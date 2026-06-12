Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /Rs 370 Biryani Row: বিরিয়ানি খাওয়ালেই মিলবে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা? মেডি শো-র টক্সিক রসিকতা, মামলা ঠুকল পুলিস, আসরে মহিলা কমিশন

Rs 370 Biryani Row: বিরিয়ানি খাওয়ালেই মিলবে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা? মেডি শো-র টক্সিক রসিকতা, মামলা ঠুকল পুলিস, আসরে মহিলা কমিশন

Pranit More Himanshu Jangra: বিতর্ক চরম রূপ নিতেই এর বড়সড় খেসারত দিতে হয়েছে অভিযুক্তদের। হিমাংশু জাংড়াকে তাঁর কোম্পানি চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে। অন্যদিকে, তীব্র ট্রোলিংয়ের মুখে পড়ে কমেডিয়ান প্রণীত মোরে ক্ষমা চেয়ে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি ডিঅ্যাক্টিভেট  করে দিয়েছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 12, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:18 PM IST
Rs 370 Biryani Row: বিরিয়ানি খাওয়ালেই মিলবে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা? মেডি শো-র টক্সিক রসিকতা, মামলা ঠুকল পুলিস, আসরে মহিলা কমিশন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিরিয়ানি খাওয়ালেই মিলবে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা? মেডি শো-র টক্সিক রসিকতা, মামলা ঠুকল পুলিস
370 Biryani8 min ago
2
Madan Mitra CID Notice13 min ago
3
Murder case1 hr ago
4
Suvendu Adhikari1 hr ago
5
Purulia Ration Scam2 hrs ago