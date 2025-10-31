English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Actress Rupa Dutta Arrest: চোখের নিমেষে ব্যাগ থেকে হাতসাফাই ৬৩ গ্রাম সোনা! গ্রেফতার 'পকেটমার' টেলি অভিনেত্রী... কেলেঙ্কারি কাণ্ড

Actress Rupa Dutta Arrested in Kolkata: ফের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন টেলি অভিনেত্রী। এক মহিলার ব্যাগ থেকে লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়নার চুরি করেন অভিনেত্রী বলে জানা গিয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 31, 2025, 11:36 AM IST
Actress Rupa Dutta Arrest: চোখের নিমেষে ব্যাগ থেকে হাতসাফাই ৬৩ গ্রাম সোনা! গ্রেফতার 'পকেটমার' টেলি অভিনেত্রী... কেলেঙ্কারি কাণ্ড

পিয়ালী মিত্র: চুরির অভিযোগে ফের গ্রেফতার টেলিভিশন অভিনেত্রী রূপা দত্ত। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে বড়বাজার নন্দরাম এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিস সূত্রে খবর, গত ১৫ অক্টোবর বিকেলবেলা কলকাতার আদি বাঁশতলা লেনে একটি দোকানে শপিং করার সময় এক মহিলার ব্যাগ থেকে মূল্যবান জিনিস চুরি হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

যার মধ্যে ছিল একটি সোনার মঙ্গলসূত্র (প্রায় ২০ গ্রাম), একটি মহিলা সোনার নেকলেস লকেটসহ প্রায় ২১ গ্রাম, দুটি মহিলা সোনার ব্রেসলেট ১৩ গ্রাম এবং ৯ গ্রাম। এছাড়াও ছিল নগদ ৪ হাজার টাকা। ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত শুরু করে।

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: শক্তি হারালেও, প্রভাব যায়নি মন্থার! জেলায় জেলায় অতিভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা... ভয়ংকর দুর্যোগের আশঙ্কা...

পুলিস তদন্তের সময় ঘটনাস্থল এবং আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়। সূত্রের তথ্য এবং প্রযুক্তিগত নজরদারি চালিয়ে বড়বাজার এলাকায় গোপনভাবে নজরদারি করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিনেত্রীকে শনাক্ত করে পুলিস। নজরদারির সময় অভিযুক্ত অভিনেত্রী রূপা দত্তকে পাকড়াও করে পুলিস। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি অপরাধের কথা স্বীকার করেন। রূপার বাড়ি থেকে চুরি করা গয়না বাজেয়াপ্ত করা হয়। মোট গয়না ওজন প্রায় ৬২.৯৫ গ্রাম।

পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, রূপা দত্ত পূর্বে টিভি অভিনেত্রী ছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে তিনি এই ধরনের চুরি-ডাকাতির অপরাধ করছেন।

আরও পড়ুন:North 24 Parganas: তহমিনাকে বাংলাদেশে রেখেই পূজাকে বিয়ে! ভুয়ো পরিচয়পত্রে বাংলায় পাকাপাকি বসবাস, গ্রেফতার 'কীর্তিমান'...

প্রসঙ্গত, অভিনেত্রী রূপা দত্তকে ২০২২ সালে কলকাতা বইমেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কলকাতা বইমেলায় রূপা একটি মানিব্যাগ ডাস্টবিনে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই দৃশ্য দেখে পুলিসের সন্দেহ জাগতেই আটক করা হয় অভিনেত্রীকে। তল্লাশি চালাতেই তাঁর কাছ থেকে ৭৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিস। পকেটমারির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় অভিনেত্রীকে।

উল্লেখ্য, জয় মা বৈষ্ণোদেবী নামে একটি হিন্দি সিরিয়াল থেকে পরিচিতি পান অভিনেত্রী রূপা দত্ত। বাংলা সিনেমাতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Rupa Dutta arrestTV actress crimepocket-picking newsGold theftZee 24 GhantaKolkata Crime Newsactress scandal
পরবর্তী
খবর

Diljit Dosanjh: অমিতাভ বচ্চনের পা ছুঁয়ে প্রণাম, দিলজিৎ দোসাঞ্জকে বয়কটের ডাক নিষিদ্ধ খালিস্তানি সংগঠনের...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal Helpline: SIR বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? সরাসরি ফোন করুন কমিশনে, বাংলার জন্য চালু...