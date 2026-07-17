জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির যন্তর মন্তরে নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের আমরণ অনশন যখন ২০ দিনে পা দিয়েছে, ঠিক তখনই এক বিস্ফোরক কথা বললেন বলিউড পারফেকসনিস্ট আমির খান। বহু বছর ধরে দর্শকের মনে গভীর বিশ্বাস ছিল, ২০০৯ সালের ব্লকবাস্টার ছবি ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর জনপ্রিয় চরিত্র ‘ফুংসুখ ওয়াংডু’ আসলে বাস্তব জীবনের লড়াকু সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত। সেই দীর্ঘদিনের জল্পনা ও ভুল ধারণা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিলেন খোদ আমির খান।
'আমরা কেউ সোনমকে চিনতামই না!'
একটি সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানে সোনম ওয়াংচুকের অনশন আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আমির খান স্পষ্ট জানান, 'ফুংসুখ ওয়াংডু চরিত্রটি সোনম ওয়াংচুকের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়নি। আমরা কেউ সোনমকে চিনতামই না!' বিষয়টি খোলসা করে আমির বলেন, 'না, এটা একেবারেই সত্যি নয়। ভুল ধারণা। আমরা যখন ‘থ্রি ইডিয়টস’ তৈরি করছিলাম, তখন সোনম সম্পর্কে জানতামই না। সম্প্রতি আমি চতুর-এর (ছবির সহ-অভিনেতা ওমি বৈদ্য) একটি ভিডিয়ো দেখেছি যেখানে ও-ও এই দাবি করছে।'
সাংবাদিক যখন জানান যে তিনিও সেই ভিডিয়োটি দেখেছেন, তখন আমির বলেন, 'না, ও ভুল বলছে। হয়তো চতুর নিজেই এমনটা ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু আমি আপনাদের জানাতে চাই যে ছবির দুই লেখক রাজু (রাজকুমার হিরানি), অভিজাত জোশী বা আমি—আমাদের কেউই সোনম সম্পর্কে জানতাম না।' তবে আমির খান সোনমের কাজের প্রশংসা করে বলেন, 'সোনম নিজের জায়গায় খুবই ভালো কাজ করছেন। আমাদের শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য ওঁর ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর অনুপ্রেরণা হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।' আমির আরও যোগ করেন যে, খোদ সোনম ওয়াংচুকও অতীতে বহুবার স্পষ্ট করেছেন যে চরিত্রটি ওঁর ওপর ভিত্তি করে তৈরি নয়।
Today at @BFI I asked Mr Amir Khan about @Wangchuk66 and his fast. Here is his response: @abhijeet_dipke @CJP_2029 @Cockroachisback @SauravDassss pic.twitter.com/jkeKFssrDX— nabanita sircar (@sircarnabanita) July 16, 2026
অনশন নিয়ে উদ্বেগ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড়
অনশনের ২০তম দিনে এসে সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আমির বলেন, 'আমরা সবাই ওঁর স্বাস্থ্য নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত এবং আশা করি এই অনশন যেন খুব দ্রুত ও ভালোভাবে শেষ হয়। আমরা চাই উনি অনশন ভেঙে নিজের শরীরের যত্ন নিন।' তবে এই চরম সংকটের মুহূর্তে আমিরের এমন মন্তব্য এবং অনশন নিয়ে তাঁর সাধারণ প্রতিক্রিয়াকে ভালোভাবে নেননি নেটনাগরিকদের একাংশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় আমিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অনেকেই। একজন ইউডার লিখেছেন, 'হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করার পর এখন অবদান অস্বীকার করছেন!' অন্য একজন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, 'কী ভণ্ড! সিনেমার শেষে লাদাখের সেই স্কুলটি দেখানো কি শুধুই কাকতালীয় ছিল? ওঁর আগামী সমস্ত ছবি আমি বয়কট করলাম।' রাজনৈতিক বিশ্লেষক সৌরভ দাস অসন্তোষ প্রকাশ করে লিখেছেন, 'প্রশ্নটি করার জন্য ধন্যবাদ, তবে ওঁর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত হতাশাজনক।'
কেমন আছেন সোনম ওয়াংচুক?
শিক্ষা মন্ত্রকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের তদন্তের দাবিতে গত ২৮ জুন থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশন করছেন ৫৯ বছর বয়সী সোনম ওয়াংচুক। চিকিৎসক সতীশ লাম্বার বুলেটিন অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ওঁর ওজন ৯ কেজিরও বেশি কমে গেছে। রক্তে কিটোন এবং ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। শরীর অত্যন্ত দুর্বল হলেও তিনি এখনও মানসিকভাবে অনড়। আগামী ২০ জুলাই দেশবাসীকে নিয়ে সংসদ ভবনের দিকে পদযাত্রার ডাক দিয়েছেন এই সমাজকর্মী।
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