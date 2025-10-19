English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Fake Voter ID Cards Featuring Filmy stars: ফাঁস ভুয়ো ভোটার তালিকা! দেখলে অবাক হয়ে যাবেন দক্ষিণের এই শীর্ষ তারকাদের নাম...

Fake Voter ID Cards: জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু, তামান্না ভাটিয়া, ও রকুল প্রীত সিং-এর নাম ও ছবি সহ একটি ভুয়ো ভোটার তালিকা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 19, 2025, 02:27 PM IST
Fake Voter ID Cards Featuring Filmy stars: ফাঁস ভুয়ো ভোটার তালিকা! দেখলে অবাক হয়ে যাবেন দক্ষিণের এই শীর্ষ তারকাদের নাম...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু, তামান্না ভাটিয়া, ও রকুল প্রীত সিং-এর নাম ও ছবি সহ একটি ভুয়ো ভোটার তালিকা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে, যার বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ পুলিস ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

নির্বাচন কর্মচারীরা নিশ্চিত করেন যে, ভাইরাল এন্ট্রিগুলি জাল ছবি ও জাল ভোটার আইডি তথ্য ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, যার জন্য মধুরা নগর পুলিস একটি মামলা দায় করেছে।

অ্যাসিসট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার সৈয়দ ইয়াহিয়া কামালের মতে, পোস্টগুলিতে মিথ্যা দাবি করা হয়েছে যে অভিনেত্রীরা হায়দরাবাদের একই ঠিকানায় নিবদ্ধ এবং জাল ইলেক্টরস ফটো আইডেন্টিটি কার্ড (ইপিআইসি) নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষরা জানিয়েছে, এই ভুয়ো তথ্য মানুষকে বিভ্রান্ত ও সরকারি তথ্যকে অপব্যবহার করার জন্য ইচ্ছে করে ছড়ানো হয়েছে।

আরও পড়ুন: Sam Rivers Death: মাত্র ৪৮-এই থামল জীবন! প্রয়াত জনপ্রিয় ব্যান্ডের বেস গিটারিস্ট...

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর ধারা 336(4) ও 353(1)(c)-এর অধীনে একটি মামলা দায় করা হয়। পোস্টগুলির উত্‍স খোঁজা ও যারা এগুলি ছড়িয়েছেন, তাদের সনাক্ত করা শুরু করেছে পুলিস। 

গ্রেটার হায়দরাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে সতর্ক জানিয়েছেন যে, যাচাই না করা তথ্য শেয়ার বা ফর্য়াড করলে আইনি ব্যসস্থা নেওয়া হবে। এতে বলা হয়েছে, 'কিছু মানুষ ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছে অভিযোগ করে যে চলচ্চিত্র অভিনেতাদের পরিবর্তিত ছবি এবং অবৈধ ইপিআইসি নম্বর সহ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে'।

আরও পড়ুন: Koneenica Banerjee on Casting Couch: 'আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ধর্ষণ হয় না তো! যে কম্প্রোমাইজ করে, টাকার সঙ্গে শরীরটাও জড়িয়ে', কাস্টিং কাউচ নিয়ে বিস্ফোরক কনীনিকা...

ঘটনাটি ঘটেছে ১১ নভেম্বর, ঠিক জুবিলি হিলস বিধানসভা উপনির্বাচন কয়েক সপ্তাহ আগে। ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর। নির্বাচন কর্মচারীরা ভোটারদেরকে জানিয়েছেন, শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের প্ল্যাটফর্মে যাচাই করা তথ্যের উপর নির্ভর করতে।  

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
fake voter ID cardsSamantha Ruth Prabhu fake voter listTamannaah Bhatia fake voter IDRakul Preet Singh fake voter controversyfake voter list viralSouth Indian actresses voter ID leakvoter fraud social mediafake voter ID news 2025viral fake voter list Indiacelebrity voter ID scam
পরবর্তী
খবর

Sam Rivers Death: মাত্র ৪৮-এই থামল জীবন! প্রয়াত জনপ্রিয় ব্যান্ডের বেস গিটারিস্ট...
.

পরবর্তী খবর

Tri-Fold Smartphone: অবিশ্বাস্য!! খবরের কাগজের মতো ফোন আনছে স্যামসাং! তিনভাঁজ হবে, টোল খাবে...