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২৫৬ ঘণ্টা ধরে ১৩১ শিল্পীর হাতের কাজ, বিয়েতে স্ত্রীকে বিরল মাদাগাস্কার রুবির আংটি আমিরের! দাম জানেন?

আমির খানের তৃতীয় বিয়ের চর্চাকেও ছাপিয়ে গিয়েছি তাঁর স্ত্রীকে দেওয়া বিয়ের আংটি! যা ২৫৬ ঘণ্টা ধরে ১৩১ হস্তশিল্পীর বানিয়েছেন। জানেন তার দাম কত?

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 09, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:04 PM IST
২৫৬ ঘণ্টা ধরে ১৩১ শিল্পীর হাতের কাজ, বিয়েতে স্ত্রীকে বিরল মাদাগাস্কার রুবির আংটি আমিরের! দাম জানেন?
Image Credit: যে আংটির চর্চা সবার মুখেSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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