Fake Voter ID Cards Featuring Filmy stars: ফাঁস ভুয়ো ভোটার তালিকা! দেখলে অবাক হয়ে যাবেন দক্ষিণের এই শীর্ষ তারকাদের নাম...

Fake Voter ID Cards Featuring Filmy stars: ফাঁস ভুয়ো ভোটার তালিকা! দেখলে অবাক হয়ে যাবেন দক্ষিণের এই শীর্ষ তারকাদের নাম...
Fake Voter ID Cards: জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু, তামান্না ভাটিয়া, ও রকুল প্রীত সিং-এর নাম ও ছবি সহ একটি ভুয়ো ভোটার তালিকা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু, তামান্না ভাটিয়া, ও রকুল প্রীত সিং-এর নাম ও ছবি সহ একটি ভুয়ো ভোটার তালিকা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে, যার বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ পুলিস ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে।
নির্বাচন কর্মচারীরা নিশ্চিত করেন যে, ভাইরাল এন্ট্রিগুলি জাল ছবি ও জাল ভোটার আইডি তথ্য ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, যার জন্য মধুরা নগর পুলিস একটি মামলা দায় করেছে।
অ্যাসিসট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার সৈয়দ ইয়াহিয়া কামালের মতে, পোস্টগুলিতে মিথ্যা দাবি করা হয়েছে যে অভিনেত্রীরা হায়দরাবাদের একই ঠিকানায় নিবদ্ধ এবং জাল ইলেক্টরস ফটো আইডেন্টিটি কার্ড (ইপিআইসি) নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষরা জানিয়েছে, এই ভুয়ো তথ্য মানুষকে বিভ্রান্ত ও সরকারি তথ্যকে অপব্যবহার করার জন্য ইচ্ছে করে ছড়ানো হয়েছে।
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর ধারা 336(4) ও 353(1)(c)-এর অধীনে একটি মামলা দায় করা হয়। পোস্টগুলির উত্স খোঁজা ও যারা এগুলি ছড়িয়েছেন, তাদের সনাক্ত করা শুরু করেছে পুলিস।
গ্রেটার হায়দরাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে সতর্ক জানিয়েছেন যে, যাচাই না করা তথ্য শেয়ার বা ফর্য়াড করলে আইনি ব্যসস্থা নেওয়া হবে। এতে বলা হয়েছে, 'কিছু মানুষ ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছে অভিযোগ করে যে চলচ্চিত্র অভিনেতাদের পরিবর্তিত ছবি এবং অবৈধ ইপিআইসি নম্বর সহ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে'।
ঘটনাটি ঘটেছে ১১ নভেম্বর, ঠিক জুবিলি হিলস বিধানসভা উপনির্বাচন কয়েক সপ্তাহ আগে। ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর। নির্বাচন কর্মচারীরা ভোটারদেরকে জানিয়েছেন, শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের প্ল্যাটফর্মে যাচাই করা তথ্যের উপর নির্ভর করতে।
