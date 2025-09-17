English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Disha Patani: দিশা পাটানির বাড়িতে গুলি! গোল্ডি ব্রার গ্যাংয়ের দুই শয়তান নিকেশ...

Disha Patani:  সলমানের পর এবার দিশা পাটানির (Disha Patani) বাড়িতে হামলা। শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ভোরে বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানির বরেলির বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 17, 2025, 09:49 PM IST
Disha Patani: দিশা পাটানির বাড়িতে গুলি! গোল্ডি ব্রার গ্যাংয়ের দুই শয়তান নিকেশ...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশে বরেলির অভিনেত্রী  দিশা পাটানির বাড়ি গুলিকাণ্ডে বড় আপডেট। পুলিসের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত দুই অভিযুক্তই। ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়েছে পিস্তল ও কার্তুজ। নিহতরা কুখ্যাত আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে খবর।

পুলিস সূত্রে খবর, আজ মঙ্গলবার  গাজিয়াবাদে যৌথ অভিযান চালায় উত্তর প্রদেশ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF)-এর নয়ডা ইউনিট ও  দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স (CI) ইউনিট। পুলিসকে এগিয়ে আসতে দেখে লক্ষ্য় করে গুলি চালায় দুই অভিযুক্তরা। পুলিসও পালটা জবাব দেয়। গুলির লড়াইয়ে গুরুতর হয় দুই অভিযুক্তই। এরপর তাদের নিজেদের হেফাজত নেয় পুলিস। চিকিত্‍সার জন্য দু'জনকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় হাসপাতালে। অভিযুক্তকে শনাক্ত করা গিয়েছে। একজন হরিয়ানার রোহতকের বাসিন্দা রবীন্দ্র, আরেকজন সোনপতের অরুণ।

ঘটনার সূত্রপাত ১৩ সেপ্টেম্বর। সেদিন ভিনেত্রী দিশা পাটানির বরেলির বাড়িতে গুলি চালায় দুই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। মোটর বাইকে করে এসেছিল তারা। দিশা তখন মুম্বইয়ে। তবে পরিবারের সদস্যরা কিন্তু বরেলির বাড়িতেই ছিলেন। ঘটনায় অবশ্য কেউ হতাহত হননি। এই ঘটনার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে হামলার দায় স্বীকার করে গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা এবং গোল্ডি ব্রার। তাদের দাবি, হিন্দু আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজ এবং অনিরুদ্ধাচার্য মহারাজকে অপমান করার প্রতিশোধ হিসেবে এই হামলা চালানো হয়েছে।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Disha PataniShots fired at actor Disha Patani homeRohit GodaraGoldy Brar
