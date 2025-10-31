Actress Rupa Dutta Arrest: চোখের নিমেষে ব্যাগ থেকে হাতসাফাই ৬৩ গ্রাম সোনা! গ্রেফতার 'পকেটমার' টেলি অভিনেত্রী... কেলেঙ্কারি কাণ্ড
Actress Rupa Dutta Arrested in Kolkata: ফের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন টেলি অভিনেত্রী। এক মহিলার ব্যাগ থেকে লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়নার চুরি করেন অভিনেত্রী বলে জানা গিয়েছে।
পিয়ালী মিত্র: চুরির অভিযোগে ফের গ্রেফতার টেলিভিশন অভিনেত্রী রূপা দত্ত। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে বড়বাজার নন্দরাম এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিস সূত্রে খবর, গত ১৫ অক্টোবর বিকেলবেলা কলকাতার আদি বাঁশতলা লেনে একটি দোকানে শপিং করার সময় এক মহিলার ব্যাগ থেকে মূল্যবান জিনিস চুরি হয়।
যার মধ্যে ছিল একটি সোনার মঙ্গলসূত্র (প্রায় ২০ গ্রাম), একটি মহিলা সোনার নেকলেস লকেটসহ প্রায় ২১ গ্রাম, দুটি মহিলা সোনার ব্রেসলেট ১৩ গ্রাম এবং ৯ গ্রাম। এছাড়াও ছিল নগদ ৪ হাজার টাকা। ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত শুরু করে।
পুলিস তদন্তের সময় ঘটনাস্থল এবং আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়। সূত্রের তথ্য এবং প্রযুক্তিগত নজরদারি চালিয়ে বড়বাজার এলাকায় গোপনভাবে নজরদারি করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিনেত্রীকে শনাক্ত করে পুলিস। নজরদারির সময় অভিযুক্ত অভিনেত্রী রূপা দত্তকে পাকড়াও করে পুলিস। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি অপরাধের কথা স্বীকার করেন। রূপার বাড়ি থেকে চুরি করা গয়না বাজেয়াপ্ত করা হয়। মোট গয়না ওজন প্রায় ৬২.৯৫ গ্রাম।
পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, রূপা দত্ত পূর্বে টিভি অভিনেত্রী ছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে তিনি এই ধরনের চুরি-ডাকাতির অপরাধ করছেন।
প্রসঙ্গত, অভিনেত্রী রূপা দত্তকে ২০২২ সালে কলকাতা বইমেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কলকাতা বইমেলায় রূপা একটি মানিব্যাগ ডাস্টবিনে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই দৃশ্য দেখে পুলিসের সন্দেহ জাগতেই আটক করা হয় অভিনেত্রীকে। তল্লাশি চালাতেই তাঁর কাছ থেকে ৭৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিস। পকেটমারির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় অভিনেত্রীকে।
উল্লেখ্য, জয় মা বৈষ্ণোদেবী নামে একটি হিন্দি সিরিয়াল থেকে পরিচিতি পান অভিনেত্রী রূপা দত্ত। বাংলা সিনেমাতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে।
