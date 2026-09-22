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অনন্ত নাগের মুকুটে নতুন পালক! মাম্মুট্টি-কর্তিক থেকে ইয়ামিকে সম্মান, কোথায় কীভাবে দেখবেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার?

২২ সেপ্টেম্বর গুজরাটের একতা নগর, কেভাডিয়ায় বসছে ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসর। প্রথম বার দিল্লির বাইরে হচ্ছে এই অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পুরস্কার তুলে দেবেন। অনুষ্ঠান শুরু বিকেল ৩টেয় এবং DD National-এর ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি দেখা যাবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 22, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:41 PM IST
অনন্ত নাগের মুকুটে নতুন পালক! মাম্মুট্টি-কর্তিক থেকে ইয়ামিকে সম্মান, কোথায় কীভাবে দেখবেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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