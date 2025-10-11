Amitabh Bachchan: ১৬৩০ কোটির সাম্রাজ্য! অভিনয় নয়, অমিতাভের আয়ের সবচেয়ে বড় উত্স...
Amitabh Bachchan Net Worth: বলিউডের শাহেনশা অমিতাভ বচ্চনের মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১,৬৩০ কোটি টাকা। অভিনয়, KBC, এবং রিয়্যাল এস্টেটে বিনিয়োগের মাধ্যমেই তিনি এই বিশাল আর্থিক সাম্রাজ্য তৈরি করেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের ‘শাহেনশা’ অমিতাভ বচ্চন। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় সিনেমাকে যিনি একাই শাসন করে চলেছেন, সেই 'বিগ বি'-র মোট সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে কার্যত চোখ কপালে উঠবে আমজনতার। অভিনয়, রিয়্যাল এস্টেট এবং ব্যবসায়িক বিনিয়োগের মাধ্যমে তিনি তৈরি করেছেন এক বিশাল আর্থিক সাম্রাজ্য।
সম্প্রতি প্রকাশিত এক আন্তর্জাতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, 'সুপারস্টার অফ দ্য মিলিনিয়াম' অমিতাভ বচ্চনের মোট সম্পত্তির আনুমানিক পরিমাণ ১,৬৩০ কোটি টাকা। এই বিপুল অঙ্ক তাঁকে দেশের অন্যতম ধনী সেলিব্রিটির তকমা দিয়েছে।
আয়ের প্রধান উৎস কী?
অমিতাভ বচ্চনের এই আকাশছোঁয়া সম্পত্তির প্রধান উৎস তাঁর দীর্ঘ ও সফল কর্মজীবন।
সিনেমা: 'জঞ্জির' থেকে শুরু করে হালফিলের 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' পর্যন্ত, প্রায় ২০০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। তাঁর ছবি নির্বাচন এবং অভিনীত চরিত্রের বৈচিত্র্যই তাঁকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।
KBC: বড় পর্দার পাশাপাশি ছোট পর্দাতেও তাঁর দাপট অব্যাহত। জনপ্রিয় কুইজ শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-র সঞ্চালক হিসেবে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত টিভি হোস্টদের মধ্যে অন্যতম।
বিনিয়োগ ও এন্ডোর্সমেন্ট: একাধিক নামী ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ এবং রিয়্যাল এস্টেটে তাঁর বড় অঙ্কের বিনিয়োগও এই বিপুল সম্পত্তির নেপথ্যে অন্যতম কারণ। মুম্বইয়ের আইকনিক বাংলো 'প্রতীক্ষা'-সহ বেশ কয়েকটি সম্পত্তি রয়েছে তাঁর।
ভারতীয় সিনেমায় তাঁর অতুলনীয় অবদানের জন্য তিনি ২০১৯ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার সহ একাধিক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। শুধুমাত্র একজন অভিনেতা নন, অমিতাভ বচ্চন আজও বলিউডের এক জীবন্ত কিংবদন্তি এবং এক বিশাল আর্থিক সাম্রাজ্যের মালিক।
