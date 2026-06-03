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Aamir Khan Marriage: ৬১ বছর বয়সে নতুন ইনিংস আমির খানের, গৌরীর সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে অভিনেতা: পাশে খাস বন্ধু শাহরুখ-সলমন

Aamir Khan Wedding: ৬১ বছর বয়সে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন বলিউডের ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’ আমির খান! আগামী ৫ জুলাই নিজের বাড়িতেই ৪৭ বছর বয়সী সঙ্গী গৌরী স্প্র্যাটের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আইনি বিয়ে সারছেন অভিনেতা। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 03, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:56 PM IST
Aamir Khan Marriage: ৬১ বছর বয়সে নতুন ইনিংস আমির খানের, গৌরীর সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে অভিনেতা: পাশে খাস বন্ধু শাহরুখ-সলমন

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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