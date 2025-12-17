English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Adamya Bengali Cinema: প্রেম ও বিদ্রোহের দেশলাই কাঠি, সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে অপর্ণা সেন নিবেদিত ‘অদম্য’

Adamya New Bengali Film 2026: সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে  এক লড়াকু যুবকের গল্প নিয়ে আসছে অপর্ণা সেন নিবেদিত ও রঞ্জন ঘোষ পরিচালিত ছবি ‘অদম্য’।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Dec 17, 2025, 05:07 PM IST
Adamya Bengali Cinema: প্রেম ও বিদ্রোহের দেশলাই কাঠি, সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে অপর্ণা সেন নিবেদিত ‘অদম্য’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় মুক্তি পেল অপর্ণা সেন নিবেদিত ও রঞ্জন ঘোষ পরিচালিত নতুন ছবি ‘অদম্য’-র টিজার। আর সেই টিজার ঘিরেই টলিপাড়ায় এখন জোর চর্চা।

Add Zee News as a Preferred Source

ছবির মূল চরিত্র পলাশ এক চিলতে দেশলাই কাঠির মতো দেখতে এই ছিপছিপে যুবকের ভেতরেই যেন জ্বলছে এক আগ্নেয়গিরি। শহীদ ভগৎ সিং আর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যার ভাবনার সহযাত্রী। সুন্দরবনের নোনা জল আর ঘন ম্যানগ্রোভের অরণ্যে এক অদ্ভুত লড়াইয়ের গল্প শোনাতে আসছে ‘অদম্য’।

আরও পড়ুন: Swar Samrat Festival: 'কলকাতা আমার কাছে পুণ্যভূমি', স্বর সম্রাট উৎসবে এসে আবেগপ্রবণ কবিতা কৃষ্ণমূর্তি

গল্পের সূত্রপাত একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। একটি অপারেশন ভুল পথে চালিত হয়, আর তার পরেই শুরু হয় এক অসম দৌড়। ২৩ বছরের পলাশ, যে একসময় ছিল লক্ষ্যভেদী শিকারি, রাষ্ট্রের চোখে সেই এখন পলাতক ‘শিকার’। সুন্দরবনের আদিম প্রকৃতি আর মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের সমান্তরালে এগিয়েছে এই ছবি।

ছবিটি কেবল একটি থ্রিলার নয়, বরং চরিত্র-অন্বেষণের এক নিপুণ দলিল। পরিচালক রঞ্জন ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন দর্শক তথা সমাজের বিবেকের কাছে রাষ্ট্র যাঁদের ‘চরমপন্থী’ তকমা দিয়ে কোণঠাসা করে, তাঁরা কি সত্যিই দুর্বৃত্ত? নাকি আগামীর কোনো বিপ্লবের বীজ লুকিয়ে আছে তাঁদের স্পর্ধায়? অন্ধকার নামলেও লড়াই যে ফুরিয়ে যায় না, ভোরের ভেরি বাজিয়ে নতুন প্রতিরোধের ডাক দেয় ‘অদম্য’।

আরও পড়ুন:  Sunny Deol: বাবার মৃত্যুর পর প্রথম জনসমক্ষে! 'বর্ডার ২'র প্রচারে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সানি দেওল...

এই ছবির হাত ধরেই বড় পর্দায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিষেক ঘটছে তরুণ অভিনেতা আরিয়ুন ঘোষের। চরিত্রের প্রয়োজনে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন তিনি। আরিয়ুনের ভাষায়, 'এই ছবিতে আমার ঘাম, রক্ত আর যন্ত্রণা মিশে আছে। পলাশ চরিত্রটি আমার মস্তিষ্কে ও মননে থেকে যাবে চিরকাল।' ছবিতে আরিয়ুনের পাশাপাশি স্ক্রিন শেয়ার করেছেন সেঁজুতি রায় মুখার্জি, শৌর্য মাদ্রাজী, আর্য গিরি, শুভম দত্ত, দেবাশিস গিরি ও শঙ্কর বিশ্বাসের মতো একঝাঁক প্রতিভাবান শিল্পী।

আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ভ্যালেনটাইন্স ডে-র ঠিক আগের দিন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে ‘অদম্য’। প্রেমের উদযাপনের মাঝে পলাশের এই দ্রোহের কাহিনি দর্শক মনে কতটা ছাপ ফেলে, এখন সেটাই দেখার।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Political ThrillerAparna SenRanjan GhoshAriyun GhoshRebellionState vs IndividualSunderbansExtremismRevolutionarySocial JusticeContemporary PoliticsBengali cinemaValentine's Day 2026 ReleaseAdamy Bengali MovieRanjan Ghosh AdamyAparna Sen AdamyAriyun Ghosh DebutAdamy Movie TeaserNew Bengali Film 2026
পরবর্তী
খবর

Swar Samrat Festival: 'কলকাতা আমার কাছে পুণ্যভূমি', স্বর সম্রাট উৎসবে এসে আবেগপ্রবণ কবিতা কৃষ্ণমূর্তি
.

পরবর্তী খবর

Zee Media won ENBA Awards: মর্যাদার এনবিএ-তে একাই ৯১ Zee! সাংবাদিকতার স্বকীয়তায় স্বীকৃতি, জ...