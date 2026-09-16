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আঙুলে হিরের আংটি, ‘আমি সত্যিই হ্যাঁ বললাম?’ অভিকার পোস্টে বাগদানের জল্পনা, রণজয়ের মন্তব্যে রহস্য আরও ঘনাল

Abhika Malakar Engagement Ring: অভিকা মালাকারের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। ছবিতে তাঁর অনামিকায় দেখা যাচ্ছে ঝলমলে একটি আংটি। সঙ্গে ক্যাপশন, ‘আমি কি সত্যিই হ্যাঁ বললাম?’ ফলে বাগদানের জল্পনা ছড়িয়েছে। এর মধ্যেই পোস্টে রণজয় বিষ্ণুর শুভেচ্ছাবার্তা রহস্য আরও বাড়িয়েছে। তবে অভিকা কার সঙ্গে বাগদান করেছেন, তা এখনও প্রকাশ্যে জানাননি।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 16, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:34 PM IST
আঙুলে হিরের আংটি, ‘আমি সত্যিই হ্যাঁ বললাম?’ অভিকার পোস্টে বাগদানের জল্পনা, রণজয়ের মন্তব্যে রহস্য আরও ঘনাল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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