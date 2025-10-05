New Family Member In Khan Family: খান পরিবারে ফুটফুটে কন্যাসন্তান! দ্বিতীয়বার বাবা হলেন আরবাজ...

New Family Member In Khan Family: খান পরিবারে ফুটফুটে কন্যাসন্তান! দ্বিতীয়বার বাবা হলেন আরবাজ...
New Family Member In Khan Family: খান পরিবারে খুশির জোয়ার, অভিনেতা আরবাজ খান এবং তাঁর স্ত্রী শুরা খান রবিবার, ৫ অক্টোবর এক ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মেকআপ আর্টিস্ট শুরার সঙ্গে এটি আরবাজের প্রথম সন্তান, ২২ বছর বয়সী ছেলে আরহানকে নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার বাবা হলেন। আপাতত পরিবার নবজাতকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সময় কাটাচ্ছে এবং শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে আনন্দের খবরটি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান, খান পরিবারে এলো নতুন অতিথি। বলিউড অভিনেতা আরবাজ খান এবং তাঁর স্ত্রী শুরা খান রবিবার, ৫ অক্টোবর এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন। তারকা-দম্পতির ঘরে নতুন 'নহলী' আসায় এখন আনন্দের ঢেউ!
পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার সকালেই মুম্বইয়ের পিডি হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শুরা। ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন কবে সেই সুখবরটি শোনানো হবে। অবশেষে বহু বছর পর তাঁদের ঘরে নতুন সন্তানের আগমন ঘটেছে ।
আরবাজ খানের দ্বিতীয়বার বাবা হলেন। তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী মালাইকা অরোরার সঙ্গে ২০ বছরের সম্পকের পর তাঁদের সম্পর্কে চীড় ধরে। তাঁদের ২২ বছর বয়সী ছেলে আরহান খান রয়েছেন।আপাতত পরিবার এই বিশেষ মুহূর্তে নিজেদের মতো করে সময় কাটাতে চাইছে, তাই নবজাতক এবং মা-বাবা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য গোপন রাখা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে আরবাজ এবং শুরা নিজেই তাঁদের সন্তানের জন্মের সংবাদ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই অনুরাগীরা শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন দম্পতিকে।
বন্ধুত্ব থেকে প্রেম: 'পাটনা শুক্লা'-র সেটে শুরু নতুন গল্প
আরবাজ এবং শুরার প্রথম আলাপ হয়েছিল 'পাটনা শুক্লা' ছবির সেটে। শুরা সেখানে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করতেন। সেখান থেকেই বন্ধুত্ব, যা ধীরে ধীরে প্রেমে গড়ায়। কিছুদিন আগেই ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শুরার বেবি শাওয়ার। দম্পতি রঙ মিলিয়ে হলুদ পোশাকে সেজেছিলেন, যা দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে যায়। এরপর জুন মাসেই আরবাজ সংবাদমাধ্যমকে শুরার প্রেগন্যান্সির খবর নিশ্চিত করেছিলেন।
বিয়ের প্রায় দু'বছর পর মা-বাবা হলেন আরবাজ-শুরা। শুরা পেশায় বলিউডের একজন নামজাদা মেকআপ আর্টিস্ট, ফ্যাশন জগতেও তাঁর দারুণ পরিচিতি। এই নতুন অধ্যায়ের জন্য তারকা দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলিউডের সকলেই।
