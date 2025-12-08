English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aamir Khan | Kareena Kapoor Khan: শেষপর্যন্ত কি চতুরের চুক্তি সাইন করবে ব়্যাঞ্চো? প্রিয়ার সঙ্গে কেমন হবে ফুংকুস ওয়াংড়ুর সংসার? এবার জানা যাবে। ২০২৬ সালেই ফের ফিরছেন তাঁরা। সোমবার জানা গেল সুখবর। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 8, 2025, 06:26 PM IST
3 Idiots Sequel: ছাব্বিশের সবচেয়ে বড় চমক! পর্দায় ফিরছে ব়্যাঞ্চোর রোম্যান্স, থ্রি ইডিয়টসের সিক্যুয়েল আনছেন রাজু হিরানি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৫ বছর পর আবারও দেখা হবে ব়্যাঞ্চো (Rancho), ভাইরাস (Virus), চতুর (Chatur), মিলিমিটার (Millimeter), ফারহান (Farhan), রাজু (Raju), প্রিয়ার (Priya) সঙ্গে? সোমবার এমনই সুখবর ভেসে এলো আরব সাগরের তীর থেকে। সূত্রের খবর, আগামী বছরেই আসছে থ্রি ইডিয়টসের সিক্যোয়েল (3 Idiots Sequel)। মন ভালো করা এই খবরে আনন্দে ভাসছে সিনেপ্রেমীরা। 

বক্স অফিসে রেকর্ড গড়া ব্লকবাস্টার ছবি 'থ্রি ইডিয়টস'-এর (3 Idiots) অনুরাগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। ছবিটি মুক্তির ১৫ বছর পর অবশেষে সিক্যুয়েল নিয়ে ফিরতে চলেছেন পরিচালক। এই বহু প্রতীক্ষিত সিক্যুয়েলে ফের একবার দেখা যাবে মূল অভিনেতা আমির খান (Aamir Khan), করিনা কাপুর খান (Kareena Kapoor Khan), আর. মাধবন (R. Madhaban) এবং শরমন জোশীকে (Sharman Joshi)। রাজকুমার হিরানিই (Rajkumar Hirani) ছবিটি পরিচালনা করবেন। প্রযোজনা করবেন বিধু বিনোদ চোপড়া, হিরানি এবং আমির খান।

সূত্রের খবর, এই সিক্যুয়েলের শুটিং শুরু হবে ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। ভেতরের খবর অনুযায়ী, "চিত্রনাট্য চূড়ান্ত করা হয়েছে, এবং টিম এটি নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত। তারা মনে করছেন প্রথম ছবির ম্যাজিক ফিরে আসবে এবং সিক্যুয়েলটি প্রথম অংশের মতোই মজাদার, আবেগপূর্ণ এবং অর্থবহ হবে।"

সূত্রের আরও দাবি, "গল্পটি হবে আগের ছবির ধারাবাহিকতা। ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে চরিত্রগুলো আলাদা হওয়ার প্রায় ১৫ বছর পর তারা একটি নতুন অ্যাডভেঞ্চারের জন্য ফের একত্রিত হবে।" দর্শকরা এবার 'র‍্যাঞ্চো', 'ফারহান', 'রাজু' এবং 'পিয়া'-এর নস্টালজিয়ায় ভাসবেন তবে এবার তাদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের নতুন হিউমারের ও অভিজ্ঞতার ছোঁয়া থাকবে।

জানা গেছে, পরিচালক রাজকুমার হিরানি দীর্ঘদিন ধরেই সিক্যুয়েল তৈরির কথা ভাবছিলেন। তবে তাঁর 'দাদাসাহেব ফালকে বায়োপিক' আপাতত স্থগিত হওয়ার পর, তিনি 'থ্রি ইডিয়টস ২'-এর জন্য সময় পান। সেই চিত্রনাট্য নিয়েই এবার সেটে নামবেন রাজকুমার হিরানি। গল্প তাঁর ভাবাই ছিল, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন এটি নিখুঁত হোক এবং মূল ছবিটির ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই হয়, দাবি সূত্রের। 

প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'থ্রি ইডিয়টস' ছবিটি মূলত প্রশ্ন তুলেছিল ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। পরবর্তীতে এই ছবি একটি কাল্ট ক্ল্যাসিকে পরিণত হয়েছে। এটি ছিল প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যা ২০০ কোটির বেশি আয় করে এবং বলিউডের জন্য নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে। এখনও প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হন দর্শকেরা। সেই নস্টালজিয়াই আবার ফিরবে পর্দায়। ইতোমধ্যেই দশকের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত সিনেমাগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, আমির খান এবং রাজকুমার হিরানি আপাতত তাঁদের 'দাদাসাহেব ফালকে বায়োপিক' স্থগিত রেখেছেন, কারণ তাঁরা চিত্রনাট্য নিয়ে সন্তুষ্ট নন।

