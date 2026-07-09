/২৫৬ ঘণ্টা ধরে ১৩১ শিল্পীর হাতের কাজ, বিয়েতে স্ত্রীকে বিরল মাদাগাস্কার রুবির আংটি আমিরের! দাম জানেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৬১ বছর বয়সে বিয়ের হ্যাটট্রিক করেছেন আমির খান! গত রবিবার ৫ জুলাই অভিনেতা তাঁর দীর্ঘদিনের পার্টনার গৌরী স্প্র্যাটকে বিয়ে করেছেন। বান্দ্রায় আমিরের সমুদ্রমুখী বিলাসবহুল বাড়িতেই ঘরোয়া আয়োজনে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়েছে। আর সেই অনুষ্ঠানে আলাদা করে নজর কেড়েছে গৌরীর হাতের আংটি। যা 'মিস্টার পারফেকসনিস্ট' স্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন। বিয়েতে যেখানে সোনা-হিরে বা প্ল্যাটিনামের আংটি দেওয়ার চল, সেখানে আমির তো আমিরই, বেছে নিয়েছেন দুর্লভ রুবি। আর সেই আংটির নির্মাণের গল্পও সিনেমার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।
কী বলছে আংটির নির্মাতা সংস্থা?
ভারতের লাক্সারি জুয়েলারি ব্র্যান্ড কুইনের কাঁধেই গৌরীর আংটি বানানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমির। কুইন জুয়েলস ১০০% প্রাকৃতিক রত্নপাথর ও হিরের কাজ করার জন্য়ই পরিচিত। কুইনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অমিত কুমার এক সর্বভারতীয় মিডিয়ায় বলেছেন যে, গৌরীর আংটির রুবি এতটাই দুর্লভ যে, রত্ন সংগ্রহ করতেই তিন মাসেরও বেশি সময় লেগেছিল। অমিতের সংযোজন, 'দেখুন আমাদের এই রুবি সংগ্রহ করতেই তিন মাসেরও বেশি সময় লেগেছে। এই আংটিতে কারিগরদের ২৫৬ ঘণ্টার শ্রম রয়েছে। ১৩১ জোড়া দক্ষ হাতেই তৈরি হয়েছে এই আংটি। এটি মাদাগাস্কারের রুবি, যা দশ লাখে একটির চেয়েও বিরল। বিয়ের আংটির নকশা এমনভাবেই করা হয়েছে যা, আক্ষরিক অর্থেই রাজকীয় আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলেছে।' অমিত আরও বলেন, 'প্রং সেটিংয়ে ( বসানো এই আংটি তৈরির ক্ষেত্রে নকশা প্রণয়ন থেকে শুরু করে পাথর বসানো ও চূড়ান্ত ফিনিশিং পর্যন্ত ২৫৬ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে নিপুণ কারুকার্য করা হয়েছে। আর সবশেষে কুইনসের ১৩১ জোড়া দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় যা পূর্ণতা পেয়েছে'। প্রং সেটিং কী? আংটি তৈরির যে নকশায় হিরে বা রত্নপাথরকে কয়েকটি সরু ধাতব নখর বা বাহুর (প্রং) সাহায্যে শক্তভাবে আটকে রাখা হয়। এটি রত্নপাথরে চারদিক থেকে আলো প্রবেশ করতে সাহায্য করে, যার ফলে পাথরের উজ্জ্বলতা বা জৌলুস অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত এতে ৪ বা ৬টি প্রং ব্যবহৃত হয়।
আংটি তৈরিই হয়ে আলাদা ভাবে
গৌরীর আংটি কিন্তু প্রচলিত রত্নখচিত আংটির মতো সাধারণ ব্যান্ডের উপর রুবি বসিয়ে বানানো হয়নি। অনেকটা মুকুটের আদলে তৈরি সোনার কাঠামোর ভিতরে রুবি বসানো হয়েছে। রুবিতে ক্যাবোশন কাট রয়েছে। সহজে বললে বহুমুখী ফেসেটের বদলে মসৃণ ও গম্বুজাকৃতির পালিশ করা হয়েছে। যার ফলে রুবির গাঢ় রং আরও উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে। দীপ্তিময় আভায় উদ্ভাসিত হচ্ছে। নকশার সূক্ষ্ম বিবরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অমিত কুমার বলেছেন যে, রুবিটি একটি স্ক্যালপড সোনার গ্যালারির মাধ্যমে ধারণ করা হয়েছে, যা মুকুটের মতো চূড়ায় উঠে একটি সূক্ষ্ম মিলগ্রেইন বিডিংয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এই শৈলীটি ঐতিহাসিক ভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গয়না এবং রাজমুকুট সম্পর্কিত অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই আংটির দাম যদিও জানা যায়নি। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, ২৫ লাখ টাকার উপরেই হবে। তার কম নয়।
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