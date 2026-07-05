/৬১ বছরে বিয়ের হ্যাটট্রিক আমিরের! গৌরীর সঙ্গে ২৫ বছরের আলাপ আর ২ বছরের প্রেম! অভিনেতার স্ত্রীর পরিচয় জানেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃতীয়বার ছাদনাতলায় আমির খান। রবিবার, ৫ জুলাই আমির তাঁর দীর্ঘদিনের পার্টনার গৌরী স্প্র্যাটকে বিয়ে করলেন। মুম্বইয়ের বান্দ্রায় অভিনেতার বিলাসবহুল বাড়িতেই শুভকাজ সেরেছেন আমির। পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একেবারে ঘরোয়া আয়োজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন আমির-গৌরী। বিগত কয়েক দিন ধরে মুম্বইতে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিয়ের প্রস্তুতিতে বা অতিথিদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা হয়নি।
২৫ বছরের আলাপ, ২ বছরের প্রেম
দীর্ঘ ২৫ বছরের পরিচয় আমির-গৌরীর। দু'বছরের প্রেমের সম্পর্ক তাঁদের। আমির ও গৌরী এখন আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বামী-স্ত্রী। অনুষ্ঠানে আমিরের তিন সন্তান এবং গৌরীর ছেলেও উপস্থিত ছিলেন বিশেষ মুহূর্তে। আমিরের বোনও যদিও একদিন আগেই চলে এসেছিলেন। পরিবার ও বন্ধুবান্ধব মিলিয়ে প্রায় ১৫০ জন অতিথি এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিদেশ থেকেও এসেছেন। গত শনিবার মুম্বইয়ে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। আমিরের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তুতি বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি। পাপারাত্জিরা তাঁর পালি হিলের বাড়ির তুমুল ব্যস্ততার ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করেছেন। ইভেন্ট প্ল্যানার্সদের সাজসজ্জার সরঞ্জাম নিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। তাঁরা রেইনকোট পরেই কাজ চালিয়েছেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমিরের সমুদ্রমুখী আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়েছে এবং উৎসবের সাজেই সেজেছে।
আমির খানের তৃতীয় বিয়ে
আমির ১৯৮৬ সালে রিনা দত্তকে বিয়ে করেছিলেন। রিনাই আমিরের প্রথম স্ত্রী। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। অভিনেতা জুনেইদ খান ও ইরা খান। ২০০২ সালে আমির-রিনার বিচ্ছেদ হয়। তিন বছর পরেই আমির দ্বিতীয়বার বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ২০০৫ সালে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাতা কিরণ রাওকে বিয়ে করেন। সারোগেসির মাধ্যমে তাঁদের ছেলে আজাদ রাও খানের জন্ম হয়। ২০২১ সালে ১৬ বছর দাম্পত্য জীবনে ইতি টানেন আমির-কিরণ। গতবছর মার্চে নিজের ৬০তম জন্মদিনেই আমির জানিয়ে ছিলেন তাঁর সঙ্গে গৌরীর সম্পর্কের কথা । যদিও তাঁরা সম্পর্ককে মূলত প্রচারের আড়ালেই রেখেছিলেন। গৌরী হঠাৎ করেই পাদপ্রদীপের আলোয় চলে এসেছিলেন। গত ৫ জুলাই অভিনেতা রাজকুমার হিরানির ‘প্রীতম অ্যান্ড পেড্রো সিরিজের স্ক্রিনিংয়ে গৌরীকে বিয়ে করার ঘোষণা করেছিলেন আমির। অভিনেতা বলেছিলেন, 'আমি ৫ জুলাই বিয়ে করছি। আমার বাড়িতেই আয়োজন। খুব ছোট করে অনুষ্ঠান হবে। দুই পরিবার এবং কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই সেখানে থাকবেন।'
আমিরের স্ত্রী গৌরী স্প্র্যাট কে?
গৌরী স্প্র্যাটের পরিচয় শুধুই আমির খানের স্ত্রী হিসেবে নয়। গৌরী একজন সফল ওয়েলনেস উদ্যোক্তা। বেঙ্গালুরুর বি-ব্লান্ট সেলুনের ডিরেক্টর এবং ক্রিয়েটিভ কনসালট্যান্ট তিনি। গৌরীর মা তামিল এবং বাবা আইরিশ।
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