English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

New Family Member In Khan Family: খান পরিবারে ফুটফুটে কন্যাসন্তান! দ্বিতীয়বার বাবা হলেন আরবাজ...

New Family Member In Khan Family: খান পরিবারে খুশির জোয়ার, অভিনেতা আরবাজ খান এবং তাঁর স্ত্রী শুরা খান রবিবার, ৫ অক্টোবর এক ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মেকআপ আর্টিস্ট শুরার সঙ্গে এটি আরবাজের প্রথম সন্তান, ২২ বছর বয়সী ছেলে আরহানকে নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার বাবা হলেন। আপাতত পরিবার নবজাতকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সময় কাটাচ্ছে এবং শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে আনন্দের খবরটি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 5, 2025, 07:41 PM IST
New Family Member In Khan Family: খান পরিবারে ফুটফুটে কন্যাসন্তান! দ্বিতীয়বার বাবা হলেন আরবাজ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান, খান পরিবারে এলো নতুন অতিথি। বলিউড অভিনেতা আরবাজ খান এবং তাঁর স্ত্রী শুরা খান রবিবার, ৫ অক্টোবর এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন। তারকা-দম্পতির ঘরে নতুন 'নহলী' আসায় এখন আনন্দের ঢেউ!
পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার সকালেই মুম্বইয়ের পিডি হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শুরা। ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন কবে সেই সুখবরটি শোনানো হবে। অবশেষে বহু বছর পর তাঁদের ঘরে নতুন সন্তানের আগমন ঘটেছে ।

Add Zee News as a Preferred Source

আরোও পড়ুন: Gargee Roy Chowdhury: নাট্যজগতে গার্গীর নতুন উদ্যোগ, এবার তারা সুন্দরীর ভূমিকায় অভিনেত্রী...

আরবাজ খানের দ্বিতীয়বার বাবা হলেন। তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী মালাইকা অরোরার সঙ্গে ২০ বছরের সম্পকের পর তাঁদের সম্পর্কে চীড় ধরে। তাঁদের ২২ বছর বয়সী ছেলে আরহান খান রয়েছেন।আপাতত পরিবার এই বিশেষ মুহূর্তে নিজেদের মতো করে সময় কাটাতে চাইছে, তাই নবজাতক এবং মা-বাবা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য গোপন রাখা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে আরবাজ এবং শুরা নিজেই তাঁদের সন্তানের জন্মের সংবাদ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই অনুরাগীরা শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন দম্পতিকে।

বন্ধুত্ব থেকে প্রেম: 'পাটনা শুক্লা'-র সেটে শুরু নতুন গল্প

আরবাজ এবং শুরার প্রথম আলাপ হয়েছিল  'পাটনা শুক্লা' ছবির সেটে। শুরা সেখানে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করতেন। সেখান থেকেই বন্ধুত্ব, যা ধীরে ধীরে প্রেমে গড়ায়। কিছুদিন আগেই ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শুরার বেবি শাওয়ার। দম্পতি রঙ মিলিয়ে হলুদ পোশাকে সেজেছিলেন, যা দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে যায়। এরপর জুন মাসেই আরবাজ সংবাদমাধ্যমকে শুরার প্রেগন্যান্সির খবর নিশ্চিত করেছিলেন।

আরোও পড়ুন: Vijay-Rashmika Marriage: জল্পনাই হল সত্যি! বাগদান সারলেন রশ্মিকা-বিজয়, ফেব্রুয়ারিতেই বিয়ে...

বিয়ের প্রায় দু'বছর পর মা-বাবা হলেন আরবাজ-শুরা। শুরা পেশায় বলিউডের একজন নামজাদা মেকআপ আর্টিস্ট, ফ্যাশন জগতেও তাঁর দারুণ পরিচিতি। এই নতুন অধ্যায়ের জন্য তারকা দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলিউডের সকলেই।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Khan Family New Family MemberArbaaz Beacomes Father Second TimeBaby Girl In Khan Family
পরবর্তী
খবর

Gargee Roy Chowdhury: নাট্যজগতে গার্গীর নতুন উদ্যোগ, এবার তারা সুন্দরীর ভূমিকায় অভিনেত্রী...
.

পরবর্তী খবর

Mission Sudarshan Chakra: ভারতীয় সেনার হাত আসছে ভয়ংকর শক্তিশালী এই অস্ত্র, মোতায়েন করা হবে...