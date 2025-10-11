English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Amitabh Bachchan: ১৬৩০ কোটির সাম্রাজ্য! অভিনয় নয়, অমিতাভের আয়ের সবচেয়ে বড় উত্‍স...

Amitabh Bachchan Net Worth: বলিউডের শাহেনশা অমিতাভ বচ্চনের মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১,৬৩০ কোটি টাকা। অভিনয়, KBC, এবং রিয়্যাল এস্টেটে বিনিয়োগের মাধ্যমেই তিনি এই বিশাল আর্থিক সাম্রাজ্য তৈরি করেছেন।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 11, 2025, 08:43 PM IST
Amitabh Bachchan: ১৬৩০ কোটির সাম্রাজ্য! অভিনয় নয়, অমিতাভের আয়ের সবচেয়ে বড় উত্‍স...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের ‘শাহেনশা’ অমিতাভ বচ্চন। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় সিনেমাকে যিনি একাই শাসন করে চলেছেন, সেই 'বিগ বি'-র মোট সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে কার্যত চোখ কপালে উঠবে আমজনতার। অভিনয়, রিয়্যাল এস্টেট এবং ব্যবসায়িক বিনিয়োগের মাধ্যমে তিনি তৈরি করেছেন এক বিশাল আর্থিক সাম্রাজ্য।
সম্প্রতি প্রকাশিত এক আন্তর্জাতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, 'সুপারস্টার অফ দ্য মিলিনিয়াম' অমিতাভ বচ্চনের মোট সম্পত্তির আনুমানিক পরিমাণ ১,৬৩০ কোটি টাকা। এই বিপুল অঙ্ক তাঁকে দেশের অন্যতম ধনী সেলিব্রিটির তকমা দিয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Saiyaara Box Office Record: নবাগতদের নিয়ে ৫৮০ কোটির রেকর্ড গড়ল সাইয়ারা, উচ্ছ্বসিত পরিচালক মোহিত সুরি...

আয়ের প্রধান উৎস কী?

অমিতাভ বচ্চনের এই আকাশছোঁয়া সম্পত্তির প্রধান উৎস তাঁর দীর্ঘ ও সফল কর্মজীবন। 

 সিনেমা: 'জঞ্জির' থেকে শুরু করে হালফিলের 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' পর্যন্ত, প্রায় ২০০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। তাঁর ছবি নির্বাচন এবং অভিনীত চরিত্রের বৈচিত্র্যই তাঁকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

KBC: বড় পর্দার পাশাপাশি ছোট পর্দাতেও তাঁর দাপট অব্যাহত। জনপ্রিয় কুইজ শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-র সঞ্চালক হিসেবে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত টিভি হোস্টদের মধ্যে অন্যতম।
 
বিনিয়োগ ও এন্ডোর্সমেন্ট: একাধিক নামী ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ এবং রিয়্যাল এস্টেটে তাঁর বড় অঙ্কের বিনিয়োগও এই বিপুল সম্পত্তির নেপথ্যে অন্যতম কারণ। মুম্বইয়ের আইকনিক বাংলো 'প্রতীক্ষা'-সহ বেশ কয়েকটি সম্পত্তি রয়েছে তাঁর।

আরও পড়ুন: Sudip Mukherjee Marriage: পৃথার সঙ্গে সত্যিই বিচ্ছেদ? এবার বিয়ে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত 'চিরসখা' সুদীপের...

ভারতীয় সিনেমায় তাঁর অতুলনীয় অবদানের জন্য তিনি ২০১৯ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার সহ একাধিক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। শুধুমাত্র একজন অভিনেতা নন, অমিতাভ বচ্চন আজও বলিউডের এক জীবন্ত কিংবদন্তি এবং এক বিশাল আর্থিক সাম্রাজ্যের মালিক।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Amitabh Bachchan Net WorthAmitabh BachchanAmitabh Bachchan PropertyAmitabh BachchanAll About Amitabh Bachchan
পরবর্তী
খবর

Saiyaara Box Office Record: নবাগতদের নিয়ে ৫৮০ কোটির রেকর্ড গড়ল সাইয়ারা, উচ্ছ্বসিত পরিচালক মোহিত সুরি...
.

পরবর্তী খবর

Maria Corina Machado dedicated her Nobel to Trump: নাকের বদলে নরুন! ভেনেজুয়েলার মানুষের লড়া...