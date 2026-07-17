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‘র‍্যাঞ্চো’ কি সোনম ওয়াংচুক নন? 'আমরা তো ওকে চিনতামই না', দীর্ঘদিনের ভুল ভাঙালেন আমির

Aamir Khan on Sonam Wangchuk: সোনম নিজেও বলেছিলেন, তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রাণিত থ্রি ইডিয়টস। যদিও ছবির গল্পের সঙ্গে তাঁর মিল নেই। তবে ‘বাস্তবের র‍্যাঞ্চো’ বলেই সোনমকে চেনে গোটা দেশ। তবে আমিরের সাফ কথা, থ্রি ইডিয়টস-এর ফুংসুখ ওয়াংডু চরিত্রটি সোনম ওয়াংচুকের নয়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 17, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:47 PM IST
‘র‍্যাঞ্চো’ কি সোনম ওয়াংচুক নন? 'আমরা তো ওকে চিনতামই না', দীর্ঘদিনের ভুল ভাঙালেন আমির
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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