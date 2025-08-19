English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Achyut Potdar Death: বিনোদন জগতে শোকের ছায়া! প্রয়াত 'থ্রি ইডিয়টস' খ্যাত জনপ্রিয় অভিনেতা...

Veteran actor Achyut Potdar passed away: প্রবীণ অভিনেতা অচ্যুত পোতদার মুম্বইয়ের থানেতে ৯১ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। হিন্দি ও মারাঠি সিনেমা এবং বিভিন্ন টেলিভিশন শো-তে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 19, 2025, 10:00 AM IST
Achyut Potdar Death: বিনোদন জগতে শোকের ছায়া! প্রয়াত 'থ্রি ইডিয়টস' খ্যাত জনপ্রিয় অভিনেতা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডে শোকের ছায়া। প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা অচ্যুত পোতদার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। ১৮ অগাস্ট, সোমবার তিনি প্রয়াত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। 

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: সপ্তাহজুড়ে গভীর নিম্নচাপের তাণ্ডব! সমস্ত জেলায় ভারী বৃষ্টি, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

স্বাস্থ্যজনিত জটিলতার কারণে কারণে অভিনেতা থানের জুপিটার হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তবে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি। ১৯ অগাস্ট থানেতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।

চার দশকের বেশি সময়ের অভিনয় জীবনে অচ্যুত পোতদার ১২৫টিরও বেশি হিন্দি ও মারাঠি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর কেরিয়ারে বাণিজ্যিক সাফল্য ও সমালোচকদের প্রশংসা—দুইয়েরই দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে: আক্রোশ, আলবার্ট পিন্টো কো গুস্সা কিউঁ আতা হ্যায়, অর্ধ সত্য, তেজাব, পরিন্দা, রাজু বান গয়া জেন্টলম্যান, দিলওয়ালে, রঙ্গীলা, বাস্তব, হাম সাথ সাথ হ্যায়, পরিণীতা, লাগে রহো মুন্না ভাই, দাবাং ২ এবং ভেন্টিলেটর।

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভাগ্যের জোরে সফলতা আসবে তুলার, স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন বৃশ্চিক...

এই সবের পাশাপাশি আমির খানের জনপ্রিয় ছবি 'থ্রি ইডিয়টস'এ শিক্ষকের ভূমিকা নজর কেড়েছিল। ছবিতে তাঁর বিখ্যাত ডায়লগ 'ক্যাহনা কেয়া চাহতে হো'। 

বড়পর্দার পাশাপাশি ছোটপর্দাতেও তিনি ছাপ ফেলে গিয়েছেন। টেলিভিশনে তাঁর ক্যারিয়ারও ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। তিনি বহু জনপ্রিয় ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন, যেমন: ভারত এক খোঁজ, অল দ্য বেস্ট (দূরদর্শন), প্রধানমন্ত্রী (জি টিভি), আগলে জনম মোহে বেটিয়া হি কিজো (জি টিভি), আহট সিজন ১ (১৯৯৫–২০০১, সনি টিভি), ওয়াগলে কি দুনিয়া, এবং মাঝা হোশিল না (জি মারাঠি)।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
3 idiotsAchyut PotdarAchyut Potdar dies
পরবর্তী
খবর

Vivek Agnihotri on Saswata Chatterjee: 'এত বিতর্ক! বেঙ্গল ফাইলসের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেতে পারেন শাশ্বত...'
.

পরবর্তী খবর

Alien Approaching Earth: ভয়ংকর গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে এলিয়েনদের স্পেসক্র্যাফ্ট! আতঙ্কে...