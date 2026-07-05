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৬১ বছরে বিয়ের হ্যাটট্রিক আমিরের! গৌরীর সঙ্গে ২৫ বছরের আলাপ আর ২ বছরের প্রেম! অভিনেতার স্ত্রীর পরিচয় জানেন?

৬১ বছরে বিয়ের হ্যাটট্রিক করলেন আমির খান। মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতে ঘরোয়া আয়োজনে গৌরী স্প্র্যাটের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন অভিনেতা। প্রকাশ্যে এল প্রথম ছবি।
 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 05, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:52 PM IST
৬১ বছরে বিয়ের হ্যাটট্রিক আমিরের! গৌরীর সঙ্গে ২৫ বছরের আলাপ আর ২ বছরের প্রেম! অভিনেতার স্ত্রীর পরিচয় জানেন?
Image Credit: আমির-গৌরীSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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