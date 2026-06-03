/Aamir Khan Marriage: ৬১ বছর বয়সে নতুন ইনিংস আমির খানের, গৌরীর সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে অভিনেতা: পাশে খাস বন্ধু শাহরুখ-সলমন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডে ফের বিয়ের সানাই। নতুন করে জীবন শুরু করতে চলেছেন আমির খান। গুঞ্জন বা জল্পনা নয়, এবার সত্যিই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন ৬১ বছর বয়সী এই অভিনেতা। পাত্রী তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী ৪৭ বছর বয়সী গৌরী স্প্র্যাট। আগামী ৫ জুলাই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের সম্পর্ককে আইনি স্বীকৃতি দিতে চলেছেন এই জুটি।
আমির খানের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, কোনো জাঁকজমকপূর্ণ বা বড়সড় পাবলিক সেলিব্রেশন নয়, বরং অত্যন্ত ছিমছাম উপায়ে নতুন জীবন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। ৫ জুলাই আমিরের নিজের বাসভবনেই আয়োজন করা হয়েছে একটি রেজিস্ট্রি ম্যারেজের। সেখানে উপস্থিত থাকবেন কেবল দুই পরিবারের সদস্য এবং হাতেগোনা কয়েকজন অত্যন্ত কাছের বন্ধু। অভিনেতার এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছেন, "তাঁরা দুজনেই এখন জীবনের একটি অত্যন্ত নিরাপদ ও শান্ত জায়গায় রয়েছেন। নিজেদের এই সুন্দর বন্ধনটিকে তাঁরা স্রেফ উদযাপন করতে চেয়েছিলেন। অতি সম্প্রতিই তাঁরা বিয়ে করার এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই বিয়ের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে।
যদিও বিয়ের অতিথি তালিকা নিয়ে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো সিলমোহর দেওয়া হয়নি, তবে বি-টাউনে জোর গুঞ্জন যে আমিরের এই বিশেষ দিনে উপস্থিত থাকতে পারেন বলিউডের বাকি দুই মেগাস্টার তথা তাঁর পরম বন্ধু সলমন খান এবং শাহরুখ খান। কাজের ব্যস্ততা এবং সময় সুযোগ বুঝে দুই বন্ধুই এই ঘরোয়া আইনি বিয়েতে হাজিরা দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।
স্বাভাবিকভাবেই আমিরের হবু স্ত্রী গৌরী স্প্র্যাটকে নিয়ে এখন অনুগামীদের মধ্যে তুমুল কৌতূহল। জানা গেছে, গৌরীর আগের পক্ষে কুইন নামে সাত বছরের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। তবে গৌরীর পারিবারিক ইতিহাস বেশ আকর্ষণীয়। তাঁর দাদু ফিলিপ স্প্র্যাট ছিলেন একজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত কমিউনিস্ট, যিনি ১৯২০-এর দশকে ভারতে এসেছিলেন এবং পরবর্তীতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, গত বছর মুম্বইয়ে আমিরের জন্মদিনের আগের একটি অনুষ্ঠানে অভিনেতা নিজে সংবাদমাধ্যমের সামনে গৌরীর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।
পারিবারিক সম্মতি এবং সকলের পূর্ণ সমর্থন নিয়েই এই জুটি জীবনের এই নতুন বসন্তে পা রাখছেন। এর আগে আমির খান দু'বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন রীনা দত্ত, যাঁর সঙ্গে তাঁর দুই সন্তান রয়েছে— জুনেইদ এবং আয়রা। রীনার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিনি বিয়ে করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা কিরণ রাওকে। কিরণ ও আমিরের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে, যার নাম আজাদ। তবে ২০২১ সালে আমির এবং কিরণ অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিজেদের বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা করেন।
বিগত কয়েক বছর ধরে সিঙ্গল থাকার পর অবশেষে ফের ভালোবাসার মানুষের হাত ধরতে চলেছেন আমির। দুই পরিবারের আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে আগামী ৫ জুলাই থেকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ এবং ছোট পারিবারিক গেট-টুগেদারের মাধ্যমে শুরু হতে চলেছে আমির ও গৌরীর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। অনুগামীরাও প্রিয় অভিনেতাকে তাঁর জীবনের এই দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেছেন।
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