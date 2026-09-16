/আঙুলে হিরের আংটি, ‘আমি সত্যিই হ্যাঁ বললাম?’ অভিকার পোস্টে বাগদানের জল্পনা, রণজয়ের মন্তব্যে রহস্য আরও ঘনাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আঙুলে ঝলমলে হিরের আংটি। সঙ্গে রহস্যময় ক্যাপশন—‘আমি কি সত্যিই হ্যাঁ বললাম?’ অভিকা মালাকারের এই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরেই এখন জোর চর্চা টেলিপাড়ায়। সত্যিই কি বাগদান সেরে ফেললেন ‘প্রতিজ্ঞা’র নায়িকা? নাকি ছবির পিছনে রয়েছে অন্য কোনও গল্প? আপাতত উত্তর মেলেনি। অভিকার পোস্টে তাঁর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে নজর কেড়েছে অনামিকায় থাকা আংটি। সেই সঙ্গে ক্যাপশন দেখে অনেকেই ধরে নিয়েছেন, সম্ভবত বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন অভিনেত্রী। যদিও অভিকা নিজে কোথাও সরাসরি বলেননি যে তাঁর বাগদান হয়েছে।
রণজয়ের মন্তব্যে আরও রহস্য
অভিকার পোস্টের কমেন্টবক্সে রণজয় বিষ্ণুর মন্তব্যও নজর কেড়েছে। অভিনেতা লিখেছেন, ‘খুব ভালো থাক। নতুন সফরের জন্য অভিনন্দন।’ ফলে অনুরাগীদের কৌতূহল আরও বেড়েছে। তবে রণজয়ের মন্তব্য থেকেও অভিকা কার সঙ্গে বাগদান করেছেন, তা জানা যাচ্ছে না। বরং ‘প্রতিজ্ঞা’র দুই অভিনেতার সম্পর্ক নিয়ে যে জল্পনা রয়েছে, তার মাঝেই রণজয়ের এই শুভেচ্ছাবার্তা একটি বিষয় স্পষ্ট করে—তিনি অভিকার পোস্টকে তাঁর জীবনের নতুন কোনও অধ্যায়ের জন্য শুভেচ্ছা হিসেবেই দেখেছেন।
রণজয়-অভিকাকে নিয়ে কেন এত আলোচনা?
অভিকা মালাকার ও রণজয় বিষ্ণু বর্তমানে ‘প্রতিজ্ঞা’ ধারাবাহিকে জুটি হিসেবে অভিনয় করছেন। ধারাবাহিকে তাঁদের রসায়ন দর্শকদের নজর কেড়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে তাঁদের নিয়ে নানা ধরনের জল্পনাও ছড়িয়েছে। এর পিছনে রয়েছে রণজয়ের ব্যক্তিগত জীবন ঘিরে চলা নানা আলোচনা। শ্যামৌপ্তি মুদলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়েও সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে নানা খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেই সময় থেকেই অভিকার নামও বিভিন্ন আলোচনায় উঠে আসে। তবে রণজয় একাধিকবার জানিয়েছেন, অভিকা তাঁর সহ-অভিনেত্রী। সম্প্রতি একটি পার্টিতে রণজয় ও অভিকার নাচের ভিডিয়ো নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা হয়েছিল। আবার রণজয়ের ছবি ‘ঘুণ গাঁও’-এর প্রিমিয়ারে অভিকার উপস্থিতিও নজর কেড়েছিল। এইসব ঘটনা থেকেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।
তবে অভিকার ‘মনের মানুষ’ কে?
এই প্রশ্নের উত্তর এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। আংটি দেখে বাগদানের জল্পনা তৈরি হলেও, অভিকা কার সঙ্গে আংটি বদল করেছেন বা আদৌ এটি বাগদানের আংটি কি না—তা অভিনেত্রী নিশ্চিত করেননি। তবে এখন বাস্তব জীবনে অভিকার অনামিকায় আংটি দেখে দর্শকদের প্রশ্ন একটাই—‘ছুটি’ কি সত্যিই নতুন সফর শুরু করলেন? আর সেই সফরের সঙ্গীই বা কে? উত্তর অবশ্য এখনও রহস্যেই।
‘প্রতিজ্ঞা’য় রণজয়-অভিকার জুটি
স্টার জলসার ‘প্রতিজ্ঞা’ ধারাবাহিকে প্রথমবার জুটি বেঁধেছেন রণজয় বিষ্ণু ও অভিকা মালাকার। ধারাবাহিকটি ৭ এপ্রিল ২০২৬ থেকে সম্প্রচার শুরু হয়। রণজয় এখানে ব্যারিস্টার অভিমন্যু শঙ্কর রায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন। গল্পে ছোটবেলার প্রেম, পারিবারিক সিদ্ধান্ত এবং বিয়ের টানাপোড়েন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)