Abhishek Chatterjee Video: ‘ধন্যবাদ অভি আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য’, ৪ বছর পর স্বামীর অদেখা ভিডিও শেয়ার করে আবেগপ্রবণ সংযুক্তা

Abhishek Chatterjee Video: ‘ধন্যবাদ অভি আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য’, ৪ বছর পর স্বামীর অদেখা ভিডিও শেয়ার করে আবেগপ্রবণ সংযুক্তা
Abhishek Chatterjee Death Anniversary: মঙ্গলবার অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী। এই বিশেষ দিনে ওঁর অদেখা কিছু মুহূর্ত শেয়ার করলেন স্ত্রী সংযুক্তা। পর্দার সেই নায়ক ঘরের মানুষের কাছে ঠিক কেমন ছিলেন? দেখুন সেই আবেগঘন ভিডিয়ো।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আচমকাই চলে গিয়েছিলেন বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়। তাঁর এই অকালপ্রয়াণ মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। আজও বাংলার অভিনয় জগতে এবং অসংখ্য অনুরাগীর মনে অমলিন তিনি। মঙ্গলবার তাঁর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী। আর এই বিশেষ দিনে অভিনেতার স্ত্রী সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন একটি ব্যক্তিগত ভিডিয়ো, যে অভিষেক চট্টোপাধ্যায় ধরা দিলেন ব্যক্তিগত পরিসরে।
ভিডিওটি শেয়ার করে সংযুক্তা জানিয়েছেন, এই ভিডিয়োটি যে তাঁর কাছে রেকর্ড করা ছিল, তা তিনি নিজেও জানতেন না। গুগল ফটোস তাকে এই স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে। কোনো আড়ম্বর নেই, নেই কোনো অভিনয়ের মেকি ভাব— ভিডিয়োটিতে ধরা পড়েছে অভিষেকের প্রাত্যহিক জীবনের সহজ-সরল কিছু মুহূর্ত। সংযুক্তার ভাষায়, "ভিডিওটি থেকে বোঝা যায় ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক (একজন স্ত্রী হিসেবে ডাক পেতে আমি কতটা ভালোবাসি), ওঁর মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক এবং বাড়ির সহায়ক কর্মীদের প্রতি ওঁর ব্যবহার।"
সংযুক্তা লিখেছেন, সিনেমা জগতে অভিষেক কতটা সাফল্য পেয়েছিলেন তা দ্বিতীয় বিষয়। কিন্তু একজন স্বামী, বাবা এবং মানুষ হিসেবে তিনি যে কতটা সফল ছিলেন, সেটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রাথমিক পরিচয়। আর সেই কারণেই অনুরাগীদের কাছে তিনি একজন প্রকৃত ‘লেজেন্ড’। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে অভিষেক কীভাবে স্ত্রীকে মাঝেমধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছেন, আবার মেয়ের হারিয়ে যাওয়া ফোন খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। জয় জগন্নাথ ও জয় সাঁই-এর ভক্ত অভিষেকের ধার্মিক সত্তাটিও সেখানে ফুটে উঠেছে।
ভিডিওতে দেখা যায় অভিষেক তাঁর মেয়ে ডলকে জীবনের আনন্দ উপভোগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন, আবার ঠিক পরক্ষণেই নিজের জিনিসের যত্ন নেওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, রাস্তার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বা তাঁর বাড়ির কর্মীদের সঙ্গে ওঁর ব্যবহার ছিল অমায়িক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রচণ্ড শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং খুঁতখুঁতে।
পোস্টের শেষে সংযুক্তা একরাশ আবেগ নিয়ে লিখেছেন, "ধন্যবাদ অভি আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য।" তিনি তাঁর চিরকালীন ‘আলোকা’ হয়েই থাকতে চান। একইসঙ্গে তিনি সকল অনুরাগী ও বন্ধুদের অনুরোধ করেছেন অভিষেকের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে। আজ চার বছর পরেও অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের অভাব পূরণ হওয়ার নয়, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া এই সাধারণ মুহূর্তগুলোই তাঁর পরিবারের কাছে এখন বেঁচে থাকার রসদ।
