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের শেষ গ্রহণ (final eclipse of 2025) হবে আসলে আংশিক গ্রহণ (partial solar eclipse)। এটি হবে আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষে, অমাবস্য়ায়। যেটি আবাহর মহালয়ার দিন (Ashwin Krishna Paksha's Amavasya)। ২১ সেপ্টেম্বরে (On September 21 2025)। গ্রহণ শুরু হবে (eclipse) রাত ১০টা ৫৯ মিনিটে। শেষ হবে রাত ৩টে ২৩ মিনিটে। অস্ট্রেলিয়া নিউ জিল্যান্ড থেকে এই গ্রহণ স্পষ্ট দেখা যাবে।
কন্যায় গ্রহণ
জ্য়োতিষ বলছে, ২১ সেপ্টেম্বরের সূ্র্য গ্রহণ ঘটতে চলেছে কন্যায় রাশিতে এবং উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে। এটি একটি আংশিক সূর্যগ্রহণ হবে। এই গ্রহণ রাত ১০টা ৫৯ মিনিটে শুরু হবে এবং রাত ৩টা ২৩ মিনিটে শেষ হবে। এই গ্রহণ বিভিন্ন রাশির উপর নানা রকম প্রভাব ফেলবে।
২১ সেপ্টেম্বর
২১ সেপ্টেম্বরে এই বছরের শেষ ও দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ হবে। এই গ্রহণটি পিতৃ অমাবস্যার দিন পড়ছে। দিনটি পিতৃপক্ষের শেষ দিন। এই সূর্যগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান হবে না, তাই এর সূতক কালও বৈধ নয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যগ্রহণকে একটি অশুভ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষ বলছে, এই গ্রহণ ১২টি রাশির উপরই প্রভাব ফেলবে। ২১ সেপ্টেম্বরে হতে চলা এই সূর্যগ্রহণ মেষ থেকে মীন-- সব রাশিদের উপরই প্রভাব ফেলবে।
শনি সাড়েসাতি ও ঢাইয়াপীড়িত রাশিদের উপর
শনি সাড়েসাতি ও ঢাইয়াপীড়িত রাশিদের উপর সূর্যগ্রহণের প্রভাব পড়বে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে মেষ, কুম্ভ ও মীন রাশির উপর শনির সাড়েসাতি চলছে। মেষ রাশির উপর শনির সাড়েসাতির প্রথম পর্যায়, মীন রাশির উপর দ্বিতীয় এবং কুম্ভ রাশির উপর শনির সাড়েসাতির তৃতীয় ও শেষ পর্যায় চলছে। সিংহ ও ধনু রাশির উপর চলছে শনির ঢাইয়া। পিতৃ-অমাবস্যায় হতে চলা সূর্যগ্রহণ শনি ঢাইয়া ও সাড়েসাতি-পীড়িত রাশিদের জন্য ভালো বলে বিবেচিত হচ্ছে না। এই সময়ে এই রাশিদের কাজকর্মে বাধা আসতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ হতে পারে। সন্তানের দিক থেকে শুভ খবর না-ও আসতে পারে। এঁরা যে কোনও কাজেই আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করতে পারেন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
