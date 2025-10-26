Tollywood: বড়দিনে শো-এর লড়াই নয়, শো ভাগের ঐক্য! উৎসবে সর্বোচ্চ ৩ বাংলা ছবি মুক্তির সিদ্ধান্ত স্ক্রিনিং কমিটির...
Bengali Movie Release 2025: বড়দিনেও আসছে না পাঁচটা বাংলা ছবি। যেকোনো বিশেষদিনে বা উৎসবে সর্বোচ্চ তিনটে ছবি মুক্তি পাবে, যাতে সব বাংলা ছবিই ভালো সংখ্যক শো পায়, জানান স্ক্রিনিং কমিটি। রবিবারের সেই বৈঠকে সারা বছর কখন কোন প্রযোজকের বাংলা ছবি আসবে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। কাকাবাবু না কি গৌরাঙ্গ কে আসতে চলেছে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোয় একসঙ্গে চারটে ছবি মুক্তির ফলে শো পাওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কোনোছবিই কাঙ্খিত ব্যবসা করতে পারেনি। আগামী ছুটি অর্থাৎ বড়দিনেও পাঁচটা বাংলা ছবি মুক্তির কথা ছিল।
তবে রবিবার বাংলা ছবির স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকে ঠিক হয়েছে, যেকোনো বিশেষদিনে বা উৎসবে সর্বোচ্চ তিনটে ছবি মুক্তি পাবে, যাতে সব বাংলা ছবিই ভালো সংখ্যক শো পায়। মিটিং শেষে ইমপা-র সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত জানান,'সকল প্রযোজকের উপস্থিতিতে ঠিক হয়েছে যে বড়দিনে তিনটে বাংলা ছবি মুক্তি পাবে। বাকি ছবিগুলো কোন তারিখে মুক্তি পাবে, তা ঠিক হবে আগামী মিটিংয়ে।'
জানা যায়, এবছর বড়দিনে মুক্তি পাবে ‘প্রজাপতি টু’, ‘মিতিন মাসি’ সিরিজের নতুন ছবি ও এসভিএফ যে দু’টো ছবির সঙ্গে যুক্ত, তার মধ্যে একটা ছবি, সেটি হতে পারে কাকাবাবু সিরিজের ছবি অথবা দাগ মিডিয়ার সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’।
যে ২ ছবি বড়দিনে জায়গা পেল না, তারা আসতে পারে ২৩ জানুয়ারি। উইন্ডোজের ‘ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল’ আসবে ২৩ জানুয়ারি, সঙ্গে কাকাবাবু বা ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' আরও একটা বাংলা ছবি আসবে ওই দিনে।
২০২৬ সালে তালিকায় রয়েছে অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা সেন জুটির ছবি, রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় ‘হোক কলরব’, অরিন্দম শীলের পরিচালনায় ‘কর্পূর’, ব্রাত্য বসুর 'শেকড়', ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর 'রেখা', কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ওয়েটিং রুম', জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের একেন সিরিজের ছবি, ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোনাদা' সহ বেশ কিছু ছবি।
২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচন তাই জানুয়ারির পর থেকে মে মাস পর্যন্ত বড় বিনিয়োগের বাংলা ছবি মুক্তি পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা কম।
এদিন স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকে সারা বছর কখন কোন প্রযোজকের বাংলা ছবি আসবে, তা নিয়েও প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা হয়েছে। প্রযোজকরা ছুটির দিনগুলো ভাগ করে নিয়েছেন, এমনটাই খবর।
এসভিএফ-এর ছবি আসতে পারে পয়লা বৈশাখ, গরমের ছুটি, ঈদ, দুর্গাপুজোতে। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ আসতে পারে পুজোয়। উইন্ডোজ-এর ছবি আসবে ২৩ জানুয়ারি, গরমের ছুটি আর পুজোয়। বড়দিনে আর গরমের ছুটিতে ছবি আনবেন রাণা সরকার। ফিরদৌসুল হাসান প্রযোজিত ছবি আসবে পুজোয়। বড়দিনে নিশপাল সিং আর অতনু রায়চৌধুরীর ছবিও আসতে পারে।
নন্দী মুভিজের প্রযোজনায় জিতের ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ ১৫ অগস্ট মুক্তি পেতে পারে বলে প্রাথমিক পর্যায়ে আলেচনা হয়েছে।
দেবের ‘খাদান টু’ নিশপাল সিংয়ের সঙ্গে,সেটা বড়দিনে আসবে নাকি তার আগে, ঠিক নেই। দেবের ছবি সাধারণত পুজো আর ক্রিসমাসে আসে, তবে ২০২৬-এ দেবের ক’টা ছবি আসবে আর কোন-কোন সময়ে, তা এখনও ঠিক নেই।
