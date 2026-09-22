/অনন্ত নাগের মুকুটে নতুন পালক! মাম্মুট্টি-কর্তিক থেকে ইয়ামিকে সম্মান, কোথায় কীভাবে দেখবেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বড় পুরস্কার অনুষ্ঠান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। ২২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার গুজরাটের কেভাডিয়ায় একতা নগরে বসছে ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসর। স্ট্যাচু অফ ইউনিটির কাছেই হবে অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ইতিহাসে এবার একটি বড় পরিবর্তনও রয়েছে। সাধারণত দিল্লিতে এই অনুষ্ঠান হলেও ২০২৬ সালে প্রথম বার রাজধানীর বাইরে হচ্ছে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। গুজরাটের কেভাডিয়া থেকেই সেই নতুন পর্বের শুরু।
দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার অনন্ত নাগকে
এবারের অনুষ্ঠানের অন্যতম বড় আকর্ষণ প্রবীণ অভিনেতা অনন্ত নাগ। ২০২৪ সালের দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে কন্নড় ও ভারতীয় সিনেমায় তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে। ‘মালগুডি ডেজ’-সহ বহু জনপ্রিয় কাজের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে।
সেরা অভিনেতা মাম্মুট্টি ও কার্তিক, সেরা অভিনেত্রী ইয়ামি
এবার সেরা অভিনেতার পুরস্কার যৌথভাবে পেয়েছেন মাম্মুট্টি এবং কার্তিক আরিয়ান। ‘ব্রহ্মযুগম’ ছবির জন্য মাম্মুট্টি এবং ‘চন্দু চ্যাম্পিয়ন’-এর জন্য কার্তিক এই সম্মান পেয়েছেন। আর ‘আর্টিকেল ৩৭০’ ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন ইয়ামি গৌতম। একই ছবি সেরা ফিচার ফিল্মের পুরস্কারও পেয়েছে।
আরও যাঁরা বড় পুরস্কার পেয়েছেন
‘অমরন’ ছবির জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন রাজকুমার পেরিয়াসামি। ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’ পেয়েছে সেরা জনপ্রিয় বিনোদনমূলক ছবির পুরস্কার। ‘স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর’-এর জন্য সেরা ডেবিউ পরিচালক হয়েছেন রণদীপ হুডা। ‘শ্রীকান্ত’ সেরা হিন্দি ছবি এবং ‘ফেমিনিচি ফাতিমা’ সেরা মালয়ালম ছবির সম্মান পেয়েছে। বাংলা সিনেমার জন্যও রয়েছে সাফল্য। ‘চালচিত্র এখন’ সেরা বাংলা ছবির পুরস্কার পেয়েছে।
কখন এবং কোথায় দেখবেন?
২২ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টে থেকে শুরু হবে ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের অনুষ্ঠান। যাঁরা সরাসরি অনুষ্ঠানে থাকতে পারবেন না, তাঁরা DD National-এর YouTube চ্যানেলে অনুষ্ঠানটি দেখতে পারবেন।
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